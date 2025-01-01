Тайна девушки со шкатулкой

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:49 by

История эта давно не даёт спокойно спать как вполне серьёзным историкам, так и специалистам по НЛО. Не даёт она спокойно спать, потому что, в отличие от многих других рассказов подобного рода, она хорошо задокументирована.В 1825 году известный японский писатель Такидзава Бакин издал сборник рассказов «Тоэн сёсэцу» («Истории кроличьего сада»). Среди прочих в его книге была и вот такая иллюстрированная история.22 февраля 1803 года рыбаки из деревни Хараядори в провинции Хитачи увидели в море необычного вида «лодку» без вёсел и парусов, которая спокойно дрейфовала посреди волн. Любопытные рыбаки зацепили эту лодку верёвками и отбуксировали её к берегу, где внимательнейшим образом осмотрели.В высоту «лодка» была около трёх метров, в ширину – больше пяти с половиной, а формой больше всего напоминала «кохако» – японский традиционный сосуд для сжигания благовоний. Сверху она была отделана красным деревом, а снизу обшита бронзовыми пластинами; в верхней части было несколько прозрачных окон, защищённых металлической решёткой.Сквозь окна было хорошо видно внутреннее пространство «лодки», расписанное странными «буквами» – эти буквы по приказанию старосты ближайшей деревни рыбаки тщательно скопировали. Неожиданно сверху «лодки» открылся люк, и оттуда вышла молодая красивая девушка – не старше 18-20 лет, ростом около полутора метров, с поразительно бледной кожей и рыжими волосами. На прядях волос были закреплены украшения в виде длинных белых нитей, а изумительно сшитая одежда была изготовлена из очень гладкой и блестящей ткани – очевидно, очень дорогой, но рыбакам совершенно неизвестной.Девушка заговорила, но язык её был никому не понятен. В руках у девушки была кубической формы шкатулка из светлого металла – причём к этой коробке девушка никому не разрешила даже притронуться, как бы ласково и вежливо её ни просили.Староста деревни в итоге сказал следующее: «Девушка эта, очевидно, заморская принцесса, совершившая какое-то преступление. Возможно, по законам своей страны она заслуживала смертной казни, но из-за её красоты над ней сжалились, посадили в эту лодку и, отправив в океан, предоставили воле волн и ветра. Не будем же вмешиваться, посадим девушку в её лодку и снова пустим эту удивительную лодку обратно в море, после чего забудем эту историю!».В итоге так и было сделано. Меж собой по-японски эту удивительную «лодку» жители деревни назвали «уцуро-бунэ» («пустой корабль»).Похожая история приводится в книге «Хёрю Кисю» («Записки и истории о кораблекрушениях»), написанной в 1835 году, а также в книге «Умэ-но-чири» («Сливовая пыль»), созданной в 1844 году писателем Нагахаши Матадзиро. Там снова говорится об удивительном, ни на что не похожем корабле, больше всего напоминающем «горшок для варки риса». Корабль был выброшен на песчаный берег в местности Харасяхама, всё в провинции Хитати.У корабля было четыре маленьких окна, он был обшит «самым лучшим западным железом», а внутри были еда, питьё и «удивительно мягкие ковры из неизвестного материала». Единственной пассажиркой была потрясающей красоты девушка с кожей, «белой как снег», говорившая на непонятном языке и державшая в руках маленькую коробочку, к которой не давала никому даже притрагиваться.История про девушку/женщину (иногда с ребёнком или мужем), которую за те или иные проступки, реальные или мнимые, сажают в закрытую со всех сторон лодку и пускают в море, — сюжет довольно распространённый. Сразу же вспоминается сказка «По щучьему велению» или «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина, не правда ли?В Японии довольно похожая легенда, относящаяся к VII веку нашей эры, распространена среди членов клана Кооно в провинции Иё. В этой легенде рыбак по имени Вакегоро с острова Гого тоже наткнулся в море на плывущий по воле волн «уцуро-бунэ», внутри которого была двенадцатилетняя девочка потрясающей красоты. Она рассказала, что является дочерью китайского императора, но была заточена внутрь корабля и отпущена в океан по навету злой мачехи. Добрый рыбак назвал девочку «Вакехимэ», то есть «принцесса Ваке», и взял к себе в дом. Когда девочка подросла, она вышла замуж за принца провинции Иё и родила ему сына Очимико, родоначальника клана Кооно. Принцессу Ваке до сих пор почитают в синтоистском святилище Фунакоши на острове Гого.Первый тщательный анализ историй про уцуро-бунэ произвёл в 1844 году японский писатель Кёкутей Бакин. Сопоставив между собой тексты из разных книг, он совершенно справедливо указал, что все три записанных в книгах рассказа очень похожи между собой, разница только в мелких деталях, и что, скорее всего, вся история правдива. Оставалось только догадаться — кто же была та загадочная девушка внутри корабля? В книге «Рошия бункэнроку» («мемуары о России»), которую написал Канамори Кинкэн в 1793 году, исследователь нашёл описания костюмов и причёсок русских женщин — на основании чего пришёл к выводу, что таинственная пассажирка уцуро-бунэ говорила по-русски и была не более ни менее как... русской принцессой!Вы, конечно, можете посмеяться над незадачливым исследователем – ведь на дворе был уже 1844 год, в Америке, Европе и России уже вовсю строились железные дороги и летали воздушные шары, но... Дело в том, что Япония в те времена пребывала в полной самоизоляции (по-японски «сакоку», «страна на цепи»). Для удержания власти правителям Японии – сёгунам Токугава – потребовалось полностью закрыть границы. С 1636 года японцам под страхом смертной казни запрещалось покидать пределы страны без личного разрешения сёгуна, а также строить большие корабли, способные плавать на дальние расстояния. А в 1825 году был и вовсе издан указ, который требовал без предупреждения открывать огонь по любому западному кораблю возле японских берегов. В общем, обратиться в русское посольство и попросту спросить насчёт «пропавшей принцессы» японский исследователь не мог никаким образом...Но что же говорят и пишут по этому поводу современные исследователи? Очень многие обратили внимание на то, что внешне «уцуро-бунэ» очень напоминает «летающую тарелку». Само собой, представить себе НЛО «из розового дерева с обшивкой из бронзовых пластин» довольно затруднительно, но о каких других материалах вообще имели представление малограмотные японские рыбаки начала XIX века? Например, когда жителям примитивных племён, живущих на островах Тихого океана, впервые показали изделия из пластмассы, те были на 100% убеждены, что это кора неизвестного им дерева! Так что рассказы про дерево и бронзу во внимание можно не принимать. А всё остальное – и форма, и круглые иллюминаторы, и размеры – вполне подходило под традиционное описание «летающей тарелки». Ну а «принцесса» тогда получалась самой настоящей инопланетной гостьей...В 1997 году историей «уцуро-бунэ» занялся Кадзуо Танака – профессор электроники из университета Гифу в Токио. Подумав, он абсолютно правильно рассудил – во времена тотальной самоизоляции любое появление чужеземцев возле берегов Японии должно было быть отражено в официальных документах, работа с документами и донесениями в Японии была налажена просто идеально. Если такой «уцуро-бунэ» оказался в деревне, староста должен был немедленно сообщить местному землевладельцу – даймё.В начале XIX века земли в провинции Хитати принадлежали даймё по имени Огасавара Нагашигэ – и в архивах клана Огасавара обязательно должны были сохраниться упоминания! Однако профессор Танака ни одного такого упоминания не нашёл – более того, он не нашёл ни одного упоминания ни о деревне Хараядори, ни о местности Харасяхама... Дополнительно отметив, что в легенде уцуро-бунэ никаким образом не двигался, и уж тем более не летал в небе, профессор Танака пришёл к выводу, что вся эта история является чистой воды выдумкой – от начала и до конца.Другие исследователи, однако, не столь категоричны в своих выводах. В трёх разных произведениях, написанных тремя разными, не знакомыми друг с другом авторами, приводятся очень сходные истории и рисунки!Если это выдумка и мистификация, тогда у этих текстов и картинок должен быть некий единый письменный первоисточник – но его-то как раз и нет. А что касается исчезновения деревни Хараядори с карты Японии – за время существования этой страны землетрясения и цунами уничтожили бесследно далеко не одну такую прибрежную рыбацкую деревушку. Остаётся вопрос документов и донесений – что ж, возможно, староста деревни просто сильно перепугался (по законам Японии того времени за «неправильное административное решение» можно было запросто лишиться головы!) и решил скрыть этот странный случай от даймё и вообще от властей...В общем, многие учёные считают, что «дыма без огня не бывает» и «всё-таки что-то такое там было». Но тогда – что? Точно нам известно только одно – пассажиркой хицуро-бунэ не могла быть русская принцесса, в семье Российского императора принцесс было не так уж и много, и все были у папы с мамой на строгом учёте :)Автор - luchik.magazine.

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