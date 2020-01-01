Таёжная "невеста"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 97 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 02:05 by

Трое друзей-охотников собрались на открытие охотничьего сезона. Взяли ружья, выпивку, собак, загрузили УАЗы и отправились в путь.Приехали на делянку, на которой помимо добротного охотничьего дома находилась также баня. Приготовили ужин, подкрепились и в баню мыться. Парились знатно - в предбаннике столик, по 100 грамм вдарят и опять в парилку. Парятся, парятся, вдруг стук в окно, выглянули - никого. Подумали, что показалось. Дальше парятся. Снова стук, теперь в дверь. Охотники дверь открыли и видят — возле бани следы копыт, все трое охотники бывалые, но таких следов не видели отродясь, что за животное бродило - непонятно. И вдруг в кустах раздалось противное хихиканье. Мужики подумали, что градус в голову ударил, надо столик-то сворачивать и в дом перебираться. На том и порешили.Сидят в доме, ружья к охоте готовят, слышат — собаки заскулили, топот, и в бане дверь — хлоп. Мужики опешили, вышли, заглядывают в окно бани, а там спиной к ним, в свете свечи, девка плескается, низкая, неказистая, и лицом как повернётся... Один из охотников разглядел, что она с копытами... Мужики в дом собак загнали, дверь на засов.Ночь на дворе, охотникам не спится, один печь топит, второй кушать готовит, третий с ружьём сидит. Думают – может, почудилось им спьяну, может, просто какая сумасшедшая из ближайшего посёлка забрела? Печь разгорелась, и тут стук по дымоходу, и визг из трубы, и далее звук, будто кто-то обратно вверх в трубе покарабкался, мужики опешили. Может, зверёк какой?Наступает поздняя ночь. Стук в дверь и голос женский, неприятный:- Отпирай, давай знакомиться!Мужики:- А ты кто?А им в ответ:- Хозяйка!Один додумался - начал креститься, и другие за ним. Все углы перекрестили, соль у окна и двери посыпали. Кричат:- Уходи, нечистая! - и матом.Стук больше не повторялся, но почти всю ночь вокруг дома кто-то бегал, грохотал, смеялся и издавал различные ругающие звуки. Собаки в угол забились, мужики - белее мела. Под утро услышали крик:- Всех вас погублю, слышите, всех!Рассвело, шум утих. А охотники вещи уже собрали, сумки в руки, собак в охапку,драпом до машин и домой. Вокруг лесного дома всё было утоптано, как будто табун лошадей прошел.На эту делянку больше никто практически не ездил, так и стояла она заброшенной, дурная слава о ней ходила среди охотников. А через пару лет один охотник в том районе охотился, нашли его погибшим - сам застрелился. По словам очевидцев, вокруг тела были множественные следы копыт...Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Друзья охотники охотничий сезон баня девка с копытами нечистая

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