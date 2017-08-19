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Учебник основ мистики / Страшно интересно

Люди-тени в городских легендах. Тень в мифологии, оккультизме и психоанализе

В сети уже довольно продолжительное время гуляет ролик, в котором нечто, похожее на обычную тень, в буквальном смысле нападет на человека в коридоре. Материалы об этом случае, а также истории о людях-тенях из городских легенд в достаточном количестве присутствуют и на данном сайте.
И в большинстве подобных случаев "Теней" классифицируют просто как неких призраков.

Но именно «классические» призраки чаще всего, как ни странно, не являются этими тенями.
У меня есть достаточно оснований для того, чтобы рассматривать Теней как отдельный вид сущностей,появление которых чаще всего наблюдается периферийным зрением и сопровождает такие встречи панический страх

Теории появления и определения этих сущностей в основном сводятся к следующим:

· - Призраки умерших;

· - Миражи/фантомы без собственного разума и воли;

· - Особый вид сущностей инфернального плана;

· - Астральное тело живого человека, то есть в основном – практикующего оккультиста.

В психологии Юнга тень является особым архетипом, частью человека, однако воплощающей его животную часть, идущую от так называемого бессознательного в учении психоанализа.
То здесь есть тень является этаким клишированным темным двойником.

Тень вообще завораживает людей с самой древности. В античные времена культуры совершенно разных народов связывали представление о тени человека с представлениями о его душе.
У Древних египтян, у фараонов был особый человек, так называемый Смотритель за Тенью, который следил, чтобы никто не наступил на тень фараона. Это показывает, какую мистическую значимость придавали египтяне тени человека.
Если посмотреть на оккультную анатомию древнеегипетской культуры, то мы увидим прямо-таки почти ортодоксальную трихотомию: человек представлялся как синтез тела, души (Ка и Ба) и тени, связующей эти самые Ка и Ба.
Грешники после смерти теряли свою тень – её пожирало чудовище Амат.

В поверьях чувашского эпоса существуют так называемые Вупар пусать. Это демонические существа-тени, являются они чаще всего во сне, их явления сопровождаются паническим страхом, удушьем, и даже, зачастую, сонным параличом, явлением, о котором стоит поговорить подробнее, но всё же не в данной теме.

У славян тень зачастую выступала эквивалентом души. Посему многие колдуны и всякие упыри её не имели.
У Болгар,однако, нечисть тень вполне себе имеет. Мало этого, для того, чтобы нанести тварям вред, следовало бить их именно по тени, так как тело нечисти представлялось невосприимчивым к атакам.
Между прочим, о подобном писали позже и видные оккультисты, вроде уважаемого дядюшки Леви.
У Сербов тень была не душой, а, скорее, почти юнгианским архетипом. Детям сербы запрещали играть с тенью и даже касаться своей тени руками, так как она могла вселиться в мысли и извести человека.
Белорусы лечили, а порой и проводили экзорцизмы через тень. Например, очерчивая углём на доске силуэт тени больного или энергумена, а затем сжигая эту доску.
Чтобы защититься от теневых непрошенных гостей, древние традиционно использовали острые металлические предметы – ножи, ножницы, даже топоры и косы, и тому подобное, а также церковные средства защиты, вроде святой воды.
Ну это логично, если у человека нет специального Меча.
Я говорю тут о мече с большой буквы, о Мече ритуальном, о Мече Апостольском. О том самом мече, который есть практически у всех членов истинных инициатических обществ.
Ну вы сами видели наверняка, по крайней мере на фотографиях и картинках, масонов, мартинистов, оккультистов с мечами-шпагами.
Так вот. Это я всё к чему. Лично я склоняюсь к теории, что большинство встреч с людьми-тенями - это встречи именно с вышедшими из тела практиками.
Да-да, те самые прогулки в астральном теле, но не прыщавых диванных любителей сомнительных брошюр, но настоящих практиков, членов неких обществ и т.д.

"Выход в астральном теле отличается от активного Экстаза, поскольку физическое тело находится тогда в состоянии каталепсии, движимое лишь в некотором роде растительной жизненной силой; в то время как астральное тело, или формирующий медиатор (блуждающая оболочка духовной души), плавает в бескрайних просторах сидерального эфира, или универсального света, и может направиться, куда пожелает, будучи соединенным с материальным телом посредством своеобразной флюидической «пуповины».
"Змей книги бытия" Станислас де Гуайта

Итак, берегите свою тень, а если что – пыряйте призрачные тени ножами. Они этого не любят. Ну,если подумать, то этого никто не любит.


Автор: NorFolk.
Источник.
Сегодня, 10:33 by ЛетягаПросмотров: 69Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Тень легенды сущности практики

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:57
+2
Группа: Журналисты
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Публикаций: 420
Комментариев: 3 353
Итак, берегите свою тень, а если что – пыряйте призрачные тени ножами. Они этого не любят. Ну,если подумать, то этого никто не любит. - придётся нож с собой таскать, чтобы при необходимости было чем хлебушек и колбаску порезать, тёмной ночью у костра. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
               
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:12
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А я под подушку засуну ножичек. Мало ли…
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Asheera
Сегодня, 14:06
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Комментариев: 202
У меня есть история с тенью, что появлялась ночью на перекрестке около дома, её видела и моя мама тоже. Не думаю, что это было астральное тело живого человека, это нечто другое.

По поводу "астролетчиков"- у моей сестры был такой поклонник, увлекался выходами из тела. Однажды прихожу домой, никого в квартире нет, а страх животный накатил, будто со мной рядом кто-то стоит. Я выскочила из квартиры, помялась за порогом, заставила себя войти. Прошла по квартире с церковной свечой, и цветы домашние по темным углам расставила. Жуткое ощущение пропало.
Через несколько часов мне звонит этот сестрин ухажёр, и орёт на меня: как ты, ведьма, посмела меня выставить из вашего дома, да я на тебя наставника своего натравлю и т.д. Я трубку бросила и отправилась сестре разборки устраивать: она, оказывается, не знала, как от этого неадекватного товарища отвязаться и скрывалась от него.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#4 написал: Летяга
Сегодня, 15:11
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Asheera, Вам обязательно надо рассказать об этом случае в отдельной публикации! Это же очень интересно!
Особенно тем, кого такие вещи напрямую никогда не касались)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#5 написал: Asheera
Сегодня, 15:52
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Публикаций: 2
Комментариев: 202
Цитата: Летяга
Asheera, Вам обязательно надо рассказать об этом случае в отдельной публикации! Это же очень интересно!
Особенно тем, кого такие вещи напрямую никогда не касались)))


Это был настолько неприятный тип с неустойчивой психикой, не хочется ему отдельной истории посвящать, да и эпизод мелкий. Добавить только могу, что он цыган, воспитанный русскими в приемной семье, но по наследству ему что-то передалось, сестре он голову заморочил знатно. Хотя обещал мне магическую мстю, но я так ничего и не дождалась.
Я упомянула этот случай, чтобы уточнить статью- если рядом астральное тело живого человека, то какие ощущения при этом могут быть.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#6 написал: Estellan
Сегодня, 16:13
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Ножички это, конечно, весьма брутально, но в чем-то были правы братья Винчестеры. Достаточно обычного железа, будь то нож, лом или рЭльса)))
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