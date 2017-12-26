Пакистанский сфинкс – наследие древних цивилизаций?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 62 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:29 by

Вглядываясь в формы, созданные природой, мы всегда ищем в них сходства с другими объектами живого мира или архитектурными сооружениями. Такова природа человеческой психики – видеть в облаках замки и диковинных зверей, в рисунках дерева – лица духов природы, а в толпе незнакомых людей – силуэт близкого человека, по которому скучает душа. Парейдолия обманывает наши глаза, заставляя верить в то, чего нет.Порой работы, созданные матерью-природой, копируют структуры искусственного происхождения до мельчайших подробностей. К этой категории относится пакистанский сфинкс. О его природе спорят не первый год. Является ли он наследием продвинутой древней цивилизации, или альтернативщики ошибаются и выдают желаемое за действительное? А может, скептики намеренно отвергают древнюю постройку, считая её естественным образованием, потому что иначе историю пришлось бы переписать?Сфинкс из южного Белуджистана, расположенный в национальном парке Хингол, не так знаменит, как его египетская копия. Многие думают, что сооружение было вырезано из камня дождём и ветром. Но есть исследователи, которые придерживаются иного мнения. Индийский учёный Бибху Дев Мишра считает его огромным архитектурным комплексом, созданным очень древней цивилизацией за многие века до Великого Сфинкса в Египте.Исследователь увидел на фотографиях поразительные подробности – характерный головной убор, особые пластины, закрывающие ушные раковины, очертания передних лап.«Глупо предполагать, что природа вырезала статую, до самых мелких деталей похожую на известное мифическое животное», – подчёркивает он и надеется, что когда-нибудь правительство займётся исследованием и реконструкцией сооружения. Бибху уверен, что ситуацию можно спасти, если привлечь к этой структуре внимание профессиональных археологов, историков и просто энтузиастов, которым небезразлично прошлое Земли.«Нельзя недооценивать значимость таких построек, ведь в них таятся секреты загадочного прошлого человечества», – говорит он. Бибху Дев Мишра считает, что пакистанский сфинкс охраняет древний храм, расположенный под мифическим животным.Его предшественник, Раджа Декшихтар (1949-2010 гг.), в своих работах утверждал, что фигура сфинкса является достоянием не только Древнего Египта.В каждой стране эти фигуры имеют свои особенности. Индийские, например, – с удлиненными мочками ушей, украшенными декоративными дисками. На санскрите их называют «пурушамрига» – «человек-зверь».Обычно фигуры этих животных устанавливали возле ворот храмов. Таким образом, мифические львы охраняли древние святыни, а заодно – знания возрастом миллионы лет, в числе которых – тайна жизни и смерти. Нерукотворных сфинксов находят по всему миру – в Греции, Индии, России, в Африке и на Ближнем Востоке. Вот безголовый сфинкс из Нигерии:А это крымские – произведения природы, расположенные в Бахчисарае. Их там аж 14, выстроенных в ряд:Возможно, Сфинкс из Гизы был некогда скопирован с одного из природных монументов – отсюда их невероятное сходство. Рукотворные или нет, все изваяния расположены в «местах силы» с особой энергетикой, способной влиять на подсознание человека, меняя в лучшую сторону настроение, образ мыслей и отношение к миру. Жаль, что действие этой энергетики – временное и не способно предотвратить этноконфессиональные и другие вооружённые конфликты, которыми печально богата история этих регионов.

Ключевые слова: Пакистанский сфинкс природа животные фигуры

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