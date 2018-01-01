БилетикДавно заметила ,что снятся мне вещие сны. Помню, сдавала я выпускные экзамены. Первым экзаменом была география. Готовились активно, страшно было, как никак - первый экзамен. Билетов было 25 штук.
Накануне вечером я нервничала как-то особенно сильно. Легла, естественно, очень поздно, когда уже зубрить не могла, буквы расплывались, а голова была как чугунная, и снится мне сон. Как подхожу я к экзаменационному столу, вытягиваю билетик и читаю "Билет №23". И так хорошо это запомнила!
Утром просыпаюсь, сон помню отлично. Иду на экзамен, там начинаем общаться с одноклассниками, нервные смешки какие-то. И я говорю, что, мол, увидела билетик-то во сне. И в шутку перевожу - ну надо же глюк какой, посмеялись, а я втихушку решила все-таки билетик повторить, ибо он как раз у меня как-то был не особо блестяще выучен.
Повторила. Захожу в класс, лежат билетики на парте, тяну...
Ну вы поняли уже, что это был билет №23.
Как сознание там не потеряла от шока - не знаю, я вообще девушка впечатлительная такая... Но собралась и оттарабанила весь билет на "отлично".
Автор: Альфик
Источник.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47 by Nik_dkПросмотров: 14Комментарии: 0
Ключевые слова: Билетик экзамен сон