Витязевская птицефабрика

Витязевская птицефабрикаВ середине нулевых годов владелец крупной птицефабрики, погрязшей в долгах, предрешил судьбу своего предприятия, наворовав крупную сумму и свалив за кордон.
Фабрика стояла на хорошем счету и занимала четвертое место по всей России, впоследствии пришла в законсервированное состояние.
Здесь выращивали даже страусов, продукция была достаточно популярной в свое время. Инфраструктура очень богатая, на территории стоит по центру 7-ми этажное здание элеватора, административное здание, столовая, несколько лабораторий, котельная, пожарное депо, парикмахерская, убойный цех, складское здание с имуществом ГО и т. д.
Все они поддерживаются в хорошем состоянии, благодаря замкам и пломбам сохранилась утварь. Также можно наткнуться на разнообразную технику.
Автор - Rublev.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:02 by QustoПросмотров: 12Комментарии: 0
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