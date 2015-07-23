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Заброшки

Учебный аэродром СГАУ

Свалка полуразрушенных самолетов и вертолетов.
Используется для практики Самарским государственным аэрокосмическим университетом.
На свалке находятся такие самолеты и вертолеты как: Ту-144 СССР-77108, Ту-154, Ту-104Е, Ан-12Б, Як-42, Л-410УВП, Ан-2, Ан-14 «Пчёлка», Ми-24А, Ми-6, Ли-2Т, Ил-14М.
Охраняется аэрокосмическим институтом. Охранник и собака.

Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Учебный аэродром СГАУ
Источник.
Вчера, 23:22 by LynxПросмотров: 44Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Свалка самолеты вертолеты охраняемый объект заброшка полуразрушенное

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 00:43
0
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Комментариев: 1 078
Печально видеть столько стальных птиц уже навсегда прикованными к земле((
А на одной фото АН-2 в кабине кто-то сидит?
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: Lynx
Сегодня, 00:48
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3205|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 1 871
Цитата: Estellan
Печально видеть столько стальных птиц уже навсегда прикованными к земле((
А на одной фото АН-2 в кабине кто-то сидит?


Видимо, один из сталкеров-путешественников)
Я бы тоже не упустила шанс покрасоваться в кабине пилота) На фото такие остроносые огромные самолеты, самолеты Аэрофлота... Ух-х, у меня мурашки по телу.
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
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