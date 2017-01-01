Декорации к фильму «Сталинград»

Lynx Просмотров: 128 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 01:16 by

Сталинград в Сапёрном - это удивительный «кусочек» Сталинграда, представленный декораторами во всей правдивости и деталях, который находится в Ленинградской области, в Колпинском районе, в поселке Саперный. Это территория воинской части, на которой силами декораторов и художников был воссоздан Сталинград 1942 года.На данном участке, сравнительно небольшом по размерам, расположился целый заброшенный город: дома, площадь, фонтан, железная дорога. Все создает впечатление серости и разрухи, на домах следы гари, сооружения полуразрушены. Этот "уголок Сталинграда" прошлого века использовался как место съемок фильма Федора Бондарчука «Сталинград». Сейчас же он является достопримечательностью поселка и, многие жители и туристы приходят посмотреть на этот мир военного времени. Правда, основные небольшие декорации увезли в Волгоград, а в Саперном на объекте сидит сторож, так что пройти и посмотреть можно не всем.

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