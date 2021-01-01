10 загадочных случаев путешествия во времени

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:20

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Многие из нас мечтают о перемещении во времени, надеясь изменить прошлое и заглянуть в будущее. Но на сегодняшний день технически это невозможно. Во всяком случае, надеяться можно, так как ученые всего мира интересует машина времени, которая смогла бы перенести человека в любую эпоху.Знаменитый физик-теоретик Альберт Эйнштейн заявил, что время относительно и оно может течь с разной скоростью в разных условиях. Он также доказал, что скорость света, гравитация и черные дыры могут непосредственно влиять на течение времени, как бы искривляя его. Открытия Эйнштейна легли в основу разработок многих современных ученых. В частности, в 2020 году астрофизику из Университета Коннектикута (США) Рону Маллету удалось написать уравнение, которое впервые может послужить базой для создания реальной машины времени с учетом всех известных на сегодняшний день законов физики. Он признает, что его концепция пока является лишь теорией, но возможно, когда-нибудь люди смогут испытать ее на практике.Пока наука не продвинулась в этом направлении, уже известны факты перемещения во времени реальных людей. Многие из них обычный вымысел, но некоторые из них обратили на себя внимание не только обычных людей, но и специалистов, в первую очередь историков. Вот несколько таких историй.История №1. В гостях у Марии-Антуанетты.В 1901 году две англичанки, Шарлотта Энн Моберли и Элеонора Журден, поехали в отпуск во Францию. Они посетили множество достопримечательностей, в том числе и Версальский дворец. После того, как основная часть экскурсии завершилась, англичанки решили посмотреть Малый Трианон — замок, расположенный на территории Версаля, который король Людовик XVI любезно подарил своей супруге Марии-Антуанетте. Но по пути к знаменитому сооружению, дамы заблудились в лесу. Они заметили двух мужчин (одетых в зеленые куртки и треуголки) и поспешили к ним, чтобы уточнить дорогу. Шарлотта и Элеонора подумали, что перед ними садовники и предположили, что их причудливое одеяние — это стилизация под времена Марии-Антуанетты, поэтому лишь восхитились тем, как точно мужчинам удалось передать образы французских солдат конца XVIII века.Но как только женщины добрались до Малого Трианона, их глазам предстала невероятная картина. Перед замком они увидели множество людей в старинных одеждах, которые говорили на незнакомом французском диалекте. Позже Элеонора писала: «Я чувствовала себя так, будто хожу во сне. Нереальность всего происходящего начинала тяготить. Наконец, мы набрели на тропинку, которая пересекала нашу, и перед нами выросло строение, утопающее в деревьях и окруженное колоннами. На ступенях сидел мужчина, одетый во все черное, на голове у него была мягкая шляпа. Неясное чувство к тому моменту достигло своей кульминации, оно переродилось, и я стала испытывать страх. Мужчина медленно повернул ко мне свое лицо, все в оспинах. Выражение его было злым и надменным. Я поспешила пройти мимо».Затем туристки внезапно увидели красивую аристократку на террасе дворца, которая делала зарисовки в альбоме. Она была в роскошном длинном платье и напудренном парике, точь-в-точь Мария-Антуанетта. В следующее мгновение женщина подняла голову и с недоумением уставилась на Шарлотту и Элеонору, которые потеряли дар речи при виде королевы. Спустя несколько секунд пейзаж полностью изменился, странное видение пропало, и женщины оказались в толпе современных туристов, прогуливающихся перед Малым Трианоном.Шарлотта и Элеонора были в таком шоке, что еще неделю не осмеливались говорить о произошедшем. Но удивительное приключение никак не выходило у них из головы, поэтому они начали изучать французскую историю и с удивлением для себя поняли, что в действительности побывали во временах, предшествующих Французской революции. Спустя 10 лет они даже написали книгу об этом. Историки до сих пор спорят, состоялось ли это мистическое путешествие в прошлое или это была лишь странная фантазия англичанок, решивших прославиться.История №2. Он родился в XXIII веке, а умер в XX.В 1985 году ученый-уфолог Вадим Чернобровов встретился с пожилым мужчиной, который признался, что остался в восторге от его книги «Путешествия во времени». Чернобровов удивленно посмотрел на незнакомца и произнес: «Но я не писал такой книги!». Однако странный старик лишь усмехнулся: «Пока нет. Но скоро напишете. Я читал ее в XXIII веке». Воцарилась пауза. Ученый был озадачен, конечно, как и многие другие, он интересовался феноменом «машины времени», но не был писателем и не планировал им становиться. Поэтому Чернобровов лишь отмахнулся от пожилого мужчины, сочтя его сумасшедшим.Удивительно, но спустя 15 лет ученый все же написал книгу. Однако поддавшись скепсису, решил непременно назвать ее по-другому. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что редактор переименовал его литературный труд прямо перед выпуском в печать. Так в начале XX века на полках книжных магазинов появилась книга «Путешествия во времени», написанная Вадимом Чернобрововым. Все было так, как предсказал тот странный старик в 1985 году. Было ли это лишь странным совпадением, или за 15 лет до этого Чернобровов действительно встретил путешественника во времени? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к самому началу истории загадочного провидца — его появлению в XX веке.В 1930-х годах обычная советская семья усыновила 13-летнего мальчика по имени Евгений Гайдучок. О его прошлом никто ничего не знал, он будто бы просто появился «из ниоткуда». Сам Евгений утверждал, что прибыл из XXIII века и якобы он воспользовался машиной времени своего отца, чтобы удивить девочку, в которую был влюблен. Но что-то пошло не так, и мальчик застрял в прошлом.Разумеется, взрослые воспринимали его рассказы, как детские фантазии. Так или иначе, Евгений постепенно приспосабливался к жизни в новом для себя времени. Он оказался прилежным и старательным ребенком, который не доставлял родителям много хлопот. Он поступил в школу книжного ученичества при Ленинградском доме книги, работал продавцом в отделе литературы точных наук и техники, общался со многими знаменитыми авторами. Евгений и сам писал стихи, вот только современники относились к ним с долей иронии, ведь в них проскальзывали странные вещи: какая-то мобильная связь, неведомый интернет и космические приключения. Словом, тогда никто не оценил творчество молодого человека.Вскоре началась война с Финляндией и Евгения призвали в армию. Многие всерьез опасались, что англичане начнут бомбить кавказские нефтепромыслы. Но Гайдучок успокаивал своих однополчан, что этого не будет. В июне 1941 года, накануне нападения Германии на СССР, он уже будто бы готовил к этому советских солдат, читая им лекции о «германском фашизме». Когда его однополчане сообщили, что 22 июня собираются в увольнение, Евгений мрачно заметил: «В воскресенье вам будет не до этого». И действительно, именно в этот день началась Великая Отечественная Война. Советские солдаты были убеждены, что они одержат быструю победу, но Гайдучок утверждал, что мир наступит только в мае 1945 года. Ему не верили. Но его предсказание опять в точности сбылось.После войны Евгений женился, завел детей и открыл собственный исторический музей, главным экспонатом которого стала созданная им «лента времени», которая тянулась вплоть до XXII века. Он предсказал распад Советского Союза, военные конфликты в бывших союзнических республиках, появление скоростных поездов и всемирной паутины. Своей дочери Светлане он рассказывал о межгалактических путешествиях и космопортах, а также поведал продолжение книги «Волшебник изумрудного города», которое было написано только 10 лет спустя. В октябре 1991 года Евгения Гайдучка не стало. Но его предсказания все еще продолжают сбываться.История №3. Ошибочная посадка.Порой путешественники во времени могут буквально «свалиться на нас с неба». Именно это произошло в 1996 году в красивом и спокойном местечке близ мыса Саут-Форленд. Внезапно англичанка Марта Кроуфорд услышала рев двигателей приближающегося самолета. Он становился все громче, поэтому женщину охватило беспокойство, и она подбежала к окну. В ту же секунду она увидела невероятную картину: недалеко от ее дома заходил на посадку истребитель «Кертис Р-40» — один из самых популярных самолетов американского воздушного флота времен Второй мировой войны. Марта не разбиралась в воздушных суднах, однако очень разозлилась, что кто-то посмел испортить ее идеальный газон. Она выбежала из дома и обрушилась с ругательствами на пилота, вышедшего из истребителя. Но мужчина еле держался на ногах. Он был бледен как смерть и никак не реагировал на грозные претензии Марты. В конце концов, женщина сообразила, что ему требуется помощь. Она вызвала семейного врача, и пока тот ехал, она начала задавать гостю вопросы. И тот с трудом поведал ей крайне странную историю.Мужчина сообщил, что он военный пилот ВВС США, и его зовут Джон Уокер. Его эскадрилья попала под внезапный обстрел немецких «Мессершмиттов» (фашистских бомбардировщиков) над территорией Франции. Они с товарищами отстреливались, но когда патронов совсем не осталось, он принял решение идти на таран. И когда его истребитель столкнулся с немецким самолетом, Джо предпринял попытку спастись. Он откинул фонарь кабины, намереваясь выпрыгнуть с парашютом, но в ту же секунду потерял сознание. Очнулся он все в том же самолете в нескольких метрах от земли. Применив все свое летное мастерство, Джо сумел посадить самолет на лужайке Марты. Но по-прежнему не понимал, как тут оказался. Подоспевший доктор тоже выслушал эту историю и заключил, что у летчика серьезные психические нарушения. Спустя некоторое время мужчину поместили в сумасшедший дом.Это происшествие наделало немало шума в СМИ и журналисты вознамерились докопаться до правды. Особенно в этом преуспел репортер Джеймс О’Хара. Он поднял архивы и узнал, что «Кертис Р-40», который приземлился близ мыса Саут-Форленд, действительно числился собственностью 123-й эскадрильи прикрытия ВВС США во времена Второй мировой войны. 9 апреля 1944 года лейтенанту Джону Уокеру было поручено ответственное задание — отправиться вместе со своей эскадрильей на помощь британским самолетам. Но по пути они попали в засаду немецких «Мессершмиттов». В тот день вся 123-й эскадрилья была уничтожена, но обломков самолета Джона Уокера (как и его тела) обнаружить не удалось. Поэтому летчик на протяжении 50 лет считался без вести пропавшим. Любопытно также, что журналисты сумели отыскать личное дело Джона Уокера. Взглянув на фотографию, прикрепленную к нему, они изумились еще сильнее: человек на ней был как две капли воды похож на летчика, чей самолет нанес непоправимый ущерб любимой лужайке миссис Кроуфорд.Непостижимо, но еще одна похожая история произошла в 1992 году в Каракасе (Венесуэла). Диспетчеры заметили странный самолет, приближающийся к аэропорту. Это был четырехмоторный поршневой авиалайнер Douglas DC-4 — модель, которую перестали выпускать еще 1947 году. Перепробовав несколько радиоволн, диспетчерам, наконец, удалось связаться с пилотом. Он сообщил, что выполняет чартерный рейс 914 из Нью-Йорка в Майами и должен совершить посадку 2 июня 1955 года в 9:55 утра по местному времени. В ответ он услышал лишь звенящую тишину. Почувствовав что-то неладное, пилот уточнил: «Подскажите, а где мы находимся?». Диспетчеры ответили, что он пролетает над Каракасом и дали разрешение на посадку. Пилот сказал, что начинает снижение, а в следующий момент диспетчеры услышали его удивленный возглас, очевидно адресованный второму пилоту: «Джимми! Что это, черт возьми?». Судя по радарам, мимо них как раз пролетел реактивный самолет.Загадочное авиасудно успешно приземлилось. Только после этого диспетчеры решились сказать пилоту, что сейчас 1992 год. Он пришел в ужас и начал восклицать: «Тут что-то не так! Тут определенно что-то не так!». Его попытались успокоить и сказали, что к самолету уже направляется наземная команда спасателей. Но это еще больше напугало пилота. Когда он увидел, что к его авиалайнеру подходят люди, он закричал: «Не приближайтесь! Мы взлетаем!». Спустя несколько секунд он вновь завел двигатели самолета и поднял его в воздух. Больше этот странный DC - 4 никто никогда не видел.История №4. «Счастливчик», который обвел ФБР вокруг пальца.В феврале 2003 года на нью-йоркской фондовой бирже появился мужчина по имени Эндрю Карлссин. У него было всего 800 долларов, и он казался абсолютным профаном в финансах, по крайней мере, так подумали опытные игроки, наблюдая за тем, как новичок вкладывается в несколько крайне рискованных активов. Удивительно, но ему повезло, и он приумножил свои деньги. А две недели спустя Карлссин вновь сделал ставки на другие непопулярные активы и «сорвал джекпот». В результате 126 инвестиций Эндрю стал обладателем фантастических 350 миллионов долларов. История невероятно удачливого новичка незамедлительно привлекла внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Ее представители связались с Федеральным бюро расследований (FBI) и попросили обратить особое внимание на дело Эндрю Карлссина. Все были убеждены, что он обыкновенный аферист и мошенник.Когда Эндрю арестовали и спросили, как ему удалось такое провернуть, он непринужденно ответил, что прибыл на машине времени из 2256 года. Он заранее знал, какие акции пойдут вверх, поэтому уверенно их покупал. Он сказал: «Я знаю, что мне следовало быть осторожнее», просто когда начинаешь зарабатывать хорошие деньги, то остановиться очень трудно. Прошу у всех прощения…». Разумеется, агенты ФБР не поверили подозреваемому. Его слова звучали просто смехотворно. Но так как Карлссин отказывался что-либо еще рассказывать о себе (и показывать машину времени, которой воспользовался), то агенты решили самостоятельно узнать, что это был за человек. Они выяснили, что за три предыдущих месяца Эндрю Карлссин засветился в нескольких госучреждениях Нью-Йорка, взял машину напрокат и арендовал дешевую квартиру в спальном районе. Но на этом все. До декабря 2002 года этого мужчины будто бы вообще не существовало в мире. В надежде найти его родственников или друзей ФБР опубликовало портрет Карлссина в газете. Безрезультатно.Тем временем Эндрю решил предложить следствию сделку и подсказывает путь к созданию лекарства от онкологии и выдает местонахождение Усамы бен Ладена, а спецслужбы отпускают его на свободу. В качестве бескорыстного «аванса» Карлссин даже рассказал, как будет дальше развиваться ситуация на фондовом рынке. Это только разозлило ФБР: как этот мошенник вообще посмел так дерзко смеяться над ними? И внезапно 3 апреля 2003 года Эндрю бесследно исчез. Выяснилось, что кто-то внес за него залог в размере миллиона долларов, Карлссин вышел на свободу и «растворился» в Нью-Йорке.Все прогнозы Эндрю Карлссина по фондовому рынку в точности сбылись.История №5. Застрявший между мирами.Эта история стала широко известна западной публике благодаря французскому журналисту и писателю Этьену Кассе, который в ходе работы над своей новой книгой «Когда прошлое становится будущим. Машина времени» случайно наткнулся на любопытную заметку в мексиканской газете. В ней речь шла о загадочном происшествии в поезде, следовавшем из Мехико в Акапулько. Молодой хирург и женщина с ребенком мирно ехали в своем купе, как внезапно дверь распахнулась, и перед ними предстал насмерть перепуганный мужчина с круглыми от ужаса глазами. Он был одет в старинный камзол, а напудренный парик, красовавшийся на его голове, был ужасно растрепан. В одной руке незнакомец держал гусиное перо, а в другой большой кожаный кошелек. «Я — министр Хорхе де Баленсиага!», — отчаянно закричал он. А потом в страхе огляделся и, понизив голос, умоляюще спросил шокированных пассажиров: «Где я?». Хирург сумел выскользнуть из купе, чтобы позвать на помощь кондуктора. Однако когда он вернулся обратно, таинственный незнакомец уже исчез.Казалось бы, очередной городской сумасшедший, что с него взять? Однако все оказалось чуть сложнее. Хирург обнаружил, что человек, представившийся министром Хорхе де Баленсиага, в панике выронил перо и кошелек. Они лежали на полу купе на том самом месте, где он появился. Эти предметы выглядели также диковинно, как и наряд незнакомца. Поэтому хирург решил показать их историкам. Выяснилось, что и перо, и кошелек были произведены в XVIII веке, но по необъяснимой причине сохранились практически в идеальном состоянии. Это еще больше заинтриговало хирурга. И он решил выяснить, существовал ли в действительности человек по имени Хорхе де Баленсиага. Проведя несколько дней в архивах, он наткнулся на документы с любопытной припиской тогдашнего епископа, из которой следовало, что министр де Баленсиага окончательно сошел с ума в преклонном возрасте.Хорхе всем рассказывал, как однажды, возвращаясь домой глубокой ночью, он увидел прямо перед собой железный, длинный, как змей, «дьявольский экипаж», пышущий огнем и дымом. После этого министр оказался внутри этой чудовищной машины. Его окружали странно одетые люди, и Хорхе пришел к выводу, что это были приспешники Сатаны. Министр начал, как сумасшедший, в панике кричать и носиться по вагонам. Потом ему в голову пришла логичная мысль: сатанисты должны бояться Священного писания. Он закрыл глаза и прочитал молитву. А в следующую секунду случилось чудо, и он снова очутился на одной из улиц Мехико в своем времени.Епископ добавил, что, несмотря на то, что над министром несколько раз проводили обряд экзорцизма, несчастный так и не вернулся в здравый рассудок до самой смерти.История №6. Старушка.Странный случай произошел в небольшом калифорнийском городке летом 1936 года. На его улице оказалась по-старомодному одетая, не известная никому, перепуганная старушка. Она буквально шарахалась от предлагающих ей помощь прохожих. Ее необыкновенный наряд и странное поведение привлекли любопытных: ведь в этом городке все знали друг друга, и появление такой колоритной фигуры не прошло незамеченным. Когда старушка увидела собирающихся вокруг нее людей, она с отчаянием и растерянностью огляделась по сторонам и вдруг исчезла на глазах десятков очевидцев.История №7. Подводная лодка.Время скверно шутит не только с отдельными людьми, ему под силу и весьма внушительные объекты. Американские парапсихологи утверждают, что Пентагон засекретил поразительный случай, который произошел с одной из подводных лодок. Субмарина находилась в водах печально знаменитого Бермудского треугольника, когда вдруг неожиданно исчезла, буквально через мгновения сигнал от нее был получен уже из… Индийского океана. Однако этот инцидент с подводной лодкой не ограничился только перемещением ее в пространстве на огромное расстояние, произошло и довольно значительное путешествие во времени: экипаж субмарины буквально за десятки секунд постарел на 20 лет.История №8. Мистическое исчезновение.В 1966 году три брата шли ранним новогодним утром по одной из улиц Глазго. Неожиданно 19-летний Алекс пропал на глазах у своих старших братьев. Все попытки найти его не увенчались успехом. Алекс исчез без следа, и больше его никто не видел.История №9. Монета из прошлого.В 80-х годах XIX века во время бурения скважины в одном из штатов США обнаружили металлический предмет, явно искусственного происхождения. Возраст находки составлял около 400 тысяч лет. Это была монета из неизвестного сплава и с иероглифами на обеих сторонах, которые не удалось расшифровать. Известно, что человек современного типа появился на нашей планете около ста тысяч лет назад, а на американском континенте и того позже.Приблизительно в то же время в штате Айдахо на большой глубине была найдена изящная скульптура женщины из керамики. Ее возраст насчитывал около двух миллионов лет.История №10. ДТП в Токио.Не менее таинственный и мистический случай произошел в 1988 году на одной из улиц Токио, где автомобиль сбил неизвестного мужчину, который скончался на месте. Водитель и свидетели уверяли, что жертва «появилась на дороге внезапно, как будто свалилась с неба». Полицейские обратили внимание на то, что погибший был одет в костюм явно старинного покроя. Еще больше их удивил паспорт, выданный ровно 100 лет тому назад. В кармане мужчины удалось обнаружить и визитные карточки с указанием его профессии — артист токийского императорского театра. Выяснилось, что указанная улица не существует уже более 70 лет.Полицейские опросили всех жителей Токио, носящих такую же фамилию. После многодневных поисков нашли старушку, сообщившую, что ее отец пропал при загадочных обстоятельствах. Он пошел к товарищу и не вернулся. Женщина показала полицейским фотографию, на которой молодой мужчина, удивительно похожий на попавшего под машину человека, держал на руках маленькую девочку. На снимке стояла дата. Май 1902 года.Автор: Vera.

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