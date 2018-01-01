Витязевская птицефабрика

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:09

Qusto Просмотров: 12 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:02 by

В середине нулевых годов владелец крупной птицефабрики, погрязшей в долгах, предрешил судьбу своего предприятия, наворовав крупную сумму и свалив за кордон.Фабрика стояла на хорошем счету и занимала четвертое место по всей России, впоследствии пришла в законсервированное состояние.Здесь выращивали даже страусов, продукция была достаточно популярной в свое время. Инфраструктура очень богатая, на территории стоит по центру 7-ми этажное здание элеватора, административное здание, столовая, несколько лабораторий, котельная, пожарное депо, парикмахерская, убойный цех, складское здание с имуществом ГО и т. д.Все они поддерживаются в хорошем состоянии, благодаря замкам и пломбам сохранилась утварь. Также можно наткнуться на разнообразную технику.Автор - Rublev.

Ключевые слова: Птицефабрика оборудование заброшка

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