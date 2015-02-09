Графский дом фон Бюлов

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:39 by

Месторасположение: Калининградская область, Россия.Здание дворца в стиле барокко было построено в 1895 году и принадлежало графскому роду фон Бюлов. Украшением дома была красивая резная лестница 17 века в стиле кенигсбергского барокко, купленная в одном из домов Кёнигсберга. Также в имении находилось фамильное собрание портретов рода фон Бюлов.Здание пережило войну и было заселено переселенцами. В начале 90-х годов в этих местах появился бывших хозяин Фридрих фон Бюлов, он ходил по территории парка с какой-то картой и явно что-то искал. Одному из местных жителей удалось заглянуть в карту. Вечером, уже после отъезда графа, силами местных «кладоискателей» начались раскопки, на свет божий был поднят фамильный сервиз и другие безделушки. Приехавший с утра незадачливый бывший владелец обнаружил на месте схрона только пустую яму и был очень разочарован, подумал, погоревал и поехал в местный магазин за твердой валютой и выменял фамильное серебро на пару ящиков водки. Так и началась дружба с местными жителями. По словам оставшихся жильцов, граф был нормальным мужиком, давал деньги на ремонт имения, мечтал выкупить здание и отремонтировать.На сегодняшний день здание дворца заброшено и потихоньку разбирается на кирпич.

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