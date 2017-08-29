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Страшно интересно / Несерьезные истории / Истории из жизни

Зеленый? Нет, оранжевый!

С угадайкой у меня вообще-то швах. Я человек, который никогда не может угадать, в какой руке карамелька, в левой или в правой. Я бы сказала, что мой профиль - это синхрон. Рифмы и совпадения, особенно вербальные. А с карамельками не, никак. И билеты мне всегда попадались на экзаменах абы какие. Только один раз я вытянула билет, в котором было два те вопроса из двадцати, которые я знала. Больше я не знала нифига, а сдала экзамен, с которого полгруппы на пересдачу отправилось, с первой попытки)) Одной угадайкой тут не обойдешься, было это чистой воды студенческое везение.

Но однажды эти угадай-способности у меня дали неожиданный скачок. Причем довольно странным образом. Слушала я музыку на Ютубе. Я так часто делаю, не люблю ничего качать. И выпало на меня рандомное видео - девушка-блоггер медитативно крушит бомбочки для ванн или что-то вроде. Оболочка бомбочек одного цвета, а начинка - другого. Ну и блоггер говорит: можете заодно цвета поугадывать. Ну, поугадываем, думаю лениво. То есть не поугадываем - я же себя знаю.

Первая бомбочка пошла. Я предполагаю: "Зеленый!". И тут внутренний голос уверенно сообщает: "Неа, оранжевый". Тот самый внутренний голос, который обычно говорит "шлите этого Васю лесом" или "езжайте на другом автобусе". Т.е. как будто ты какой-то молчаливой частью себя знаешь ответ. Но для твоего рацио ответ этот - полнейшая неожиданность. Странноватое чувство. Таким макаром я все десять цветов и угадала. Один раз промахнулась, правда. Удивилась слегка, но десять с точки зрения теорвера - не цифра. Вот если бы я тысячу раз подряд этот сделала...

Где-то месяц спустя мне попалась на глаза статья про обманчивость внешних данных. Таких статей по Сети много, я даже не помню, где была конкретно эта. На каком-то популярном сайте по психологии вроде бы. Суть такая: дается 10-20 фотографий без подписей. Часть - приличные люди, а часть села за преступления разного типа. Кто-то за грабеж, кто-то за попытку изнасилования и т.п. Вот, смотрите, как обманчива внешность, спорим, вы никогда не угадаете, кто есть кто! Ответы под катом. А я взяла и угадала. Двенадцать раз подряд. Определила не только, кто преступник, а кто нет, но и кого за что замели. Причем ответ не вспыхивал сразу, а как бы проступал из глубины. Ошиблась один раз - один парень мне прямо попал в излюбленный типаж, я подумала что-то вроде: "Наверняка грабитель, но пропустим". И не стала додумывать.

Я не уверена, что в статье использовались фото реальных людей. Возможно, угадывала я не реальные факты, а просто ответы, спрятанные под катом. Но мне и того хватило)) Я так обалдела, что решила экспериментировать дальше. И зря. На уровне сознательных экспериментов это не работало совсем. Результаты получались как обычно у меня - даже не 50/50, а ниже. У меня сложилось впечатление, что тут главное - не ставить себе целью угадать. Осознанной целью.

А вы так экспериментировали когда-нибудь? Пробовали натренировать?

Сегодня, 14:13 by TenguПросмотров: 349Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Угадайка совпадения статистика вероятность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 17:46
0
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Комментариев: 1 670
С игральными кубиками эксперементировал. Кидал с закрытыми глазами. В момент падения кубиков в голове появлялась комбинация, которая выпадет. Всегда угадывал. Жаль что только в момент падения, а не раньше. Тогда бы не одно казино разорить мог.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: Tengu
Сегодня, 18:39
0
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Публикаций: 71
Комментариев: 1 213
Цитата: Arhip
С игральными кубиками эксперементировал. Кидал с закрытыми глазами. В момент падения кубиков в голове появлялась комбинация, которая выпадет. Всегда угадывал. Жаль что только в момент падения, а не раньше. Тогда бы не одно казино разорить мог.


То есть у вас так всегда, как у меня в виде исключения - один месяц?)
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#3 написал: Lisya
Сегодня, 21:02
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 34
А с моим то везением... Допустим если думаю, что зажигалка в левом кармане, то точно знаю что в правом найду её. Если подумала, что надо идти одной дорогой до работы, уже иду другой сознательно. Там где хотела было идти случается с кем то что то плохое. Ангел хранитель или чего?
Зарегистрирован: 11.01.2021
#4 написал: Arhip
Сегодня, 21:05
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1782|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 670
Цитата: Tengu
То есть у вас так всегда, как у меня в виде исключения - один месяц?)


С кубиками всегда. С рулеткой не пробовал. С картами и монетами не получается. Хотя я знал одного человека, который распечатав новую колоду и один раз ее просмотрев мог по рубашке назвать любую карту. Либо вытащить нужную. Но это уже ловкость рук и года тренировок, как он рассказал. Плюс отличная память. Сколько он мне не показывал, что рубашки у карт все разные, я так и не смог разницы заметить.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#5 написал: верю-не верю
Сегодня, 21:13
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Публикаций: 5
Комментариев: 1 270
Да, да, я тоже проходила такой тест-- Угадай преступника. Не угадала 487 .А в детективах, даже самых закрученных, обычно на половине прочитанного ( просмотренного) уже вычисляю убийцу. А то и раньше. Всегда !
По поводу рассказа, мне было интересно читать и , поэтому, добавляю свой плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
   
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