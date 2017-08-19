Заброшенное в Абхазии

Летяга Просмотров: 49 Комментарии: 3 +6 Вчера, 20:54 by

Вот и я наконец-то побывал в Абхазии.Один из многочисленных заброшенных ж\д вокзалов. Могу ошибаться, но колона похоже повреждена от попадания снаряда, а на стенах следы от осколков.Брошенных объектов множество. Восстанавливать никто ничего не собирается.Бывшая электростанция прям на въезде в ГагрыБаян станциянедостроенный "ядрёный коллайдер" =))Заброшенная база отдыха на берегу моря.Местные приспособили первый этаж под склад сенаСовершенно вросшее в землю бывшее НИИКак-то так. В целом поездка понравилась. Были и забавные случаи с местными жителями и сотрудниками ГАИ.Автор: Helios40.

Ключевые слова: Абхазия вокзал НИИ база отдыха склад заброшка

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