Зеленый? Нет, оранжевый!

Tengu Просмотров: 349 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 14:13 by

С угадайкой у меня вообще-то швах. Я человек, который никогда не может угадать, в какой руке карамелька, в левой или в правой. Я бы сказала, что мой профиль - это синхрон. Рифмы и совпадения, особенно вербальные. А с карамельками не, никак. И билеты мне всегда попадались на экзаменах абы какие. Только один раз я вытянула билет, в котором было два те вопроса из двадцати, которые я знала. Больше я не знала нифига, а сдала экзамен, с которого полгруппы на пересдачу отправилось, с первой попытки)) Одной угадайкой тут не обойдешься, было это чистой воды студенческое везение.Но однажды эти угадай-способности у меня дали неожиданный скачок. Причем довольно странным образом. Слушала я музыку на Ютубе. Я так часто делаю, не люблю ничего качать. И выпало на меня рандомное видео - девушка-блоггер медитативно крушит бомбочки для ванн или что-то вроде. Оболочка бомбочек одного цвета, а начинка - другого. Ну и блоггер говорит: можете заодно цвета поугадывать. Ну, поугадываем, думаю лениво. То есть не поугадываем - я же себя знаю.Первая бомбочка пошла. Я предполагаю: "Зеленый!". И тут внутренний голос уверенно сообщает: "Неа, оранжевый". Тот самый внутренний голос, который обычно говорит "шлите этого Васю лесом" или "езжайте на другом автобусе". Т.е. как будто ты какой-то молчаливой частью себя знаешь ответ. Но для твоего рацио ответ этот - полнейшая неожиданность. Странноватое чувство. Таким макаром я все десять цветов и угадала. Один раз промахнулась, правда. Удивилась слегка, но десять с точки зрения теорвера - не цифра. Вот если бы я тысячу раз подряд этот сделала...Где-то месяц спустя мне попалась на глаза статья про обманчивость внешних данных. Таких статей по Сети много, я даже не помню, где была конкретно эта. На каком-то популярном сайте по психологии вроде бы. Суть такая: дается 10-20 фотографий без подписей. Часть - приличные люди, а часть села за преступления разного типа. Кто-то за грабеж, кто-то за попытку изнасилования и т.п. Вот, смотрите, как обманчива внешность, спорим, вы никогда не угадаете, кто есть кто! Ответы под катом. А я взяла и угадала. Двенадцать раз подряд. Определила не только, кто преступник, а кто нет, но и кого за что замели. Причем ответ не вспыхивал сразу, а как бы проступал из глубины. Ошиблась один раз - один парень мне прямо попал в излюбленный типаж, я подумала что-то вроде: "Наверняка грабитель, но пропустим". И не стала додумывать.Я не уверена, что в статье использовались фото реальных людей. Возможно, угадывала я не реальные факты, а просто ответы, спрятанные под катом. Но мне и того хватило)) Я так обалдела, что решила экспериментировать дальше. И зря. На уровне сознательных экспериментов это не работало совсем. Результаты получались как обычно у меня - даже не 50/50, а ниже. У меня сложилось впечатление, что тут главное - не ставить себе целью угадать. Осознанной целью.А вы так экспериментировали когда-нибудь? Пробовали натренировать?

Ключевые слова: Угадайка совпадения статистика вероятность авторская история

Другие, подобные истории: