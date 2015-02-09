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Заброшки


Заброшки

Графский дом фон Бюлов

Месторасположение: Калининградская область, Россия.
Здание дворца в стиле барокко было построено в 1895 году и принадлежало графскому роду фон Бюлов. Украшением дома была красивая резная лестница 17 века в стиле кенигсбергского барокко, купленная в одном из домов Кёнигсберга. Также в имении находилось фамильное собрание портретов рода фон Бюлов.

Здание пережило войну и было заселено переселенцами. В начале 90-х годов в этих местах появился бывших хозяин Фридрих фон Бюлов, он ходил по территории парка с какой-то картой и явно что-то искал. Одному из местных жителей удалось заглянуть в карту. Вечером, уже после отъезда графа, силами местных «кладоискателей» начались раскопки, на свет божий был поднят фамильный сервиз и другие безделушки. Приехавший с утра незадачливый бывший владелец обнаружил на месте схрона только пустую яму и был очень разочарован, подумал, погоревал и поехал в местный магазин за твердой валютой и выменял фамильное серебро на пару ящиков водки. Так и началась дружба с местными жителями. По словам оставшихся жильцов, граф был нормальным мужиком, давал деньги на ремонт имения, мечтал выкупить здание и отремонтировать.

На сегодняшний день здание дворца заброшено и потихоньку разбирается на кирпич.
Графский дом фон Бюлов
Графский дом фон Бюлов
Графский дом фон Бюлов
Графский дом фон Бюлов
Графский дом фон Бюлов
Графский дом фон Бюлов
Графский дом фон Бюлов
Графский дом фон Бюлов
Графский дом фон Бюлов
Графский дом фон Бюлов
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Калининградская область графский дом заброшка заброшенный дом

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 18:49
+1
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Комментариев: 1 758
Плюс за публикацию. Дом, несмотря на всё запустение, выглядит довольно скромно для графского, но наверняка всё же отличался во времена своего расцвета определенным великолепием. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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