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Заброшки


Заброшки

Санаторий «Сухумский»

На берегу Черного моря расположился бывший известнейший санаторий с огромной территорией и множеством корпусов, кинотеатров, столовых и медицинских пунктов. Пережил он и перестройку, и 90-ые, но в 2011 по политическим обстоятельствам и волею судьбы он оказался закрыт.
Если некоторые корпуса и работают, то большинство закрыто или заколочены.

Особого внимания заслуживает здание столовой. Снаружи оно встречает классической для того времени архитектурой. Красивые колонны, лепнина, вазы, заросшая аллея и сухие листья в ожидании наступающей осени. В главном зале нас встречает статуя девушки в античном стиле.
В фойе столовой — красивое оформление стен на морские мотивы, декоративный фонтан с огромной рыбой и потолок с лепниной и люстрами. Присутствует и техническая хозяйственная часть — здесь ещё десяток помещений, в конце комната заведующей, в центре главная кухня, а в начале — склад с посудой. Сохранилось очень много посуды.

Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Санаторий «Сухумский»
Источник.
Вчера, 23:18 by LynxПросмотров: 63Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Абхазия санаторий заброшенный объект заброшка столовая лепнина покинутое место

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 05:21
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Группа: Журналисты
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Публикаций: 382
Комментариев: 1 648
Хороший санаторий был.
Зарегистрирован: 19.08.2017
           
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