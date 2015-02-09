Первые в истории снимки сверхмассивной черной дыры: галактика М87 созвездия Девы

Первые в истории снимки сверхмассивной черной дыры: галактика М87 созвездия ДевыСпустя долгие годы человечество наконец смогло запечатлеть Черную Дыру (ЧД). Напомню, ранее существование черных дыр подтверждалось Общей Теорией Относительности (ОТО), автором которой является Альберт Эйнштейн (1915г), а также после наблюдений за объектами, которые имели неестественную природу траектории и скорости движения (ткни сюда).
Проект Event Horizon Telescope - первооткрыватели фотографий ЧД. Изначально предполагалось, что мы увидим фотографии находящейся ЧД в центре галактики Млечный Путь (кто еще помнит, это галактика, в который находится Солнечная система, Земля и мы с вами). Но позже выяснилось, что наблюдения за Стрельцом А* (так называется ЧД в центре Млечного Пути) пока что маловероятны из-за слишком близкого расстояния к нам, получить фотографии его практически невозможно. Этот момент объясню: Стрелец А* не просто относительно близко, он еще и двигается, сфокусироваться на нем практически невозможно, т.к. траектория движения слишком велика. Ну и бонусом будет то, что наша ЧД малость прикрыта облаком газа.
Так куда же смотрел проект Event Horizon Telescope?
Вашему вниманию сверхмассивная ЧД в галактике М87, созвездия Девы.
55 млн. св. лет от Земли. В 6,5 миллиардов раз тяжелее Солнца. Стрелец А* весит примерно в тысячу раз меньше - 4 миллиона солнечных масс.
Теперь фотографии - прямое подтверждение предсказанию А. Эйнштейна в ОТО. Черные дыры и правда существуют, и это видно теперь не только на доске с формулами, но и воочию. Подтверждается наличие горизонта событий и, что важно, теперь изучать можно не формулы, а реальный объект.
Вчера, 09:06 by CoreПросмотров: 146Комментарии: 8
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