ЭкспериментЛюбовь…
Стихов и песен много посвятили чувству,
Наполненных Любовью, как святых превозносили…
Движение вперед - к Любви считали…
Но почему сейчас она в таком почете?
Изложим здесь историю ее возникновенья…
В стремлении решить энергии проблему
Для пропитания из жизни тленной
«Высокий Разум» создал «Сад Эдема» -
То величайший был Эксперимент Вселенной...
В процессе зарождения растений
Рожден был новый вид Нектара...
Хоть качество его было лишь стенью, -
В нем чистая энергия преобладала…
Эксперименты продолжал Создатель,
И сад свой населил животными земными…
В десятки раз Нектара сборы увеличил Собиратель
В слияньи тел и схватках между ними...
Создав Надсмотрщиков и Сборщиков Нектара,
Эксперимент Вселенский дальше развивался,-
Сотворена была в Саду Людей отара…
Здесь результатами Творец залюбовался…
Инстинктом завлекаемы в стремлении сближаться,
Нектар людьми все улучшается… И - чудо, -
Отличнейший по качеству Нектар стал изливаться
От пробуждения у них Любви друг к другу…
Творец, желая увеличить сборы Зелья,
Все больше чувства разжигал мирские…
И спущены были учения на Землю,
Любовью чтоб наполнить разумы людские…
Что наверху, то и внизу – когда- то говорили…
Стремятся люди разводить животных,
Не замечая, как в "курятник" угодили,
Забыв о целях истинных, - Творцам подобных...
Не думайте, что держат здесь насильно, -
Свобода выбора дарована сознанью…
Но создана иллюзия еды обильной,
И "безопасность" обеспечат за молчанье…
Возьмешь ли на Себя ответственность, уйдя из стада?
Рискнешь ли в хищном Мире, до энергий жадном,
Преодолев ловушки и опасностей преграды,
Дары и Силу обрести, все страхи сбросив беспощадно?
Даров владение Божественностью окрыляя,
Границы у Миров конвеерных стирает,
И Мощь Творца, забытую веками, возрождая,
К Творению Реальностей Нектарных доступ открывает…®
Александр Склюев.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:38 by Aleksandr999Просмотров: 27Комментарии: 1
Ключевые слова: Эксперимент любовь творец авторский стих