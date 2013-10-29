Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром ВолчанскЗдравствуйте. Весной этого года мне вновь удалось попасть на недействующий аэродром Широкое (Летное училище имени Покрышкина) в Запорожской области, где под открытым небом стоят около сотни L-29 Delfin (а еще Ан-2, PZL-104, Ми-2, Ми-8, Ан-24) и даже получилось совершить небольшую съемку с квадрокоптера, несмотря на ураганный ветер.
Но, по определенным причинам, теперь безопасно попасть на территорию комплекса для съемки практически невозможно, я стал интересоваться похожими объектами и оказалось, что ранее летное училище располагалось в городе Волчанск Харьковской области, затем была перенесена в Запорожскую область а на территории комплекса в Волчаске планировалось открыть "Центр", но через 2 года рухнул Союз и самолеты остались стоять в поле, более не летали.
Самолеты стояли в хорошем (для своих условия содержания и возраста) состоянии, но за последние полгода их очень сильно растащили (это я знал до того, как поехал туда).
До поездки у меня была информация о том, что техника никак не охраняется. В последствии оказалось, что это не совсем так.
Добирался 5 часов на поезде до Харькова, затем 2 часа на маршрутке до Волчанска. Вызвал такси, сказал, что едем на аэродром и таксист привез меня прямо к самолетам. Ворота почему-то были открыты.
По прибытии я увидел всю технику на месте, но в крайне плачевном состоянии.
Большинство щитков были сняты, почти все фонари разбиты, у многих самолетов оторвали закрылки, у некоторых - щитки воздушного тормоза.
Некоторые L-29 стояли на шасси
У некоторых передние стойки были демонтированы
Все, что можно было вырвать и продать - вырвали
Также там находятся самолеты Ан-2. 2 примерно в том же состоянии, что L-29.
Внутри пусто - голый металл
Один Ан-2 был в крайне плачевном состоянии
В нескольких десятках метров стоит то, что осталось от вертолетов Ми-2
Стекла выбиты, щитки сняты, кожухи вскрыты, двигатели на месте
И напоследок - короткое видео
Автор: eXodusN.
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Сегодня, 09:50 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 1
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