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Страшно интересно

Первые в истории снимки сверхмассивной черной дыры: галактика М87 созвездия Девы

Спустя долгие годы человечество наконец смогло запечатлеть Черную Дыру (ЧД). Напомню, ранее существование черных дыр подтверждалось Общей Теорией Относительности (ОТО), автором которой является Альберт Эйнштейн (1915г), а также после наблюдений за объектами, которые имели неестественную природу траектории и скорости движения (ткни сюда).



Проект Event Horizon Telescope - первооткрыватели фотографий ЧД. Изначально предполагалось, что мы увидим фотографии находящейся ЧД в центре галактики Млечный Путь (кто еще помнит, это галактика, в который находится Солнечная система, Земля и мы с вами). Но позже выяснилось, что наблюдения за Стрельцом А* (так называется ЧД в центре Млечного Пути) пока что маловероятны из-за слишком близкого расстояния к нам, получить фотографии его практически невозможно. Этот момент объясню: Стрелец А* не просто относительно близко, он еще и двигается, сфокусироваться на нем практически невозможно, т.к. траектория движения слишком велика. Ну и бонусом будет то, что наша ЧД малость прикрыта облаком газа.

Так куда же смотрел проект Event Horizon Telescope?

Вашему вниманию сверхмассивная ЧД в галактике М87, созвездия Девы.

Первые в истории снимки сверхмассивной черной дыры: галактика М87 созвездия Девы

55 млн. св. лет от Земли. В 6,5 миллиардов раз тяжелее Солнца. Стрелец А* весит примерно в тысячу раз меньше - 4 миллиона солнечных масс.

Теперь фотографии - прямое подтверждение предсказанию А. Эйнштейна в ОТО. Черные дыры и правда существуют, и это видно теперь не только на доске с формулами, но и воочию. Подтверждается наличие горизонта событий и, что важно, теперь изучать можно не формулы, а реальный объект.
Вчера, 09:06 by CoreПросмотров: 146Комментарии: 8
+7

Ключевые слова: черная дыра космос исследование вселенная пространство гравитация время галактика

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 09:46
0
Группа: Модераторы
Репутация: (6329|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 594
Самая большая тайна - что находится за горизонтом событий на самом деле. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 11:06
0
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Репутация: (1601|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 4 917
Видела мелком в новостях яндекс, а прочитала здесь, наконец-то
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Tigger power
Вчера, 15:25
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2167|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 458
Ну вот, теперь можно реально начинать бояться +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Летяга
Вчера, 21:55
0
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 747
Комментариев: 8 429
Цитата: Tigger power
теперь можно реально начинать бояться

Чего бояться? Если наше Солнце вдруг неким чудесным образом превратится в ЧД, то в смысле гравитации для нас ровным счетом ничего не изменится. Как говорит астрофизик Сергей Попов: "Чёрные дыры не сосут!"
Жаль конечно, что "нашу" ЧД (да и вообще центр Галактики) за газом и пылью в оптическом диапазоне совсем не видно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#5 написал: Tigger power
Вчера, 22:21
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2167|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 4 458
Цитата: Летяга
Чего бояться?

На всякий случай))) Вдруг сольются две в сверхмассивную и все!)
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#6 написал: Core
Вчера, 22:49
0
Группа: Администраторы
Репутация: (340|0)
Публикаций: 495
Комментариев: 2 517
Цитата: Летяга
Чего бояться? Если наше Солнце вдруг неким чудесным образом превратится в ЧД, то в смысле гравитации для нас ровным счетом ничего не изменится


Наше солнце не превратится в ЧД, у него, как минимум, недостаточная масса)))

Но для нас все изменится еще до того, как звезда становится ЧД. Звезда на этапе своей смерти расширяется, превращается в красного гиганта и выделяет огромнейшее кол-во энергии и тепла. Ученые уже посчитали, что звезда расширится минимум до орбиты Марса, т.е. мы не просто сгорим, но и испаримся в прямом смысле слова) Ну а после происходит выделение газов, появляется планетарная туманность, а звезда сколлапсирует в белого карлика)

НО ДОПУСТИМ, что Солнце все же каким-то способом не испепелит нас и не станет белым карликом. Тут два пути: либо звездочка станет пульсаром, либо ЧД. Тут все еще печальнее, т.к. на расстоянии 1 а.е. жизнь что от пульсара, что от ЧД, почти невозможна)) На эту тему есть много статей, пульсары уже известны миру)
Зарегистрирован: 26.12.2010
                       
#7 написал: Летяга
Сегодня, 10:45
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 747
Комментариев: 8 429
Саша! Я в курсе! Фраза "некоторым чудесным образом" предполагает, что не чудесным образом это невозможно)
Да и полезно добавить, что всё это "согласно существующим представлениям". Наблюдательная астрономия накопила уже немало фактов, которые в эти "существующие представления" укладываются плохо. Тем интереснее. Может, удастся дожить до Новой физики, которую давно уже ищут (ты точно доживёшь, а я - как повезёт. И мне, и физике crazy )
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#8 написал: Core
Сегодня, 12:03
0
Группа: Администраторы
Репутация: (340|0)
Публикаций: 495
Комментариев: 2 517
Цитата: Летяга
Саша! Я в курсе! Фраза "некоторым чудесным образом" предполагает, что не чудесным образом это невозможно)
Да и полезно добавить, что всё это "согласно существующим представлениям". Наблюдательная астрономия накопила уже немало фактов, которые в эти "существующие представления" укладываются плохо. Тем интереснее. Может, удастся дожить до Новой физики, которую давно уже ищут (ты точно доживёшь, а я - как повезёт. И мне, и физике crazy )


Ну, кстати, не согласен. Наблюдательность давно переросла в исследования. Как пример, без фотографий ЧД мы уже имели представление, как она может выглядеть и какие исследования мы можем провести. С фотографией мы получили подтверждение этому появились и дополнительные возможности для новых исследований) Наблюдательная астрономия укладывается в существующие представления, что дает нам наиболее возможные теории, которые просто невозможно доказать, т.к. мы не можем узнать, что было в момент сингулярность, в первый момент Большого Взрыва. Но зато мы наблюдаем и видим, что взрыв продолжается, вселенная расширяется и тд и тп)

В общем, думаю, я более-менее доступно попытался объяснить эту кашу XD
Зарегистрирован: 26.12.2010
                       
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