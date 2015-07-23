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Проверь накал своей религиозности!

Проверь накал своей религиозности!


Каждый человек рождается со своими уникальными способностями. Один с закрытыми глазами может на ощупь отличить ноту «ля» от пучка редиски, другой был бы лучшим в мире велосипедистом, если бы по злой прихоти судьбы не родился крабом. Способности к вере и склонность к религиозности у нас тоже разные, хотя воспитание, среда и образование, конечно, играют свою роль.

Все люди делятся по своим религиозным убеждениям на пять типов. Проверь, к какому относишься ты. Читай вопросы и выбирай из ответов описание, которое тебе кажется наиболее подходящим.

Пройти тест.
Автор теста - Гай Серегин.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 06:08
Сегодня, 02:25 by WestaПросмотров: 185Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Бог религия вера проверка вопросы мнения

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 05:37
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Комментариев: 573
Ты — агностик!
Агностик – это человек, который и хотел бы верить, но не может. Он умеет только «знать». Пытаясь прийти к какой-нибудь религии, он изучает ее священные книги и со вздохом разочарования откладывает в сторону, напоровшись на логические нестыковки, этические кривульки и рассказы про ангелов, играющих в снежки на алмазном своде неба. Однако агностики не отрицают возможности существования Бога, не рубят топорами иконы и не пытаются высмеивать любого встреченного верующего. Многие ученые являются агностиками только потому, что привыкли доверять исключительно фактам. При отсутствии фактов они предпочитают занимать позицию сдержанного сомнения.

Ну... ничего нового я не узнал.
Зарегистрирован: 23.07.2015
     
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