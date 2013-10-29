Заброшенный аэродром Волчанск

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:50 by

Здравствуйте. Весной этого года мне вновь удалось попасть на недействующий аэродром Широкое (Летное училище имени Покрышкина) в Запорожской области, где под открытым небом стоят около сотни L-29 Delfin (а еще Ан-2, PZL-104, Ми-2, Ми-8, Ан-24) и даже получилось совершить небольшую съемку с квадрокоптера, несмотря на ураганный ветер.Но, по определенным причинам, теперь безопасно попасть на территорию комплекса для съемки практически невозможно, я стал интересоваться похожими объектами и оказалось, что ранее летное училище располагалось в городе Волчанск Харьковской области, затем была перенесена в Запорожскую область а на территории комплекса в Волчаске планировалось открыть "Центр", но через 2 года рухнул Союз и самолеты остались стоять в поле, более не летали.Самолеты стояли в хорошем (для своих условия содержания и возраста) состоянии, но за последние полгода их очень сильно растащили (это я знал до того, как поехал туда).До поездки у меня была информация о том, что техника никак не охраняется. В последствии оказалось, что это не совсем так.Добирался 5 часов на поезде до Харькова, затем 2 часа на маршрутке до Волчанска. Вызвал такси, сказал, что едем на аэродром и таксист привез меня прямо к самолетам. Ворота почему-то были открыты.По прибытии я увидел всю технику на месте, но в крайне плачевном состоянии.Большинство щитков были сняты, почти все фонари разбиты, у многих самолетов оторвали закрылки, у некоторых - щитки воздушного тормоза.Некоторые L-29 стояли на шассиУ некоторых передние стойки были демонтированыВсе, что можно было вырвать и продать - вырвалиТакже там находятся самолеты Ан-2. 2 примерно в том же состоянии, что L-29.Внутри пусто - голый металлОдин Ан-2 был в крайне плачевном состоянииВ нескольких десятках метров стоит то, что осталось от вертолетов Ми-2Стекла выбиты, щитки сняты, кожухи вскрыты, двигатели на местеИ напоследок - короткое видеоАвтор: eXodusN.

Ключевые слова: Самолёты Волчанск вертолёты аэродром

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