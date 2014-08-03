«Английское наследие» составило список 10 самых ужасных мест в Великобритании

Летяга Просмотров: 72 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 13:09 by

Необъяснимые крики и мерцающие огни, призраки и бестелесные фигуры, проходящие сквозь стены – все эти вещи, от которых бросает в дрожь и которыми полны фильмы ужасов, можно увидеть и услышать в старинных замках Великобритании.Легенды включают в себя рассказы о лице девушки, утонувшей в колодце замка Карисбрук, которое регулярно появляется среди посетителей острова Уайт, а также о призрачном мальчике, которого видели бегущим к зданию, бывшему когда-то сеновалом в замке Кенилворт в Уорикшире.В других замках слышатся пугающие звуки шагов, бредущих по лестницам. Большие неприятности ждут любых посетителей, которые пытаются пересечь путь женщины в кресле-качалке, блокирующей вход в замок Бистон, или тех, кто пытается пройти по центру лестничных клеток в аббатстве Уитби, месте, которое вдохновило Брэма Стокера к написанию романа «Дракула».И хотя многие знакомы с этими мифами и легендами, сотрудники британских исторических достопримечательностей могут рассказать о многих событиях, которые они видели своими глазами после того, как замки закрываются на ночь.Анализируя отчеты работников замков и частых посетителей исторических мест, «Английское наследие» составило список 10 самых ужасных мест в Великобритании.Построенный на древнем захоронении с видом на город, однажды названный «сатанинской столицей Британии», замок Болсовер завоевал титул самого страшного замка страны. Основанный в 11 веке, он был заброшен с 14-го века, пока в 1612 году сэр Чарльз Кавендиш не решил построить на этом месте «Маленький замок», за которым с тех пор тянется репутация необъяснимого.Сотрудники замка не раз сообщали о таинственных шагах и приглушенных голосах, а также о громко хлопающих дверях, ощущениях холода и даже толчках. Двое работников были в шоке, когда увидели женщину, исчезнувшую в стене. Кроме того, был замечен маленький мальчик, который держался за руки посетителей, гуляющих по двору замка, в то время как его спутники и не подозревали о его существовании.В одну из ночей задержавшаяся сотрудница, когда она уже покидала замок, услышала крик, который становился все громче и громче. Она бросилась назад, но никого не нашла. Ночные охранники во время патрулирования здания, закрытого в течение двух дней, сообщили о необъяснимых огнях и движущихся фигурах по пустым залам.Замок Кенилворт, средневековая крепость из красного кирпича, построенная в 1120-х годах, была перестроена во дворец королевы Елизаветы в 1563 году, которая затем подарила его своему фавориту Роберту Дадли, графу Лестеру.Служащие, работающие в этом 900-летнем замке, не раз сообщали о нескольких призрачных фигурах, в числе которых был мальчик, бегающий по территории бывших конюшен и сеновала, а также исчезающая таинственная женщина. Возле каминов замка часто ощущается запах дыма, а антикварная детская кроватка в одной из спален раскачивается сама по себе. Работники утверждают, что слышали шаги, идущие по деревянной лестнице, на которой никого не было.Однажды вечером ночной сторож увидел призрака, который прошел прямо через его коллегу, почувствовавшего холод, когда это случилось. А после закрытия в замке начинает твориться нечто странное – вещи меняют свои места или исчезают на долгое время.Глубокий колодец в Карисбруке, пожалуй, одно из самых трагических мест острова Уайт и считается могилой Елизаветы Руффин, молодой девушки, которая трагически утонула в нем много лет назад. Сотрудники говорят, что видели в колодце бледное бестелесное лицо молодой девушки. Есть еще в замке «Серая леди», призрак в длинном плаще и в сопровождении четырех собак, и призрак принцессы Елизаветы Стюарт, дочери короля Карла I, которая умерла в то время, когда ее и брата Генри перевезли в Карисбрук.Утром в башнях слышатся звуки детского смеха. Детей, смех которых иногда проносится по всем комнатам замка, никогда не видели, но сотрудники, уходя вечером домой, желают им спокойной ночи.В разные времена замок был крепостью для защиты от вторгшихся викингов, тюрьмой и королевской летней резиденцией.Замок, построенный Генрихом VIII как оборонительный форт от вторжения Франции и Испании, в 1646 году находился в осаде в течение шести месяцев. Сторонники короля, которые, чтобы выжить, были вынуждены съесть своих лошадей и собак, в конце концов сдались.Посетители замка ныне могут услышать пронзительный крик горничной, раздавшийся перед ее смертью, когда она поскользнулась на кухне, а также странные шаги на лестнице, которая больше никуда не ведет.Замок Пенденнис, построенный между 1539 и 1545 годами, перестраивался на протяжении всей своей истории, в том числе в 1700-х годах и в 1902 году, когда там были построены новые казармы.При первом взгляде на замок, построенный на высокой скале, легко понять, почему останки послужили вдохновением для романа Брэма Стокера «Дракула». Аббатство стоит на месте гораздо более раннего монастыря, основанного в 657 году английской принцессой Хильдой.Приход церкви Святой Марии, находящегося рядом с аббатством, имеет большое кладбище, в котором некоторые выветрившиеся от времени надгробия свисают с края утеса.Работники музея сообщают об проносящихся по лестницам ледяным сквознякам, падающих с полок вещах и странных невидимых прикосновениях.Замок был построен в 1220-х годах на огромной скале, с которой открывается потрясающий вид на Чеширскую равнину. Есть легенда, которая гласит, что в нем спрятаны сокровища короля Ричарда Второго, которые за многие века поисков их так и не удалось обнаружить.Работники замка Бистон поговаривают о темной фигуре, стоящей у внутренних ворот, вспыхивающих огнях и стуках по стенам. А посетители утверждают, что видели женщину на кресле-качалке, преграждающую вход в замок, и свет в глубине одной из пещер.За долгую историю в стенах Довера нашли спасение тысячи людей. Замок был построен в 1066 году под руководством Вильгельма Завоевателя на месте древней крепости, а затем в 1180-х годах был реконструирован Генрихом II. Расположенный на берегу пролива Па-де-Кале, Англией и Францией, с давних времен замок считается «Ключом к Англии» из-за своего стратегически важного положения.В большой башне Довера, где располагались покои короля, двумя сотрудниками была замечена нижняя половина тела человека. Работник, работающий в подвале, видел фигуру кавалера, а по лестницам и на галереях замка изредка мелькает фигура женщины в красном платье.Служащие в бывшей крепости Марии Тюдор сообщают о встречах с призрачным мужчиной в платье 17-го века и таинственной темной фигурой с белым лицом, которая бродит по всему замку. Кроме того, что в замке есть шкаф, из которого раздаются таинственные звуки, похожие на колокольчик.Замок был построен в 12 веке и находился в осаде в течение двух дней в 1216 году. К 14 столетию замок перешел в руки графов и герцогов Норфолкских, которые владели им более 400 лет.Башня Клиффорда — это почти все, что осталось от Йоркского замка, построенного Вильгельмом Завоевателем, предположительно, на римском кладбище. В свое время замок служил тюрьмой и королевским монетным двором. Это место, где еврейская община Йорка во время восстания совершила массовое самоубийство в 1190 году.Персонал, обслуживающий замок, сообщает о странных звонках, таинственных шагах и криках детей, бегающих во дворе, когда замок закрывается для посетителей. Двери в залах распахиваются сами собой, а однажды собака охранника так яростно лаяла в пустой угол часовни, что понадобилось несколько человек, чтобы вывести животное наружу.Бывший дом известного ученого Чарльза Дарвина также не застрахован от странных событий. Служащая музея сообщила, что во время уборки в кабинете, когда она потянулась через стол, чтобы закрыть ставни, перо, которое лежало на столе, внезапно повернулось и продолжало переворачиваться, пока она не вышла из комнаты.«Английское наследие» попросило 1800 своих сотрудников определить самое жуткое место, и они выбрали замок Болсовер.«Наши замки и дворцы, особенно в ночь перед Хэллоуином, могут становиться очень страшными местами, и некоторые члены нашей команды видели и слышали такое, что невозможно объяснить, — сказала Люси Хатчингс, региональный директор «Английского наследия». — Замок Болсовер, бывший дом Уильяма Кавендиша, определенно имеет темную историю. На протяжении многих лет сотрудники сообщали о необъяснимых явлениях, перемещающихся предметах и светящихся шарах, а некоторые видели самого Уильяма, блуждающего по одиноким коридорам. Неудивительно, что его замок был признан самым страшным».Автор неизвестен.

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