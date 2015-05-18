Призраки в санатории

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 311 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 16:15 by

В прошлом году я и моя мама ездили отдыхать в санаторий на Черноморское побережье. Мы долго планировали эту поездку. Хотели отправиться в июле или августе, но маме дали отпуск только в октябре. Я тогда училась в одиннадцатом классе, директор школы меня отпустил — я училась хорошо, к тому же, все учителя знали, как мечтала об этой поездке.Наш 15-этажный санаторий располагался не в самом курортном городе, а в пригороде. Это было белокаменное здание со множеством балконов, с которых свисали зеленые листья и цветы — красные, синие, фиолетовые и белые. На пятом этаже огромными буквами было написано название санатория. По ночам буквы светились. Мы приехали в четыре утра. Внутри санаторий был так же хорош, как и снаружи. Мы с мамой поднялись в номер, и я вышла на балкон, чтобы посмотреть, что за изумительные цветы растут на нем.С высоты нашего этажа увидела, что по парку во дворе санатория гуляет молодая пара с двумя детьми. Помню, подумала тогда: «Странные какие-то: кто ж в такую рань гулять-то ходит, да еще и с детишками?» И одеты они были как-то необычно: мужчина в широкой рубахе, огромных черных штанах и каком-то картузе, на ногах — большие сандалии. Женщина — в старомодном синем платье. А дети — мальчик и девочка — в каких-то не первой свежести костюмчиках. К тому же, на шее у них краснели пионерские галстуки. Но в тот момент меня интересовало другое — вид с балкона на море. Так что я и не заметила, когда и куда ушли эти странные люди.В девять часов мы с мамой пошли искать столовую, располагавшуюся в другом корпусе. Выйдя из здания санатория, я вновь увидела странную семейку, которая ранним утром прогуливалась под нашим балконом. Я поздоровалась с ними и спросила, как пройти в столовую. Но они не обратили на меня внимания и словно проплыли рядом с нами. Ничего не сказали в ответ и даже головы не повернули. За дни нашего отпуска я еще пару раз видела эту загадочную семейку. Они не шли, как обычные люди, а словно бы плыли, не касаясь земли, не замечая никого и ничего. И их, казалось, тоже никто не замечал, кроме меня. Даже мама.Странно еще и то, что вскоре я знала всех отдыхающих в лицо, мы виделись с ними на море, в столовой, в бассейне, на процедурах. А с этой семьей я встречалась исключительно в парке. Со временем я познакомилась с Марией, девушкой примерно моего возраста. Она подрабатывала официанткой в столовой. За несколько дней до отъезда из санатория я спросила ее про эту странную семейку. Маша аж взвизгнула:— Неужели ты их тоже видела?! Это же призраки!Вот что рассказала мне Маша:— Это много лет назад случилось. По обочине дороги, что проходит у санатория, шла семья: мужчина — рабочий со стройки, его жена и двое их ребятишек-пионеров — мальчик и девочка. И вдруг из-за поворота дорожного серпантина выскочила машина. Она сбила всю семью и улетела с горной дороги в обрыв. Старожилы говорят, что призраки погибших с тех пор ходят по земле. Особенно им нравится парк санатория. Но они спокойные, людей не пугают, вреда никому не причиняют. Да и видит их далеко не каждый.Я была потрясена. После этого мне захотелось поскорее покинуть санаторий, как-то жутковато было здесь оставаться. Я вполне поверила в историю, которую мне поведала Маша. Призраков до отъезда я встречала еще несколько раз и убедилась, что моя знакомая права: на попытки привлечь их внимание они никак не реагировали. Вскоре мы уехали, а призраки, наверное, и сейчас ходят там. Санаторий, где все это происходило, я не называю специально — чтобы не пугать тех, кто собирается там отдохнуть. Ведь видят-то их не все!Автор - Софья Руслановна Юрченко, г. Елец Липецкой обл.

Ключевые слова: Отдых санаторий авария призрак смерть

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