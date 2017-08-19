Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в АбхазииВот и я наконец-то побывал в Абхазии.
Один из многочисленных заброшенных ж\д вокзалов. Могу ошибаться, но колона похоже повреждена от попадания снаряда, а на стенах следы от осколков.
Брошенных объектов множество. Восстанавливать никто ничего не собирается.
Бывшая электростанция прям на въезде в Гагры
Баян станция
недостроенный "ядрёный коллайдер" =))
Заброшенная база отдыха на берегу моря.
Местные приспособили первый этаж под склад сена
Совершенно вросшее в землю бывшее НИИ
Как-то так. В целом поездка понравилась. Были и забавные случаи с местными жителями и сотрудниками ГАИ.
Автор: Helios40.
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Вчера, 20:54 by ЛетягаПросмотров: 49Комментарии: 3
Ключевые слова: Абхазия вокзал НИИ база отдыха склад заброшка