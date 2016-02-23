Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер. Мистические совпадения

Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер. Мистические совпаденияНаполеон Бонапарт и Адольф Гитлер вошли в историю мировой политики, как фигуры с идентичной судьбой. Об этом красноречиво свидетельствуют факты, подкрепленные цифровой аналогией. С разницей в 129 лет оба гения в мировой истории вершили судьбами людей и прошли сквозь победы и поражения.
Они оба многое дали своим народам и одновременно потрясли основы Европы, и ввергли эти народы в пучину еще больших бедствий. И еще, небольшая, но существенная деталь: объединял главу третьего рейха и императора Франции дин и тот же страх. У них была общая фобия – айлурофобия или гатофобия. Что означает — боязнь кошек.
Мистический факт чисел:
1. Наполеон родился в 1760-м, а Гитлер родился в 1889-м. Разница в 129 лет.
2. Наполеон пришел к власти в 1804-м, а Гитлер пришел к власти в 1933-м. Разница тоже в 129 лет.
3. Наполеон вошел в Вену в 1812-м, Гитлер вошел в Вену в 1941-м. Разница в 129 лет.
4. Наполеон проиграл войну в 1816-м, Гитлер проиграл войну в 1945-м. Разница в 129 лет.
5. Оба пришли к власти, когда им было по 44 года.
6. Оба напали на Россию, когда им было по 52 года.
7. Оба проиграли войну, когда им было по 56 лет.
Сегодня, 02:32 by Восьмая теньПросмотров: 25Комментарии: 2
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