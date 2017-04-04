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Форт Drum (остров Эль-Фрэйл) (Филиппины, Калабарсон)

В устье Манильской бухты недалеко от побережья Филиппин находится огромная неподвижная бетонная конструкция в виде линкора, построенная в начале двадцатого века для защиты Манилы. Известный как Форт Drum, но обычно называемый «Бетонным линкором», эта сильно укрепленная структура примерно напоминает бетонный корабль. Форт-Drum изначально был бесплодным скалистым островом под названием Эль-Фрэйл, который был выровнен Армией США между 1909 и 1914 годами и застроен толстыми слоями железобетона в массивную крепость длиной 350 футов, шириной 144 фута и высотой 40 Футов над водой. Форт был оборудован парой бронированных стальных башен, в каждой из которых было два 14-дюймовых орудия. Броня была обеспечена крепостными стенами толщиной от 25 до 36 футов, которые защищали склады боеприпасов, машинные помещения и жилые помещения для 200 человек. После начала войны в Тихом океане 7 декабря 1941 года форт drum выдержал тяжелую японскую воздушную и наземную бомбардировку, оказав поддержку защитникам США и Филиппин в Батаане и Коррегидоре, но все же форт сдался японским войскам после падения острова Коррегидор 6 мая 1942 года и впоследствии был оккупирован японскими войсками. Стремясь вернуть Манилу, форт был атакован американскими войсками в апреле 1945 года. После тяжелой воздушной и военно-морской бомбардировки американские войска получили доступ к палубе форта. Вместо того, чтобы пытаться штурмом взять его, американцы закачали топливо в вентиляционные отверстия и зажгли его. Японцы внутри форта были полностью сожжены в течение нескольких дней. Когда американцы могли войти в форт, они обнаружили 65 обугленных тел. Так японское сопротивление в районе залива Манила было прекращено.
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Форт Drum (остров Эль-Фрэйл) (Филиппины, Калабарсон)
Форт Drum (остров Эль-Фрэйл) (Филиппины, Калабарсон)
Форт Drum (остров Эль-Фрэйл) (Филиппины, Калабарсон)
Форт Drum (остров Эль-Фрэйл) (Филиппины, Калабарсон)
Форт Drum (остров Эль-Фрэйл) (Филиппины, Калабарсон)
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Форт Drum (остров Эль-Фрэйл) (Филиппины, Калабарсон)


Автор публикации: Mirbezl
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Сегодня, 10:58 by ЛетягаПросмотров: 231Комментарии: 0
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