Проверь накал своей религиозности!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 06:08

Westa Просмотров: 185 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 02:25 by

Каждый человек рождается со своими уникальными способностями. Один с закрытыми глазами может на ощупь отличить ноту «ля» от пучка редиски, другой был бы лучшим в мире велосипедистом, если бы по злой прихоти судьбы не родился крабом. Способности к вере и склонность к религиозности у нас тоже разные, хотя воспитание, среда и образование, конечно, играют свою роль.Все люди делятся по своим религиозным убеждениям на пять типов. Проверь, к какому относишься ты. Читай вопросы и выбирай из ответов описание, которое тебе кажется наиболее подходящим.Автор теста - Гай Серегин.

Ключевые слова: Бог религия вера проверка вопросы мнения

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