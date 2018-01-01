Имперский охотничий двор Роминтен (Reichsjаеgerhof Rominten)

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:15 by

Месторасположение: Калининградская область, Россия.В 1936 году в хвойном лесу на высоком берегу реки Роминте двумя километрами севернее Императорского охотничьего замка был построен “Имперский охотничий двор Роминтен” (Reichsjаеgerhof Rominten).Построенный в Роминтской пуще дом был гораздо меньше другого охотничьего дома Геринга, а точнее, целого комплекса в Шорфхайде (Schorfheide), расположенного в Бранденбурге и названного так по имени первой жены Геринга шведской баронессы Карин фон Канцов, урождённой Фок. Комплекс в Роминтской пуще получил название Имперский охотничий двор Роминтен.Напротив самого охотничьего дома на берегу Роминте был построен небольшой чайный павильон. Также в комплекс построек входил дом лесника. Рядом в овраге был сооружён большой колодец, выложенный кирпичом. Вся территории комплекса была обнесена забором, имелись лишь одни въездные ворота с постом охраны, а также по периметру были установлены четыре зенитных орудия.1 августа 1944 года был дан приказ в случае приближения Красной Армии к границам Восточной Пруссии уничтожить охотничий дом Геринга. В самом доме было заложено семь зарядов. Также заряды были заложены в доме лесника Имперского охотничьего двора, а также в Императорском охотничьем замке.В ночь с 19 на 20 октября 1944 года за три дня до наступления советских войск по сигналу Johannisfeuer Имперский охотничий двор Роминтен был взорван.В настоящее время от построек остались лишь фундаменты. Долгое время территория комплекса была заросшая кустарником и деревьями, лишь в 2012 г. территорию очистили, на местности стало возможным увидеть сохранившиеся ступени, дымоходы от каминов, вход в подвал и площадку террасы. Ещё в 1990-х годах на руинах дома был виден сохранившийся камин, плитка на полу и облицовка цоколя. Ныне же это всё утрачено. Территория комплекса вся перекопана в поисках ценностей.Автор: Padonak.

Ключевые слова: Объекты культура Россия Калининградская область охотничий двор заброшка

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