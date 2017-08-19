Люди-тени в городских легендах. Тень в мифологии, оккультизме и психоанализе

Летяга Просмотров: 69 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 10:33 by

В сети уже довольно продолжительное время гуляет ролик, в котором нечто, похожее на обычную тень, в буквальном смысле нападет на человека в коридоре. Материалы об этом случае, а также истории о людях-тенях из городских легенд в достаточном количестве присутствуют и на данном сайте.И в большинстве подобных случаев "Теней" классифицируют просто как неких призраков.Но именно «классические» призраки чаще всего, как ни странно, не являются этими тенями.У меня есть достаточно оснований для того, чтобы рассматривать Теней как отдельный вид сущностей,появление которых чаще всего наблюдается периферийным зрением и сопровождает такие встречи панический страхТеории появления и определения этих сущностей в основном сводятся к следующим:· - Призраки умерших;· - Миражи/фантомы без собственного разума и воли;· - Особый вид сущностей инфернального плана;· - Астральное тело живого человека, то есть в основном – практикующего оккультиста.В психологии Юнга тень является особым архетипом, частью человека, однако воплощающей его животную часть, идущую от так называемого бессознательного в учении психоанализа.То здесь есть тень является этаким клишированным темным двойником.Тень вообще завораживает людей с самой древности. В античные времена культуры совершенно разных народов связывали представление о тени человека с представлениями о его душе.У Древних египтян, у фараонов был особый человек, так называемый Смотритель за Тенью, который следил, чтобы никто не наступил на тень фараона. Это показывает, какую мистическую значимость придавали египтяне тени человека.Если посмотреть на оккультную анатомию древнеегипетской культуры, то мы увидим прямо-таки почти ортодоксальную трихотомию: человек представлялся как синтез тела, души (Ка и Ба) и тени, связующей эти самые Ка и Ба.Грешники после смерти теряли свою тень – её пожирало чудовище Амат.В поверьях чувашского эпоса существуют так называемые Вупар пусать. Это демонические существа-тени, являются они чаще всего во сне, их явления сопровождаются паническим страхом, удушьем, и даже, зачастую, сонным параличом, явлением, о котором стоит поговорить подробнее, но всё же не в данной теме.У славян тень зачастую выступала эквивалентом души. Посему многие колдуны и всякие упыри её не имели.У Болгар,однако, нечисть тень вполне себе имеет. Мало этого, для того, чтобы нанести тварям вред, следовало бить их именно по тени, так как тело нечисти представлялось невосприимчивым к атакам.Между прочим, о подобном писали позже и видные оккультисты, вроде уважаемого дядюшки Леви.У Сербов тень была не душой, а, скорее, почти юнгианским архетипом. Детям сербы запрещали играть с тенью и даже касаться своей тени руками, так как она могла вселиться в мысли и извести человека.Белорусы лечили, а порой и проводили экзорцизмы через тень. Например, очерчивая углём на доске силуэт тени больного или энергумена, а затем сжигая эту доску.Чтобы защититься от теневых непрошенных гостей, древние традиционно использовали острые металлические предметы – ножи, ножницы, даже топоры и косы, и тому подобное, а также церковные средства защиты, вроде святой воды.Ну это логично, если у человека нет специального Меча.Я говорю тут о мече с большой буквы, о Мече ритуальном, о Мече Апостольском. О том самом мече, который есть практически у всех членов истинных инициатических обществ.Ну вы сами видели наверняка, по крайней мере на фотографиях и картинках, масонов, мартинистов, оккультистов с мечами-шпагами.Так вот. Это я всё к чему. Лично я склоняюсь к теории, что большинство встреч с людьми-тенями - это встречи именно с вышедшими из тела практиками.Да-да, те самые прогулки в астральном теле, но не прыщавых диванных любителей сомнительных брошюр, но настоящих практиков, членов неких обществ и т.д.Итак, берегите свою тень, а если что – пыряйте призрачные тени ножами. Они этого не любят. Ну,если подумать, то этого никто не любит.Автор: NorFolk.

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