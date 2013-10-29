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Заброшки


Заброшки

Заброшенный аэродром Волчанск

Здравствуйте. Весной этого года мне вновь удалось попасть на недействующий аэродром Широкое (Летное училище имени Покрышкина) в Запорожской области, где под открытым небом стоят около сотни L-29 Delfin (а еще Ан-2, PZL-104, Ми-2, Ми-8, Ан-24) и даже получилось совершить небольшую съемку с квадрокоптера, несмотря на ураганный ветер.

Заброшенный аэродром Волчанск

Но, по определенным причинам, теперь безопасно попасть на территорию комплекса для съемки практически невозможно, я стал интересоваться похожими объектами и оказалось, что ранее летное училище располагалось в городе Волчанск Харьковской области, затем была перенесена в Запорожскую область а на территории комплекса в Волчаске планировалось открыть "Центр", но через 2 года рухнул Союз и самолеты остались стоять в поле, более не летали.
Самолеты стояли в хорошем (для своих условия содержания и возраста) состоянии, но за последние полгода их очень сильно растащили (это я знал до того, как поехал туда).
До поездки у меня была информация о том, что техника никак не охраняется. В последствии оказалось, что это не совсем так.
Добирался 5 часов на поезде до Харькова, затем 2 часа на маршрутке до Волчанска. Вызвал такси, сказал, что едем на аэродром и таксист привез меня прямо к самолетам. Ворота почему-то были открыты.

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

По прибытии я увидел всю технику на месте, но в крайне плачевном состоянии.

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

Большинство щитков были сняты, почти все фонари разбиты, у многих самолетов оторвали закрылки, у некоторых - щитки воздушного тормоза.

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

Некоторые L-29 стояли на шасси

Заброшенный аэродром Волчанск

У некоторых передние стойки были демонтированы

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

Все, что можно было вырвать и продать - вырвали

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

Также там находятся самолеты Ан-2. 2 примерно в том же состоянии, что L-29.

Заброшенный аэродром Волчанск

Внутри пусто - голый металл

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

Один Ан-2 был в крайне плачевном состоянии

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

В нескольких десятках метров стоит то, что осталось от вертолетов Ми-2

Заброшенный аэродром Волчанск

Заброшенный аэродром Волчанск

Стекла выбиты, щитки сняты, кожухи вскрыты, двигатели на месте

Заброшенный аэродром Волчанск

И напоследок - короткое видео



Автор: eXodusN.
Источник.
Сегодня, 09:50 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Самолёты Волчанск вертолёты аэродром

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Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Сегодня, 10:17
0
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Комментариев: 1 690
Эх... Сколь добра на ветер! Самолёты - и заброшками оказались... Ну, полная бесхозяйственность...
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Зарегистрирован: 29.10.2013
     
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