Билетик

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:47

Nik_dk Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:47 by

Давно заметила ,что снятся мне вещие сны. Помню, сдавала я выпускные экзамены. Первым экзаменом была география. Готовились активно, страшно было, как никак - первый экзамен. Билетов было 25 штук.Накануне вечером я нервничала как-то особенно сильно. Легла, естественно, очень поздно, когда уже зубрить не могла, буквы расплывались, а голова была как чугунная, и снится мне сон. Как подхожу я к экзаменационному столу, вытягиваю билетик и читаю "Билет №23". И так хорошо это запомнила!Утром просыпаюсь, сон помню отлично. Иду на экзамен, там начинаем общаться с одноклассниками, нервные смешки какие-то. И я говорю, что, мол, увидела билетик-то во сне. И в шутку перевожу - ну надо же глюк какой, посмеялись, а я втихушку решила все-таки билетик повторить, ибо он как раз у меня как-то был не особо блестяще выучен.Повторила. Захожу в класс, лежат билетики на парте, тяну...Ну вы поняли уже, что это был билет №23.Как сознание там не потеряла от шока - не знаю, я вообще девушка впечатлительная такая... Но собралась и оттарабанила весь билет на "отлично".Автор: Альфик

Ключевые слова: Билетик экзамен сон

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