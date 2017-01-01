Усадебный дом Беров

Усадебный дом БеровУсадебный дом Беров находится в Алексинском районе Петровка, на самой его окраине в очень живописном месте на берегу Оки.
Беры были последними хозяевами данным мест перед самой революцией, а сама история возникновения здесь усадьбы началась в 1770 году, и связана она с именем князя Ивана Петровича Тюфякина. Именно он унаследовал эти земли от отца и присмотрел их в качестве своей усадьбы.
После революции усадьба выполняла роль дома отдыха одного из наркоматов, а впоследствии стала общежитием одного из училищ.
В интернете есть несколько старых изображений данного дома:
Сейчас нас все встречает в более плачевном виде. Со стороны, бывшей когда-то двором, дом ничем непримечателен и его можно запросто перепутать с постройкой советского времени:
Видно, что раньше здесь находились два симметричных балкона, которые, видимо, подпирались небольшими колоннами.
А вот в сторону Оки он обращен более интересной стороной. Здесь располагается полуротонда:
Она представляла собой колоннаду, которая сейчас обильно заросла зеленью:
Часть колонн рухнула, не выдержав испытание временем:
Когда-то можно было выйти на поддерживаемой колоннадой балкон и любоваться очень живописным видом на Оку:
Центральный выход на балкон:
Если зайти внутрь, то мы сразу попадаем в круглый зал:
Который увенчан полуразвалившемся куполом:
Да и все внутренне пространство дома понемногу разваливается:
В одном из близ расположенных зданий сейчас находится храм. А когда-то, в далеком 1914 году, именно в этом доме все лето гостил писатель Борис Пастернак. Это даже нашло отражение в некоторых его произведениях. Второе подобное строение сейчас используется как жилой дом:
К сожалению, сейчас все в очень плачевном состоянии, и из дома Беров видно не только прекрасную природу, но и окружающие его сараи, а когда этими видами любовались многие известные люди.
Автор: Сергей Рубцов.
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Сегодня, 10:29 by ЛетягаПросмотров: 91Комментарии: 0
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