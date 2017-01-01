Я погиб в сорок первом, в начале войны...

Lynx Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:01 by

Я погиб в сорок первом, в начале войны, -В сорок пятый её окровавленный день…Дымный август скрывал знаки общей беды,Чёрной копотью метил дома и сирень…Огрызался мой верный дружок-пулемет:Было мало патронов, и он замолчал…Ничего: мы, как надо, прикрыли отход,А последней гранатой себя я взорвал…Я стал прахом и частью смоленской земли,И весной из меня прорастает трава,А смоленские парни лежат у Твери,Где сгорела родная деревня моя…И смотрел я с небес, как стоял Сталинград,Как ревели «катюши» на Курской дуге,Как война убегала пугливо назад –Прямо к логову зверя в земной глубине…Я был счастлив, когда наши взяли рейхстаг:Улыбнулась Победа - радушная мать…Ты прости, дорогая, что вышло вот так:Не сумел я в Берлин до тебя дошагать…И слеза покатилась, дождинкой упавПрямо вниз – на поверженный майский Берлин…Подошла вдруг Победа, за плечи обняв:«Без тебя я пришла бы позднее, мой сын!»Много лет промелькнуло с военной поры…Сколько ж в землю легло наших славных ребят!Я другие теперь защищаю миры,Той великой войны неизвестный солдат…

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