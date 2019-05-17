Кратко о славянстве (славянском язычестве)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:34

foxnik Просмотров: 104 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 07:34 by

Сперва наперво формально славянство - это вера в одушевленность природы (анимизм). Что же это значит? Славяне верят в божественное начало (Род) в каждом из нас, а также во всем окружающем мире. Таким образом, все сущее исходит из единого начала, Аз (Азъ, первая литера в буквице русов).Такое мировоззрение максимально приближено и к современной науке, открытия в области астрофизики и квантовой физики сходятся именно к первородному созданию всего из единого центра. Каждая частичка является неотъемлемой частью вселенной, обладает своим духом.Род един и множественен одновременно, множественен в своих проявлениях. По сути, Родом славяне называют всю вселенную во всем её разнообразии, все божества также являются только частью Рода. Род - это не личность, у него не ни пола, ни возраста, ни внешности или даже формы в нашем понимании. Это также является одним из основных отличий от пустынных (авраамических) религий.Одним из воплощений Рода является Вседержатель, мужское (фундаментальное, вещевое) воплощение, в разное время его называли по-разному - это Сварог, Перун, Свентовит, самое ранее название - Триглав. Триглав - это троица: Сварог (Бог отец), Перун (сын), Свентовит (святой дух). В Велесовой книге говорится о «великой тайне» триединства. Все остальные божества и духи подчиняются им. В XIX веке Г. Глинка классифицировал славянских богов на выспренних, преисподних, земных и водных. В работе «Древняя религия славян» он пишет:"Итак, в число превыспренних богов поставлю обожженные существа вне земли находящиеся, а не оную только показывающие свои действия, ощутительные человеку. И таковые боги будут:Перун, движение эфира, гром.Златая Баба, тишина, покой.Световид, солнце, жизненная теплота.Знич, начальный огонь, эфир.Белбог, благо и добро, начало.Сильный бог, крепкий бог.Дажбог, благополучие.Живот, сохранение жизни.Лед, война.Коляда, мир.Услад, удовольствие.Лада, красота.Дети ее:Леля, любовь.Полеля, брак.Дид, супружество.Дидилия, деторождение.Мерцана, заря, богиня жатвы.Земные — те, коих свойства отвлечены от земных полезных произведений, для жизненных человека потреб, или токмо к удовольствиям оныя служащих, и которых они, кажется, были покровителями.Тригла, земля.Волос, Макошь, боги, покровительствующие скоту.Купало, земные плоды.Родомысл, податель благих советов.Съва, богиня плодов. Зевана, богиня звероловства. Чур, бог межей.Проне, или Прове, бог прорекания. Родегаст, бог странноприимства и городов. Коре, бог пьянства. Ясса.Позвизд, бог бурь и ветров. Догода, зефир.Зимцерла, или Зимстерла, весна. Зимерзла, зима.Преисподние боги, кои изображают собою месть и казнь, последующую за беззаконием и пороком.Ний, владычествующий над преисподними странами. Чернобог, бог отмщения.Яга баба.Кикимора, бог сна.Водные, коих власть простирается над водами, оные суть:Царь морской Русалки.Чудо морское. Водовики, водяные черти.Духи:Лешие. Куды.Домовые. Черти.Стени. Бесы. Лизуны.Полубоги, или богатыри:Полканы. Волхв.Волоты. Волховец.Славян. Рудоток.Озера обоженныя:Ильмер.Студенец.Реки:Буг.Дон".Все боги славян естественны, они представляют собой воплощения Рода, единого начала. Во многом славянские боги похожи на скандинавских, однако говорить о полном соответствии тут нельзя. Как и у греческих богов, у скандинавских есть свои слабости и пороки, у славянских же божеств такими чертами обладают только низшие божества, полубоги, богатыри, духи, ну и, конечно, сами люди. Высшие боги же - это части идеального вселенского механизма, органически вписанные в природу. Низшими божествами и духами называют различных берегинь, домовых, чертей и упырей, которые воплощали низшие, никому не подчиняющиеся воплощения Рода.Помимо мужских воплощений, фундаментальных, Род обладает женскими, духовными. Самой главной является Праматерь, Великая Мать Природы, или Дива, после неё идет Мокошь, супруга Перуна, причем Перун в этом списке стоит после Дивы, которая по своему уровню равна Сварогу, отцу. Мокошь - это мать всего блага, Дива - мать всех душ. После них идет Подага - богиня погоды и земли, ипостась Дажьбога.Желя - богиня скорби, жаления. Вызывала наибольший страх у церкви. Её имя присутствует у многих народов, именно от неё происходит слово "жалеть". Является очень важной богиней, наиболее древней.Следует более подробно остановиться на таких божествах, как Морена (Зима) и Купала (Лето). Здесь мы имеем дело с отражением цикличности в природе. Такое отражение мы видим и в других религиях. Божество (природа) осенью умирает, а весной воскресает.Кем же являются люди в этой системе? Ответ здесь очевиден. Люди – это, прежде всего, сыны и внуки богов, несущие жизнь в своей телесной форме, данной Триглавом, и душой, данной Праматерью. Однако если боги носят только один аспект строения вселенной, мы воплощаем каждый из них, хоть и не в абсолютной, высшей форме. Божественное начало несет каждая живая и неживая сущность. Конечно, человек однозначно стоит выше камня, дерева или животного, приготовленного на ужин, но невозможно и возмутительно для настоящего славянина пренебрегать остальными сущностями. Животные, кроме некоторых разумных, вроде высших млекопитающих, воронов или дельфинов, обладают простой душой, которая практически сливается с миром растений, миром неживой природы, поэтому является лишь общей частью всей одушевленности. Такие животные не обладают осмысленностью, существует в общем коллективном разуме.Тут стоит уточнить, душа и форма - это также два воплощения Рода. Форма несет только очертание сущности, но смыслом ее наполняет душа. Две эти составляющие связаны неразрывно.Души славян могут находиться в трех местах - Явь, Правь, Навь и Славь. Явь - мир живых, души не покинувшие тела или находящиеся в состоянии перехода. Навь - для грешников, своеобразное чистилище для душ. Славь - место, куда попадали выдающиеся люди для встречи с богами. Правь - место перерождения души. Весь процесс состоял в следующем - Умерший человек некоторое время находится в Яви (по некоторым верованиям 40 дней), на это время славяне оставляли на его могиле памятные ему вещи, еду и напитки, затем он попадал в один из трех загробных миров. Если человек был неправедным, вел себя недостойно, то отправляется в Навь, где должен раскаяться за свои грехи, очиститься, чтобы попасть в Правь. Если человек был праведным, то он отправляется в Правь, где затем душа человека в той или иной форме возвращается в Явь, душа может переродиться в образе человека, умного зверя или даже из самых грешных душ, слиться с природой и не иметь осознания. Выдающиеся личности отправляются в Славь, где находятся рядом с богами столько, сколько пожелают, затем также возвращаются в Правь.Человеческая душа может сформироваться и из душ неживой природы, растений и примитивных животных, как правило, люди с такой душой очень чистые и открытые. Люди с душой зверя могут приобрести некоторые черты животного, люди с душой совы обычно тактичны, сосредоточены на деле, с душой медведя - бесстрашные и стойкие и так далее.Материя, форма же существует по привычным нам законам, хотя и формируется, в том числе, и по соответствию с душой.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Душа язычество боги Род

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