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Страшно интересно

Пакистанский сфинкс – наследие древних цивилизаций?

Вглядываясь в формы, созданные природой, мы всегда ищем в них сходства с другими объектами живого мира или архитектурными сооружениями. Такова природа человеческой психики – видеть в облаках замки и диковинных зверей, в рисунках дерева – лица духов природы, а в толпе незнакомых людей – силуэт близкого человека, по которому скучает душа. Парейдолия обманывает наши глаза, заставляя верить в то, чего нет.
Порой работы, созданные матерью-природой, копируют структуры искусственного происхождения до мельчайших подробностей. К этой категории относится пакистанский сфинкс. О его природе спорят не первый год. Является ли он наследием продвинутой древней цивилизации, или альтернативщики ошибаются и выдают желаемое за действительное? А может, скептики намеренно отвергают древнюю постройку, считая её естественным образованием, потому что иначе историю пришлось бы переписать?

Пакистанский сфинкс – наследие древних цивилизаций?

Сфинкс из южного Белуджистана, расположенный в национальном парке Хингол, не так знаменит, как его египетская копия. Многие думают, что сооружение было вырезано из камня дождём и ветром. Но есть исследователи, которые придерживаются иного мнения. Индийский учёный Бибху Дев Мишра считает его огромным архитектурным комплексом, созданным очень древней цивилизацией за многие века до Великого Сфинкса в Египте.

Пакистанский сфинкс – наследие древних цивилизаций?

Исследователь увидел на фотографиях поразительные подробности – характерный головной убор, особые пластины, закрывающие ушные раковины, очертания передних лап.

Пакистанский сфинкс – наследие древних цивилизаций?

«Глупо предполагать, что природа вырезала статую, до самых мелких деталей похожую на известное мифическое животное», – подчёркивает он и надеется, что когда-нибудь правительство займётся исследованием и реконструкцией сооружения. Бибху уверен, что ситуацию можно спасти, если привлечь к этой структуре внимание профессиональных археологов, историков и просто энтузиастов, которым небезразлично прошлое Земли.

Пакистанский сфинкс – наследие древних цивилизаций?

«Нельзя недооценивать значимость таких построек, ведь в них таятся секреты загадочного прошлого человечества», – говорит он. Бибху Дев Мишра считает, что пакистанский сфинкс охраняет древний храм, расположенный под мифическим животным.

Его предшественник, Раджа Декшихтар (1949-2010 гг.), в своих работах утверждал, что фигура сфинкса является достоянием не только Древнего Египта.

Пакистанский сфинкс – наследие древних цивилизаций?

В каждой стране эти фигуры имеют свои особенности. Индийские, например, – с удлиненными мочками ушей, украшенными декоративными дисками. На санскрите их называют «пурушамрига» – «человек-зверь».

Обычно фигуры этих животных устанавливали возле ворот храмов. Таким образом, мифические львы охраняли древние святыни, а заодно – знания возрастом миллионы лет, в числе которых – тайна жизни и смерти. Нерукотворных сфинксов находят по всему миру – в Греции, Индии, России, в Африке и на Ближнем Востоке. Вот безголовый сфинкс из Нигерии:

А это крымские – произведения природы, расположенные в Бахчисарае. Их там аж 14, выстроенных в ряд:

Пакистанский сфинкс – наследие древних цивилизаций?
Пакистанский сфинкс – наследие древних цивилизаций?
Пакистанский сфинкс – наследие древних цивилизаций?

Возможно, Сфинкс из Гизы был некогда скопирован с одного из природных монументов – отсюда их невероятное сходство. Рукотворные или нет, все изваяния расположены в «местах силы» с особой энергетикой, способной влиять на подсознание человека, меняя в лучшую сторону настроение, образ мыслей и отношение к миру. Жаль, что действие этой энергетики – временное и не способно предотвратить этноконфессиональные и другие вооружённые конфликты, которыми печально богата история этих регионов.

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:29
Сегодня, 15:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 62Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Пакистанский сфинкс природа животные фигуры

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Комментарии

#1 написал: Vojd
Сегодня, 16:52
+1
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Комментариев: 24
Человеческая цивилизация гораздо древнее чем принято считать
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#2 написал: Летяга
Сегодня, 17:39
0
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Комментариев: 6 731
Вода, ветер и перепады температур творят иной раз весьма странные скульптуры. По фотографии ничего наверняка не скажешь, искусственный он, природный - нужны исследования. И вряд ли кто будет заниматься этим в ближайшее время.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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