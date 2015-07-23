Учебный аэродром СГАУ

Учебный аэродром СГАУСвалка полуразрушенных самолетов и вертолетов.
Используется для практики Самарским государственным аэрокосмическим университетом.
На свалке находятся такие самолеты и вертолеты как: Ту-144 СССР-77108, Ту-154, Ту-104Е, Ан-12Б, Як-42, Л-410УВП, Ан-2, Ан-14 «Пчёлка», Ми-24А, Ми-6, Ли-2Т, Ил-14М.
Охраняется аэрокосмическим институтом. Охранник и собака.
Источник.
Вчера, 23:22 by LynxПросмотров: 44Комментарии: 2
Ключевые слова: Свалка самолеты вертолеты охраняемый объект заброшка полуразрушенное