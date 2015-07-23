Проверь накал своей религиозности!
Каждый человек рождается со своими уникальными способностями. Один с закрытыми глазами может на ощупь отличить ноту «ля» от пучка редиски, другой был бы лучшим в мире велосипедистом, если бы по злой прихоти судьбы не родился крабом. Способности к вере и склонность к религиозности у нас тоже разные, хотя воспитание, среда и образование, конечно, играют свою роль.
Все люди делятся по своим религиозным убеждениям на пять типов. Проверь, к какому относишься ты. Читай вопросы и выбирай из ответов описание, которое тебе кажется наиболее подходящим.
Пройти тест.
Автор теста - Гай Серегин.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 06:08
Сегодня, 02:25 by WestaПросмотров: 185Комментарии: 1
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