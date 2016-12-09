Заброшенный замок Люмьер, Франция

Летяга Просмотров: 37 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 14:43 by

Chateau Lumiere был построен в начале 1900-х годов богатым швейцарским табачным магнатом. Личность была очень интересная и значимая для истории местных краёв. Как же расшифровывается слово "Chateau"? Шато - принятое во Франции название загородного усадебного дома высшей аристократии и вообще дворянства, часто с парком и винодельческим хозяйством. Чаще всего переводится на русский язык словом «замок», хотя укреплённые резиденции средневекового дворянства по-французски именуются термином chateau fort и для большинства шато более адекватный вариант перевода — «дворец», «имение» или «усадьба». Например, «шато Версаль» (Chateau de Versailles) — классический пример дворцово-паркового ансамбля XVII—XVIII веков. Более 300 шато сосредоточено в долине реки Луары. Многие из них классифицированы ЮНЕСКО как Всемирное наследие. У владельца данный шато был не единственный, однако именно в этом городе и в этом поместье прошли его основные этапы жизни. Увы, к середине XX-го века у промышленника начались сильные проблемы в разных сферах, здоровье пошатнулось, и в 1959 он скончался. Имущество было частично вывезено на аукционы, а частично законсервировано. Вскоре особняк был продан. Но у новых владельцев не хватило средств и сил поддерживать дом в должном состоянии. И уже через несколько лет замок был продан новому владельцу. В результате всех перипетий к 80-м годам XX-го века дом оказался неведомо у кого в законсервированном состоянии. В течение 90-ых годов здание, скорее всего, охранялось, в 2000-ых сторож стал делать лишь редкие обходы. Сейчас здание стоит брошенным на произвол судьбы. Стоит заметить, что замок имеет статус "памятника архитектуры" и находится под "защитой государства". Но мы то хорошо знаем по российским реалиям, как "много" может значить этот статус.1. Когда автобус остановился в пункте назначения, мы оказались прямо перед замком. Погода была мрачная, а небо заволокло тучами. Особняк визуально не был похож на заброшенный в прямом понимании этого слова. Однако заросшая территория и ржавые ворота намекали нам на то, что это место уже давно не жилое. Мы решили по старинке обойти здание, однако это оказалось не так-то просто. Сзади оказалась огромная гора.2. Нужно было сначала подняться наверх, а потом слезть прямо вниз по горе с таким уклоном, что приходилось держаться за все деревья и кустарники на своём пути. Капающий дождик только осложнял обстановку. В конце концов местность выровнялась, и мы оказались в бывшем саду позади главного дома. Вскоре показался силуэт старой машины. О, да это Citroen CV2! Когда-то красивая машина теперь стояла брошенной на произвол судьбы на заднем дворе.3. Справа от машины оказалось крыльцо особняка, старинная деревянная замшелая дверь была закрыта. Совершенно не надеясь, я дёрнул ее. И она немного поддалась. Я толкнул её сильнее, и с большим скрипом и скрежетом, она всё-таки открылась. Мы с Дашей зашли внутрь. Пройдя немного вглубь здания, мы оказались в парадном холле. Честно говоря, я не мог поверить, что всё так просто и ожидал какого-то подвоха.Предлагаю и вам насладиться общим видом холла. Здание замка-шато в первую очередь примечательно именно световым колодцем. Свет, попадая в здание через потолок на чердаке, проходит через промежуточные стекла на 4-ом этаже и рассеивается через овальные проёмы на третьем, втором и, приглушённый, падает на первый. В солнечные дни, наверное, здесь светлее, но в нашем случае погода была очень хмурой. Также сразу привлекает внимание огромное зеркало, к которому ведёт красная ковровая дорожка.4. Первым делом мы направились в сторону красивой парадной лестницы. Кованые перила, лепнина, огромный витраж над пролётом, чего тут только нет. Поднимемся сначала на второй этаж.5. У разных комнат - разная сохранность и разная начинка. В первом помещении, куда мы вошли, было очень темно, зато в нём обнаружились два старинных сейфа. Притом каждый был оборудован четырьмя кодовыми замками с английским алфавитом. Можно было посидеть и подобрать код, что обнаружить несметные сокровища) Даже сейчас колёсики крутились с приятными щелчками. А я предлагаю пройти в следующую комнату, где сохранился деревянный буфет. Увы, мародёры постепенно отрывают детали оформления и от него.6. Безусловно, заслуживает внимания кованая решётка, служащая ограждением для светового колодца на втором этаже. На заднем плане снимка - тот самый витраж на парадной лестнице.7. Пройдёмте дальше по особняку. Теперь перед нами - ванная комната. Изысканный интерьер в светло-голубых тонах, красивая напольная плитка, дизайнерская сантехника, декоративное оформление дверей.8. Посмотрим на ванную ещё и с такого ракурса. Скорее всего, одни из владельцев во второй половине XX-го века пытались провести евро-ремонт, но дело почему-то встало. В то, что это всё сохранилось с первой половины XX-го века, мне не верится)9. А дальше началось самое интересное. Пока мы стояли в ванной комнате, в здании громко хлопнула дверь и стали слышны чьи-то шаги. Мы вышли на этаж и застыли. Некто тоже застыл. Настала типичная ситуация "стоим и не двигаемся". В полной тишине раздавалось чьё-то тихое посапывание. Минут 10 такой "тупки". Потом нам с женой это надоело, и мы стали звать - на английском, на французском, ноль реакции. Странная ситуация, конечно, т.к. если бы это был бы сторож, он бы сказал "Выходите!" или пошёл нас бы искать. А если бы сталкеры - то, вышли бы и поболтали. А тут ни так, ни так. Снова томящие минуты ожидания... Короче говоря, мы решили спуститься и подошли к двери - а она закрыта также, как мы ее и оставляли. Жену вся эта ситуация стала напрягать, я тоже был недоволен. И тут я понял, что это сработал эффект особого распространения звука. И хлопок двери на втором этаже мы услышали не с первого, а с третьего или четвёртого! Короче говоря, кто-то тусил в здании наверху (маргиналы?бомжи?) Потом он снова продолжил шуметь. Но мы решили продолжить фотосъёмку.На этом снимке - парадный вход в Шато на первом этаже.10. Снова поднимемся наверх. Это вторая лестница, которая ведет наверх на третий этаж, возможно, для слуг. Более аскетичная. Ещё пару лет назад здесь также лежала ковровая дорожка, но сейчас она куда-то исчезла. Кстати, многое из того, что было на прошлых снимках - кануло в небытие. Старинная печка с красивыми узорами по металлу теперь стояла с оторванными стенками, да и разрушений прибавилось. Но в целом, даже сейчас было очень красиво.11. Вообще, во всех залах и комнатах очень красивое оформление - позолоченные декоративные детали, лепнина, красивые обои (старые/под старину?). А это балкон на втором этаже. Можно вот так выходить и попадать прямо в приусадебный парк!12. Одно из самых красивых помещений, но попутно одно из не самых освещённых - гостиная на первом этаже. Отделка деревом и роскошный старинный камин с буфетом.13. Тем временем шум на третьем/четвёртом этаже продолжался, и это несколько напрягало. Не было уже того расслабленного состояния, которое было в начале. Что тут такого, казалось бы. А на деле - мы во французской глуши, в мутном городке, в заброшенном замке, а рядом кто-то прячется/шуршит. Не очень это и весело)Один из моих любимых ракурсов в этом особняке - это вид на световой колодец на втором этаже. Сверху виднеется часть третьего этажа.14. "Розовый" зал расположился с другой стороны от гостиной в углу здания. Из примечательного - множество позолоты, лепнина, красивые старинные обои из ткани и две массивные колонны. К сожалению, разрушений здесь больше, чем в других помещениях.15. Почти во всех залах сохранились старинные красивые батареи. Сфотографировать их было не просто, поэтому выкладываю, как есть.16. На втором этаже также есть две странные комнаты, несущие, судя по всему, функции ванной. Однако сейчас они завалены каким-то хламом. Зато внимание сразу привлёк красивый витраж, плитка с цветами и мраморная раковина.17. Кстати, темно в этом особняке во многом потому, что почти все окна закрыты деревянными ставнями. Был конечно вариант ходить их и везде открывать, но я очень не хотел палиться с улицы. Ещё раз интерьеры гостиной.18. Дальше мы хотели подняться на третий и четвёртый этажи, но в связи с обстоятельствами нахождения там кого-то, пришлось быстро пробежать по третьему этажу без фото, а на четвёртый даже не пошли. Потом уже на чужих фотографиях посмотрели, что упустили - а именно красивую ванную на изогнутых ножках, предположительно комнату с швейной машинкой, чердачный этаж с самим световым колодцем, некоторые интерьеры и подвал с телегой. Ну и пусть, мы итак были довольны. Напоследок я выкладываю мою любимую фотографию, ставшую заглавной для репортажа. Путь в зазеркалье.Резюмирую. Место просто прекрасное, одна из самых красивых и атмосферных локаций, что я видел. Однако внутри кто-то явно был, так что одному лезть внутрь точно не стоит. Надеюсь, замок-шато вам понравился также, как и мне) В будущем также планирую поездить по заброшенным немецким и польским замкам, но это будет явно не скоро.Автор: alexdoomer2009.

Ключевые слова: Франция замок шато заброшка

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