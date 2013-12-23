“Замёрз я страшно, погреться пришёл”

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:38

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 68 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:38 by

В таёжном крае это место считалось испокон веков гиблым, и там никто не охотился. В распадке возле каменистой россыпи стояло зимовье. Вот в этом-то зимовье и по поверью обитала нечистая, причём проявлялась аномалия в виде видений только в ночное время, а днём ничего особенного.В тех краях появились два молодых охотника и стали осваивать места и охотиться. В нечистую никакую они, конечно, не верили. В зимний сезон заехали они на промысел. Один из друзей решил охотиться и жить в этой имеющей дурную славу избушке, а его товарищ – неподалёку от этого места.Охотник был молодой и смелый человек, и у него были две преданные собаки-лайки, и поэтому он надеялся, что собаки предупредят его о любой непредвиденной опасности. Вот пришла ночь, и за стенами зимовья температура опустилась за -40. Охотник впустил собак в зимовье, натопил печь и лёг спать. Через некоторое время собаки стали скрести в дверь и скулить. “Наверно сильно натопил”, – подумал промысловик, выпустил лаек из зимовья и улёгся дальше спать.Проснулся он от тревожного состояния и головной боли. Смотрит, а к нему в открытую дверь входит обросшее страшное чудовище. Всё в инее, протягивает руки прямо в открытую печь и говорит – замёрз я страшно, погреться пришёл. Руки все у него от открытого огня обгорели, и запах горелой шерсти распространился по зимовью.У нашего охотника сдали нервы, он выскочил из зимовья и по морозу побежал к другу. Прибежал, обморозил ноги и руки, обо всём рассказал товарищу. Тот вывез его в больницу в посёлок. Два месяца лечился парень, но всё-таки руки и ноги спасли, и он выздоровел.Этот случай был в 50-х годах. А позже пришли геологи и определили, что в этом зимовье печь была сложена из камней местной породы с большим содержанием меди. Вот при нагреве пары меди, испаряясь, вызывали галлюцинации и отравления парами. Собаки почуяли это раньше. Запах шерсти – от упавшей на печь рукавички. Печь сломали, поставили буржуйку и больше ни о какой нечисти там не слышали.Этот рассказ я прочитал в старом каком-то журнале лет 25 назад, но с тех пор в тайге в незнакомом месте, если печь обложена камнями, ложась спать, закрывая дверь, оставляю небольшую щель – а вдруг какие-нибудь точно испарения…Автор - Baika-s.

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