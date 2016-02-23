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Страшно интересно

Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер. Мистические совпадения

Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер вошли в историю мировой политики, как фигуры с идентичной судьбой. Об этом красноречиво свидетельствуют факты, подкрепленные цифровой аналогией. С разницей в 129 лет оба гения в мировой истории вершили судьбами людей и прошли сквозь победы и поражения.

Они оба многое дали своим народам и одновременно потрясли основы Европы, и ввергли эти народы в пучину еще больших бедствий. И еще, небольшая, но существенная деталь: объединял главу третьего рейха и императора Франции дин и тот же страх. У них была общая фобия – айлурофобия или гатофобия. Что означает — боязнь кошек.

Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер. Мистические совпадения


Мистический факт чисел:
1. Наполеон родился в 1760-м, а Гитлер родился в 1889-м. Разница в 129 лет.
2. Наполеон пришел к власти в 1804-м, а Гитлер пришел к власти в 1933-м. Разница тоже в 129 лет.
3. Наполеон вошел в Вену в 1812-м, Гитлер вошел в Вену в 1941-м. Разница в 129 лет.
4. Наполеон проиграл войну в 1816-м, Гитлер проиграл войну в 1945-м. Разница в 129 лет.
5. Оба пришли к власти, когда им было по 44 года.
6. Оба напали на Россию, когда им было по 52 года.
7. Оба проиграли войну, когда им было по 56 лет.
Сегодня, 02:32 by Восьмая теньПросмотров: 25Комментарии: 2
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Ключевые слова: Наполеон гитлер число совпадение война мировые тираны авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 02:33
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Комментариев: 1 084
Прочитала и подумала о цикличности и закономерности определенной в нашем мире. После Гитлера прошло 80 с копейками лет, так кто вступит в войну через 40?
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 02:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (68|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 195
Цитата: Lynx
Прочитала и подумала о цикличности и закономерности определенной в нашем мире. После Гитлера прошло 80 с копейками лет, так кто вступит в войну через 40?
Плюс.

В оригинальном источнике по ссылке было об этом. Я решила, что грустных вестей и по телику хватает, оставила только любопытное.
Зарегистрирован: 31.01.2016
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