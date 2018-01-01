Имперский охотничий двор Роминтен (Reichsjаеgerhof Rominten)Месторасположение: Калининградская область, Россия.
В 1936 году в хвойном лесу на высоком берегу реки Роминте двумя километрами севернее Императорского охотничьего замка был построен “Имперский охотничий двор Роминтен” (Reichsjаеgerhof Rominten).
Построенный в Роминтской пуще дом был гораздо меньше другого охотничьего дома Геринга, а точнее, целого комплекса в Шорфхайде (Schorfheide), расположенного в Бранденбурге и названного так по имени первой жены Геринга шведской баронессы Карин фон Канцов, урождённой Фок. Комплекс в Роминтской пуще получил название Имперский охотничий двор Роминтен.
Напротив самого охотничьего дома на берегу Роминте был построен небольшой чайный павильон. Также в комплекс построек входил дом лесника. Рядом в овраге был сооружён большой колодец, выложенный кирпичом. Вся территории комплекса была обнесена забором, имелись лишь одни въездные ворота с постом охраны, а также по периметру были установлены четыре зенитных орудия.
1 августа 1944 года был дан приказ в случае приближения Красной Армии к границам Восточной Пруссии уничтожить охотничий дом Геринга. В самом доме было заложено семь зарядов. Также заряды были заложены в доме лесника Имперского охотничьего двора, а также в Императорском охотничьем замке.
В ночь с 19 на 20 октября 1944 года за три дня до наступления советских войск по сигналу Johannisfeuer Имперский охотничий двор Роминтен был взорван.
В настоящее время от построек остались лишь фундаменты. Долгое время территория комплекса была заросшая кустарником и деревьями, лишь в 2012 г. территорию очистили, на местности стало возможным увидеть сохранившиеся ступени, дымоходы от каминов, вход в подвал и площадку террасы. Ещё в 1990-х годах на руинах дома был виден сохранившийся камин, плитка на полу и облицовка цоколя. Ныне же это всё утрачено. Территория комплекса вся перекопана в поисках ценностей.
Автор: Padonak.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:17
Сегодня, 13:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 0
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