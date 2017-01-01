Усадебный дом Беров

Летяга Просмотров: 91 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 10:29 by

Усадебный дом Беров находится в Алексинском районе Петровка, на самой его окраине в очень живописном месте на берегу Оки.Беры были последними хозяевами данным мест перед самой революцией, а сама история возникновения здесь усадьбы началась в 1770 году, и связана она с именем князя Ивана Петровича Тюфякина. Именно он унаследовал эти земли от отца и присмотрел их в качестве своей усадьбы.После революции усадьба выполняла роль дома отдыха одного из наркоматов, а впоследствии стала общежитием одного из училищ.В интернете есть несколько старых изображений данного дома:Сейчас нас все встречает в более плачевном виде. Со стороны, бывшей когда-то двором, дом ничем непримечателен и его можно запросто перепутать с постройкой советского времени:Видно, что раньше здесь находились два симметричных балкона, которые, видимо, подпирались небольшими колоннами.А вот в сторону Оки он обращен более интересной стороной. Здесь располагается полуротонда:Она представляла собой колоннаду, которая сейчас обильно заросла зеленью:Часть колонн рухнула, не выдержав испытание временем:Когда-то можно было выйти на поддерживаемой колоннадой балкон и любоваться очень живописным видом на Оку:Центральный выход на балкон:Если зайти внутрь, то мы сразу попадаем в круглый зал:Который увенчан полуразвалившемся куполом:Да и все внутренне пространство дома понемногу разваливается:В одном из близ расположенных зданий сейчас находится храм. А когда-то, в далеком 1914 году, именно в этом доме все лето гостил писатель Борис Пастернак. Это даже нашло отражение в некоторых его произведениях. Второе подобное строение сейчас используется как жилой дом:К сожалению, сейчас все в очень плачевном состоянии, и из дома Беров видно не только прекрасную природу, но и окружающие его сараи, а когда этими видами любовались многие известные люди.Автор: Сергей Рубцов.

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