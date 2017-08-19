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Заброшки


Заброшки

Заброшенное в Абхазии

Вот и я наконец-то побывал в Абхазии.

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Один из многочисленных заброшенных ж\д вокзалов. Могу ошибаться, но колона похоже повреждена от попадания снаряда, а на стенах следы от осколков.

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Брошенных объектов множество. Восстанавливать никто ничего не собирается.

Бывшая электростанция прям на въезде в Гагры

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Баян станция

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

недостроенный "ядрёный коллайдер" =))

Заброшенное в Абхазии

Заброшенная база отдыха на берегу моря.
Местные приспособили первый этаж под склад сена

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Совершенно вросшее в землю бывшее НИИ

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Заброшенное в Абхазии

Как-то так. В целом поездка понравилась. Были и забавные случаи с местными жителями и сотрудниками ГАИ.

Заброшенное в Абхазии



Автор: Helios40.
Источник.
Вчера, 20:54 by ЛетягаПросмотров: 49Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Абхазия вокзал НИИ база отдыха склад заброшка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:28
+1
Группа: Журналисты
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Комментариев: 6 234
Да уж, ни что не вечно. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:53
+1
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Комментариев: 2 451
А красота то какая на первых снимках, восстановить бы...+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 01:32
0
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 82
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Мозаика с Лениным впечатлмла.
Места крaсивые ++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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