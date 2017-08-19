Форт Бен Тили в Сахаре

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:58 by

Вот какую домишку посетили мы с коллегами в 2002-2003 году в Западной Сахаре.По данным из Википедии форт Бен Тили был построен французами в 1934 году во время кампании по умиротворению бедуинского населения колонизированной Сахары. Это было частью крупномасштабных французских военных усилий по захвату внутренних районов Сахары.В 1961 году форт был возвращен Мавритании. В нем был размещен небольшой военный гарнизон. 20 января 1976 года военизированные формирования фронта ПОЛИСАРИО (RASD/SADR - партизанское движение, требующее независимости Западной Сахары) атаковали форт, убив несколько находящихся там мавританских военнослужащих. Для воздушной поддержки был вызван марокканский истребитель Northrop F-5. Но он был сбит подразделениями ПОЛИСАРИО. Его обломки лежали на территории художественно-этнографического музея в бедуинской деревне Тифарити.В форте был размещен гарнизон ПОЛИСАРИО, но в 1977 году он был взят под контроль марокканской армией, которая покинула его два года спустя, так как возникли трудности со снабжением и гарнизону трудно было защитить форт от нападений ПОЛИСАРИО.Стены и здания форта сложены из камней с добавлением пески и глины, перекрытия деревянные. Особое удивление вызывает применение дерева при строительстве. Оно в тех местах большая редкость.На территории форта есть глубокий колодец, но воды в нем нет.Рядом с фортом находится могила французского легионера, который умер в 1934 году во время строительства форта. Французские военные наблюдатели из состава миссии ООН в Западной Сахаре периодически посещали эту могилу. Также неподалеку есть мусульманские могилы.Все стены форта в отметинах от попаданий пуль и снарядов, некоторые неразорвавшиеся застряли в стенах. Вокруг все усыпано стреляными гильзами и снарядами для безоткатных орудий и пустой укупоркой от них.По данным из сети форт Айн Бен Тили в настоящее время контролируется мавританскими военными, которые пытаются обезопасить пограничный район от боевиков "Аль-Каиды", базирующихся в Мали. Они совершают набеги на север Мавритании и связаны с многочисленными контрабандистами, действующими в районе Большой Сахары.А вообще находиться в таких условиях людям – ад. Температура под +50 оС – нормальное явление. Пыльные бури тоже в порядке вещей. Это когда мелкая пыль как вода просачивается везде, даже в практически герметичный модуль на базе морского контейнера.Видел я в тех местах форты и поменьше, стены по грудь, но их практическую пользу вообще не понимаю.Автор: Camel365.

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