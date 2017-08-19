Эксперимент

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 27 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:38 by

Любовь…Стихов и песен много посвятили чувству,Наполненных Любовью, как святых превозносили…Движение вперед - к Любви считали…Но почему сейчас она в таком почете?Изложим здесь историю ее возникновенья…В стремлении решить энергии проблемуДля пропитания из жизни тленной«Высокий Разум» создал «Сад Эдема» -То величайший был Эксперимент Вселенной...В процессе зарождения растенийРожден был новый вид Нектара...Хоть качество его было лишь стенью, -В нем чистая энергия преобладала…Эксперименты продолжал Создатель,И сад свой населил животными земными…В десятки раз Нектара сборы увеличил СобирательВ слияньи тел и схватках между ними...Создав Надсмотрщиков и Сборщиков Нектара,Эксперимент Вселенский дальше развивался,-Сотворена была в Саду Людей отара…Здесь результатами Творец залюбовался…Инстинктом завлекаемы в стремлении сближаться,Нектар людьми все улучшается… И - чудо, -Отличнейший по качеству Нектар стал изливатьсяОт пробуждения у них Любви друг к другу…Творец, желая увеличить сборы Зелья,Все больше чувства разжигал мирские…И спущены были учения на Землю,Любовью чтоб наполнить разумы людские…Что наверху, то и внизу – когда- то говорили…Стремятся люди разводить животных,Не замечая, как в "курятник" угодили,Забыв о целях истинных, - Творцам подобных...Не думайте, что держат здесь насильно, -Свобода выбора дарована сознанью…Но создана иллюзия еды обильной,И "безопасность" обеспечат за молчанье…Возьмешь ли на Себя ответственность, уйдя из стада?Рискнешь ли в хищном Мире, до энергий жадном,Преодолев ловушки и опасностей преграды,Дары и Силу обрести, все страхи сбросив беспощадно?Даров владение Божественностью окрыляя,Границы у Миров конвеерных стирает,И Мощь Творца, забытую веками, возрождая,К Творению Реальностей Нектарных доступ открывает…®Александр Склюев.

Ключевые слова: Эксперимент любовь творец авторский стих

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