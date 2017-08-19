Санаторий «Сухумский»

Lynx Просмотров: 63 Комментарии: 1 +4 Вчера, 23:18 by

На берегу Черного моря расположился бывший известнейший санаторий с огромной территорией и множеством корпусов, кинотеатров, столовых и медицинских пунктов. Пережил он и перестройку, и 90-ые, но в 2011 по политическим обстоятельствам и волею судьбы он оказался закрыт.Если некоторые корпуса и работают, то большинство закрыто или заколочены.Особого внимания заслуживает здание столовой. Снаружи оно встречает классической для того времени архитектурой. Красивые колонны, лепнина, вазы, заросшая аллея и сухие листья в ожидании наступающей осени. В главном зале нас встречает статуя девушки в античном стиле.В фойе столовой — красивое оформление стен на морские мотивы, декоративный фонтан с огромной рыбой и потолок с лепниной и люстрами. Присутствует и техническая хозяйственная часть — здесь ещё десяток помещений, в конце комната заведующей, в центре главная кухня, а в начале — склад с посудой. Сохранилось очень много посуды.

Ключевые слова: Абхазия санаторий заброшенный объект заброшка столовая лепнина покинутое место

Другие, подобные истории: