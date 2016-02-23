Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер. Мистические совпадения

Восьмая тень Просмотров: 25 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 02:32 by

Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер вошли в историю мировой политики, как фигуры с идентичной судьбой. Об этом красноречиво свидетельствуют факты, подкрепленные цифровой аналогией. С разницей в 129 лет оба гения в мировой истории вершили судьбами людей и прошли сквозь победы и поражения.Они оба многое дали своим народам и одновременно потрясли основы Европы, и ввергли эти народы в пучину еще больших бедствий. И еще, небольшая, но существенная деталь: объединял главу третьего рейха и императора Франции дин и тот же страх. У них была общая фобия – айлурофобия или гатофобия. Что означает — боязнь кошек.1. Наполеон родился в 1760-м, а Гитлер родился в 1889-м. Разница в 129 лет.2. Наполеон пришел к власти в 1804-м, а Гитлер пришел к власти в 1933-м. Разница тоже в 129 лет.3. Наполеон вошел в Вену в 1812-м, Гитлер вошел в Вену в 1941-м. Разница в 129 лет.4. Наполеон проиграл войну в 1816-м, Гитлер проиграл войну в 1945-м. Разница в 129 лет.5. Оба пришли к власти, когда им было по 44 года.6. Оба напали на Россию, когда им было по 52 года.7. Оба проиграли войну, когда им было по 56 лет.

Ключевые слова: Наполеон гитлер число совпадение война мировые тираны авторская история

Другие, подобные истории: