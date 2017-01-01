Я погиб в сорок первом, в начале войны...
Я погиб в сорок первом, в начале войны, -
В сорок пятый её окровавленный день…
Дымный август скрывал знаки общей беды,
Чёрной копотью метил дома и сирень…
Огрызался мой верный дружок-пулемет:
Было мало патронов, и он замолчал…
Ничего: мы, как надо, прикрыли отход,
А последней гранатой себя я взорвал…
Я стал прахом и частью смоленской земли,
И весной из меня прорастает трава,
А смоленские парни лежат у Твери,
Где сгорела родная деревня моя…
И смотрел я с небес, как стоял Сталинград,
Как ревели «катюши» на Курской дуге,
Как война убегала пугливо назад –
Прямо к логову зверя в земной глубине…
Я был счастлив, когда наши взяли рейхстаг:
Улыбнулась Победа - радушная мать…
Ты прости, дорогая, что вышло вот так:
Не сумел я в Берлин до тебя дошагать…
И слеза покатилась, дождинкой упав
Прямо вниз – на поверженный майский Берлин…
Подошла вдруг Победа, за плечи обняв:
«Без тебя я пришла бы позднее, мой сын!»
Много лет промелькнуло с военной поры…
Сколько ж в землю легло наших славных ребят!
Я другие теперь защищаю миры,
Той великой войны неизвестный солдат…
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Сегодня, 02:01 by LynxПросмотров: 43Комментарии: 0
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