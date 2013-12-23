Малый трактат по Старорусскому Дьяволослужению

Архаичность.

Духовная война.

Старорусское Дьяволослужение.

Чернокнижие.

Двоеверие.

Веретничество.

Колдовство.

Симбиоз.

Этикет.

Пантеон

Outro.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:42

SAMIDARA Просмотров: 34 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:40 by

Думаю, начать раскрывать тему стоит с самого начала.Дьяволослужение зародилось в древности, в те далекие времена, когда не было еще ни христианства, ни ислама, ни прочего монотеизма. И к тому же, является родной религией (если это можно так назвать) для всего человечества.Те, кого сегодня называют демонами и бесами когда-то были для людей родными богами. Им возводились храмы, им посвящались культы, им приносились жертвы. Люди обращались к ним с просьбами о хорошем урожае, о здоровье, о защите от злых духов (или приносили жертвы злым духам, чтобы те их не трогали). Считалось, что мир материальный и духовный существуют параллельно друг с другом и является одним целым.Все вокруг - живое и наполнено различными сущностями. У каждого местечка непременно есть свои духи, обитающие в нем. Точно так же, как и в материальном мире все пропитано жизнью (животными, растениями, насекомыми, бактериями). Люди древности с уважением относились к этому потустороннему (духовному) миру и его обитателям, в результате чего мирно сосуществовали друг с другом.Такова была наша первобытная и изначальная "религия".Такова была архаичность, это важно помнить.Все из вас слышали историю о том, как единого бога Яхве предала часть его ангелов во главе с Сатаной и о том, как были они низвержены в Ад. Однако, мало кто из вас догадывается о том, насколько это "смелое заявление".Уже тысячи лет идет духовная война, незримое противоборство в небе двух высших Сил, борющихся за влияние в нашем мире. А как известно, на войне все средства хороши. Особенно любимым средством монотеистов является ложь. В частности, очернение язычества.Долгие годы монотеисты пытались заставить людей забыть своих родных богов, они даже начали отсчет лет заново, чтобы подсознательно вычеркнуть из памяти людей те древние, архаичные традиции. Однако, ничего им не помогло. Уничтожение носителей знаний, будь то люди или книги, не увенчалось успехом.Так же не помогло и очернение язычества. Во все времена на земле были люди, посвящающие свою жизнь служению Темным Силам (колдуны, ведьмы). И во все времена были люди, обращающиеся к ним за помощью. Даже не смотря на то, какими страшными и ужасными их рисует церковь.Падшие "ангелы" и Сатана (один из сильнейших среди них) в частности - это не предатели единого бога-творца, а законные хозяева этой земли, те же самые древние языческие боги, но уже известные нам под другими именами.Тот, кто называет себя единым богом, ни в коем случае не является всемогущим творцом всего сущего. Это очевидно для любого более-менее здравомыслящего человека.Единый бог - не всемогущ, хотя некоторые так боятся его гнева. Если бы он был таковым, то я бы сейчас не писал это, а вы бы это не читали. И не было бы во вселенной ни Сатаны, ни прочих врагов для него. Однако, он не всесилен и далеко не все в этом мире подчиненно его воле. Отговорки по типу: "На то есть воля его, он просто дает вам шанс исправиться", лично у меня вызывают смех.Единый бог - немилостивый, хотя и ассоциируется у многих с добротой и чем-то таким "светлым". Если вы заглядывали в учебники истории, то не думаю, что стоит напоминать вам деяния служителей его культов. По кровожадности он превзошел, пожалуй, всех языческих демонов вместе взятых…Единый бог - не творец нашего мира, так как пришел он сюда совсем недавно, а его культы являются самыми молодыми религиями (три тысячи лет по меркам духовного мира - не так уж и много). Более того, он и его природа чужды нам и нашему миру, так как же может быть он нашим создателем? Все земные блага и удовольствия - являются грехами. То есть деяниями, отдаляющими нас от единого бога, но зато сближающими с Дьяволом. Думаю, комментарии излишни и не стоит показывать пальцем кто здесь князь мира сего, а кто чужак-пришелец. Даже библия этого не скрывает: "Ваш отец - Дьявол и вы желаете исполнять похоти отца вашего". (От Иоанна 8:44).Духовная война - это не борьба добра и зла, как некоторые наивно полагают. Это борьба древних богов с новоявленным чужаком.Старорусское дьяволослужение зародилось незадолго после крещения Руси. Далеко не все были согласны принимать единого бога, и долгое время с несогласными велась ожесточенная борьба. Русь буквально крестили кровью. Многие язычники были убиты, но предания о старых богах все равно сохранились среди людей. Вскоре, весь славянский языческий пантеон был признан церковью демонами и бесами. А те, кто продолжали в тайне поддерживал с ними связь - были объявлены служителями Дьявола.Спустя еще несколько поколений, христианский пантеон нечистой силы начал смешиваться со славянским языческим пантеоном, образуя новую, ни на что доселе не похожую традицию и колдовскую систему, о которой и пойдет речь в следующей главе.Чернокнижие (сиречь старорусское дьяволослужение) - одна из древнейших колдовских традиций, дошедших до наших дней. Формировавшись в крайне суровых условиях и пройдя все проверки временем на прочность, чернокнижие стало одной из самых сильных колдовских традиций в мире. Надежная, простая и крайне эффективная. Как AK-47.Немного истории.С появлением бумаги и книгопечатания на Руси стала появляться различная литература. Причем помимо официально одобренной церковью литературы, существовала и иная, она вошла в историю, как отреченные книги. Как ни странно, ее запретность притягивала народ к себе (словно тот самый плод), и очень часто люди в тайне держали у себя подобные книги. Далеко не всегда отреченные книги содержали в себе лютую дьявольщину, как многие могли подумать. В большинстве случаев это были христианские апокрифы (не канонизированные церковные книги) и прочие ереси. Но также встречались и книги, содержащие в себе гадательные методы, колдовские обряды и языческие легенды. Самыми редкими, ценными и опасными среди запретной литературы были черные книги. Так называли тетради-фолианты, в которых колдующие люди записывали свои заговоры, ритуалы и прочие практические наработки. Именно через эти легендарные книги развивалась и передавалась следующим поколениям данная традиция, за что и получила свое название.Помимо заговоров и ритуалов, чернокнижие так же имеет свою мифологию.Например, древние чернокнижники считали Саваофа (бога) и Сатану двумя равноправными, изначальными богами-демиургами. Это можно увидеть в апокрифе о Тивериадском озере, который рассказывает о том, как Саваоф летел над бескрайними водами изначального океан-моря и встретил Сатану. После чего, они вместе начали сотворение мира. Сатана добыл перо птицы-гагары, а Саваоф вдохнул в него жизнь и создал птицу-гагару. Эта птица нырнула на самое дно океана и в клюве своем подняла землю и разбросала ее над водой. Так стала земная твердь.Затем, Сатана нырнул под воду и поднял со дна бел-горючь Алатырь-камень, с помощью которого Саваоф создал своих ангелов, а Сатана создал своих бесов.Кроме того, древние чернокнижники считали себя детьми Дьявола. Согласно традиции, Каин (сын Евы) был зачат не от Адама, а от эдемского змея (или от Дьявола). После убийства своего брата Авеля, Каин нашел свою жену и породил от нее потомство, которое впоследствии и стало предками всех служителей Дьявола. Традиция каинизма (почитания Каина как праотца) так же имеет несколько сюжетов о том, как Сатана спас своих чад от гнева Саваофа, когда тот наслал на землю великий потоп. По одной из версий, Сатана заранее взял семя и кровь Каина, перед самой его смертью. После чего, проник на ковчег и посеял его во чреве жены Хама. Дабы Ханаань (ее сын) продолжил род Дьявола. Другой сюжет повествует о том, как Сатана укрыл род Каина во время потопа глубоко в пещерах Ада.Так или иначе, сюжетов и легенд достаточно много и все они часто разнятся друг с другом, так как были множество раз пересказаны и написаны в разное время независимо друг от друга.Чернокнижие имеет несколько отдельных направлений (школ). Одна из них - двоеверие.В царские времена, каждый человек был обязан посещать церковь и соблюдать церковные обряды. Отступничество от церкви считалось страшным преступлением и жестоко наказывалось. Колдовство же и вовсе было чем-то недопустимым. Поэтому, люди использовали различные средства конспирации.Двоеверие - это колдовская традиция, при которой колдовство максимально маскировалось под христианство. Двоеверцы все так же продолжали общаться с нечистой силой, наводить порчи, гадать, ворожить, лечить и так далее, но делали это якобы через светлые божественные силы и ангелов, а не через бесов и демонов. Они окружали себя церковной атрибутикой (кресты, иконы), а также переделывали церковные молитвы под заговоры, чтобы невозможно было понять, где здесь заканчивается христианство и начинается язычество. И это отлично работало: так как люди были безграмотны, они охотно верили в светлое колдовство "от бога".Данная школа просуществовала до IXX века. С приходом коммунизма и с упадком церкви, нужда в конспирации отпала и на сегодняшний день можно уже в открытую заявлять о том, что ты имеешь связь с бесовскими силами.Поэтому двоеверческая школа является мертвой в наше время. Те, кто до сих пор пытается убедить людей в том, что колдует "от бога", "через ангелов" и "без греха" - мошенники и шарлатаны, не имеющие с колдовством ничего общего.Никакого "светлого" колдовства никогда не было и никогда не будет.Веретничество - стезя чернокнижия, главной особенностью которой является использование в черном ремесле искаженной христианской атрибутики и традиции, наряду с традиционными колдовскими практиками.Речь идет в первую очередь об умышленном богохульстве, например "Шан Ечто" или поругание икон. А также, о церковном колдовстве, например смертная кольчужка (порча через отпевание в церкви за упокой живого человека).Как вы уже поняли, веретничество является своего рода полной противоположностью двоеверия. Если двоеверцы использовали христианскую атрибутику с целью защиты от церкви, то веретники напротив - смело и агрессивно бросают вызов христианству и церкви, нещадно глумясь над их святынями. Веретничество иногда еще называют богохульной стезей.Первые задатки веретничества прослеживаются еще в XVIII-IXX веках. Уже в те времена начали появляться заговоры с элементами вывернутой наизнанку христианской традиции. Например, некоторые заговоры начинались со слов "стану я, не благословясь, пойду, не перекрестясь". Однако, лишь в XX веке веретничество оформилось как отдельная школа и стало широко известно.Само слово "веретничество", по разным версиям произошло либо от слова "веретено" (ведьма - прядильщица судеб), либо от слова "ересь".Колдовство - это общение и взаимодействие с миром духов и его обитателями.Прозаично, не так ли? Однако это самое точное, обобщенное и самое правильное определение, которое я смог подобрать. Обычно люди привыкли думать, что колдовство - это способ добиться желаемого, совершив ряд определенных действий. Такой подход является неправильным, так как подсознательно подразумевает потребительское отношение к колдовству. Безусловно, заручившись поддержкой определенных духов, можно очень многого достичь в мирской жизни (что делает абсолютно каждый колдующий человек и я в том числе), но это лишь верхушка айсберга.Колдовство - это не волшебная палочка, которой можно достичь желаемого "на халяву". Потребительское отношение к духам ничем хорошим, как правило, не заканчивается. С вас либо возьмут непомерно большую плату (настолько большую что желание колдовать отпадет на всю жизнь), либо и того хуже - ответят вам взаимностью, то есть начнут потребительски относиться к вам, безжалостно пожирая вас и вашу энергетику.В интернете полным-полно подобных историй о горе-колдунах и недоведьмах, которым однажды ночью стукнуло в голову сделать приворот, наслать порчу, потребовать у князей ада богатств или чего-нибудь еще. И все они (в 99% случаев) заканчиваются одинаково - что-то пошло "не так".Давайте разбираться, в чем же дело.Многие могут подумать, что дело в банальном незнании теории магии, ее правил и канонов, а так же в отсутствии опыта. Отчасти это верно, но главная проблема кроется в другом.Проблема заключается в том, что сущности, которые приходят к человеку, несколько недоумевают, когда тот берется совершать магический ритуал и прочитывает в заклинаниях такие словосочетания как: "братцы бесы" или "заклинаю вас, да будет так". У них сразу возникают некоторые справедливые вопросы: "Какие мы тебе братцы, человечишка? Мы тебя в первый раз видим вообще", или "Кто ты такой, чтобы давать мне приказания и что-то от меня требовать?" Духи (бесы, демоны) - это не тупые механизмы, они обладают разумом, пусть и сильно отличающимся от человеческого. Следовательно - они умеют говорить чужакам: "НЕТ". Причина кроется в отсутствии связи с бесовскими Силами.Колдовство - это не право каждого желающего, а привилегия тех немногих, кого духи признают своими сородичами. Только в этом случае, они будут вам помогать и общаться с вами на равных. Не нужно думать, что это дар. Ничего и никому духи даром не отдают, за все нужно платить. Миф о даре был придуман просто для того чтобы всякие назойливые людишки побыстрее "отколебались" со своими тупыми вопросами. Согласитесь, сказать: "нужен дар", куда проще, нежели написать то, что вы сейчас читаете.Репутация в духовном мире, а также право колдовать, зарабатывается кровью и потом. Вы должны быть действительно достойным, сильным и разумным человеком, чтобы духи уважали вас.Открою вам секрет: наиболее ценные для них качества - это верность и преданность. Именно благодаря тому, что я с малых лет и по сей день всегда оставался верным этому пути, вы и читаете сейчас трактат о колдовстве, а не очередную исповедь-покаяние бывшего "колдуна".Как вы уже поняли, наколдовать себе все что нужно, а потом благополучно "уйти в закат" - не получится. Колдовство - это на всю жизнь.Ступая на эту дорогу, вы должны понимать несколько очень важных вещей, чтобы потом не возникало никаких вопросов. Колдовство - это не просто средство решения каких-то своих проблем и даже не просто профессия. Это - Дьяволослужение. Полное посвящение своей жизни Темным Силам и принятие участия в духовной войне на их стороне. Это значит, что ходить ночью по лесопосадкам, кладбищам и перекресткам вам предстоит до старости лет.Другой важный момент - не думайте, что будет легко. Это тяжелый и опасный путь, на котором вам встретится множество испытаний и вы должны быть готовы их встретить. Да и сам образ жизни получается довольно специфический, и не каждому придется по душе: во-первых, вам постоянно будет сопутствовать одиночество, а во-вторых, бесы будут периодически подпитываться вашей энергией, из-за чего вам периодически придётся испытывать далеко не самые приятные ощущения (назовем это так). Это происходит не потому, что они злые, а просто потому, что им это необходимо. Не стоит на них за это обижаться или воспринимать это как агрессию.Их вообще не стоит бояться, потому что страх - это недоверие. Если вы действительно собираетесь чего-то достичь в колдовстве, вы должны доверять тем Силам, с которыми взаимодействуете, между вами должна быть крепкая дружба. Доверие - основа всего в этом деле. Бесы - это семья, покровители и братья для колдуна. Так же, бывают случаи, когда бесы, скажем так, дают о себе знать. Особенно часто такое случается, после серьезных работ. Например, однажды посреди ночи я проснулся от того что кто-то дергал струны на моей гитаре. Естественно, я уже хотел ругаться: кто это посмел трогать мой инструмент без разрешения, так еще и прервал этим мой сон. Но оказалось, что в комнате никого кроме меня не было, гитара лежала в чехле возле кровати, а на часах было полтретьего ночи. Я могу вспомнить с десяток таких историй, это в порядке вещей и бояться этого не стоит.Вернемся к основной теме.Как я уже сказал, халявы и нахлебников в колдовстве нет, это правило распространяется и на духов в том числе. В качестве благодарности за свою службу, вы можете рассчитывать на различную помощь с их стороны в своих делах. Получается своего рода симбиоз между человеком и потусторонними Силами. Обоюдовыгодное сосуществование, при котором каждый получает определенную выгоду, жертвуя чем-то взамен. Человек в данном случае выступает для бесов проводником, мостом между духовным и материальным мирами.Зайдя наперед скажу, что постоянные соприкосновения с Темными Силами не проходят бесследно. От такого союза человеческая душа со временем начнет изменяться (с кем поведешься - от того и наберешься, как говорится). Закончится это тем, что человек полностью сольется с бесовскими Силами воедино и сам станет членом бесовской стаи (разве что, в человеческом обличие). Есть, правда, и другой вариант развития событий, при котором человек окажется слишком слаб, чтобы пережить мучительные метаморфозы души. Но, не будем говорить о грустном.Общение и взаимодействие с духами происходит по некоторым правилам и канонам, которые важно знать. Иногда, конечно, и просто сказанные в полголоса слова (или даже промелькнувшие в голове мысли) могут быть услышаны, но для этого требуется иметь очень хорошую связь.В колдовстве есть свой особенный язык для общения с различными сущностями - заговоры, заклинания и обрядово-ритуальная практика. Проще говоря, смысл любого колдовского деяния - объяснить духам, чего ты от них хочешь.Как я уже сказал ранее, колдовство - это не только порчи и привороты. Существуют так же, например, и обряды, направленные на укрепление связи с Тьмой, обретение тайных знаний и еще много других полезных вещей, но профаны, обычно, мало ими интересуются. Им сразу подавай порчи, привороты и деньги. В частности, наиболее логичным началом пути является инициация. Согласитесь, любые отношения и связи следует начинать со знакомства и взаимного приветствия. Инициация - это обряд, при котором человек призывает темных духов, дабы представиться им. Во время инициации человек просит духов вести его по пути колдовства, просит у них Силу (бесов-помощников, наставников) и дозволение на ее использование, а также приносит клятву в верности им.Самыми, пожалуй, важными условиями для успешного колдовства, наряду с доверием, являются уважение и благодарность к Силам.Уважение подразумевает банальное соблюдение элементарных правил приличия. Звучит незамысловато, но на деле все куда сложнее, чем кажется. И ладно еще, если бы все ограничивалось только ранимостью потусторонних собратьев, но не тут-то было. Огромная опасность кроется в изобилии псевдо-колдовских ритуалов в современных источниках, поэтому вы должны очень тщательно фильтровать все изучаемые материалы, а также уметь определять, где настоящее колдовство, а где хрень. Приведу для наглядности пример.Как-то раз мне на глаза попался очень любопытный кладбищенский ритуал. Причем не абы где, а в компиляции именитого автора и наряду с достаточно хорошими ритуалами. Всех подробностей я не помню, но суть заключалась в следующем: необходимо найти на кладбище деревянный крест, вынуть его, положить в ту ямку фото жертвы и вставить крест обратно, но уже перевернутым. Таким образом, как бы сократив человеку жизнь. Естественно, делать этого ни в коем случае нельзя. Либо это умышленная ловушка для дураков, либо автор просто собрал в одну кучу все подряд без предварительной фильтрации. Из всех мест силы, кладбище требует наиболее трепетного и осторожного отношения к себе. Даже просто так прийти на кладбище, не поприветствовав Хозяина и не попросив у него на то разрешения, уже считается непочтением. А если вы собираетесь что-то с собой взять, например заговоренную землю для подклада, то обязательно должны что-нибудь оставить взамен. Короче говоря, правила очень строгие. Какие-либо акты вандализма, вроде переворачивания крестов, выкапывания мертвых с целью совершить с ними половое сношение, а также любые другие методы осквернения могил - это все больные фантазии юных "соцтонистов" из 8-го Б, не имеющие никакого отношения к настоящему колдовству.Другой важный момент, который профаны почему-то игнорируют напрочь - это благодарность. Очень многие интересуются тем, как защититься от бесов во время работы с ними. Или тем, как от них избавиться после получения результата. Круги из соли и тому подобные методы защиты - это недоверие к бесовским силам. Без доверия ничего у вас в колдовстве ладиться не будет. Более того, за подобное хамство бесы вас еще и накажут. Традиционный способ защиты в колдовстве - это откуп. Небольшое жертвоприношение в знак благодарности бесам за их работу. Таким образом вы отдаете им дань уважения, а они смягчают откат. То есть защитят вас в случае, если кто-то захочет вам отомстить (не важно, из духовного мира этот "кто-то" или из мира материального), да и сами не станут забирать у вас слишком много энергии. Ведь вы им еще нужны и им выгодно, чтобы вы были живы-здоровы и продолжали колдовать.Откуп - это не обязательно кровавая жертва. Лично я чаще всего использую в качестве откупа сладости. Например, рахат-лукум, цукаты, шоколад, свежие фрукты. Только не нужно приносить слишком много, дело не в количестве. Главное, чтобы сладости были натуральными, и чтобы имели хороший аромат. Ну и, разумеется, чтобы все это преподносилось искренне и от души.Оставлять откуп следует на перекрестке (или иных местах, которые вы используете). Под перекрестком я подразумеваю не участок дороги в центре города напротив магазина "Пятерочка". Рабочий перекресток должен быть где-нибудь в таком месте, где вас никто не станет отвлекать от работы. Приведу для примера одно из своих любимых местечек. На окраине города, у самого выезда есть участок дороги, через который вытоптана небольшая тропинка. Причем с левой стороны, если пройти чуть дальше, лежит каменная плита (от столба электропередач). И к тому же,этот столб прикрыт от основной дороги деревьями и кустарниками так, что в ночное время суток проезжающие мимо машины меня за ними даже не замечают. Одним словом - идеальный рабочий перекресток.И прежде всего, хочу немного разъяснить, что есть зло и почему тех духов, которые не от единого бога, называют злыми. Древние боги и прочие темные Силы живут по законам этого мира, только и всего. Сильный убивает слабого, естественный отбор, наш мир жесток. Здесь нет никакого зла, люди его сами придумали, потому что не хотят принять этих суровых законов. Добрые сказки про закон бумеранга и красивые картинки, на которых лев мирно лежит рядом с агнцем в эдемском саду - иллюзия и ложь. Как и сами понятия "добро" и "зло".Говоря о пантеоне, стоит сказать сначала о ключевых его представителях.Бесы - это не какие-то там мелкие злыдни-преступники духовного мира, как многие привыкли думать. Бесами называют любых духов, которые не от единого бога. Это могут быть как достаточно слабые сущности, так и невероятно могущественные. Их огромное множество, их тьма, они повсюду, имя им - легион.Демоны - это синоним к слову "бесы". Разница заключается лишь в некоторых смысловых оттенках. Во-первых, демоны - это термин более присущий западной традиции, а бесы - славянской. Во-вторых, под демонами часто подразумевают вполне конкретных языческих богов древности, а не просто какого-то безымянного духа.Что касается наиболее развернутого представления пантеона, то тут все неоднозначно. Самым популярным пантеоном русской нечистой Силы является веретнический пантеон (ввиду своей цельности и доступности). Помимо него, существуют и другие, более стародавние варианты. Из-за чего, между сторонниками веретнической школы и противниками "новодела" временами возникает недопонимание. Особенно "остро" стоит вопрос о том, "хозяином" или "хозяйкой" следует называть духа-покровителя кладбища. Староверы настаивают на том, что правильно "хозяин кладбища". Веретники же считают, что хозяйкой кладбища является сама Смерть.Однако я не вижу ничего плохого в использовании веретнического пантеона. Как показывает практика, Силам не так уж важно, как ты к ним обращаешься. Главное, чтобы у тебя было на то дозволение, и чтобы были соблюдены основные каноны. Да и к тому же, все когда-то было "новоделом".Веретнический пантеон насчитывает 75 бесов. Все они имеют четкую иерархию, каждый отвечает за какую-то свою сферу влияния. Здесь есть как высшие Силы, (например, Диавол), так и просто различные силы природы, такие как Леший (согласно пантеону, Енарей) или Водяной (согласно пантеону, Аспид).Кроме того, у каждого беса есть своя печать, что дает большую вариативность в создании алтарной и прочей атрибутики (и не только). Само собой, разумеется, присутствует и церковный бес, называемый Абара, который помогает благополучно проводить колдовские деяния в церкви. Приводить полное описание пантеона не буду, так как оно очень объемное. Кто захочет найти - найдет.На этом, думаю закончить. Основные положения в той или иной мере можно считать раскрытыми. Дальнейшее углубление в детали займет огромное количество печатного текста и моего личного времени, а работа будет смахивать уже не на статью (которая и без того получалась больше, чем я планировал), а на книгу. Поэтому, прошу извинить меня за многие недосказанные вещи.И пожалуйста, не начинайте заниматься колдовством. Особенно если вам далеко за 40. Нив одиночку, ни через "учителей". Магические учебные заведения, которые стали очень модными за последние годы - это ловушка для доверчивых людей. Все, что вам могут дать подобные "учителя" - это сертификат и посредственный пересказ магических книг. Те, кто достигал каких-то высот в этом ремесле, всегда начинали свой путь с малых лет, а их учителями были сами бесы.

Ключевые слова: Бесы перекресток ритуал авторская история

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