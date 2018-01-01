Спасительный голос

Lynx Просмотров: 106 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:59 by

Был 2002 год. Мне было 25 лет, недавно у меня родился сын, и я возилась с ребенком и параллельно осваивала экстерном учебу. Предстояли выпускные экзамены. Так как времени у меня было мало, а билетов много, мы договорились с моими друзьями (они были учителями), что по химии я выучу один билет (первый), а они его мне положат первым со стороны окна.Ну, значит, я добросовестно выучила мой билет наизусть, наступил день экзамена.Немножко сделаю отступление, расскажу, что из себя представляла комиссия. В ней находились двое из моих друзей и директриса школы. По непонятным причинам она меня невзлюбила и всячески вставляла мне палки в колеса, когда я ещё училась. В этот день, помимо экзамена по химии, у меня был экзамен по истории, с разрывом по времени в полчаса, поэтому я планировала быстренько сдать химию и мчаться на историю.Стою я первая в очереди на химию, выходит директриса и говорит мне, что я пойду последняя, а потом запускает вперед мальчика. Я думаю о том, что сейчас он может вытянуть мой билет, а если не мой, то все равно порядок нарушится. Где мальчик тянул билет — я не видела. Ну, думаю, надо идти ругаться. Выходит опять директриса, я ей говорю: "Вы обязаны меня запустить следующей, так как у меня ещё один экзамен". И она запускает меня. Ну, вот, собственно, и начинается самое интересное.Я стою перед столом с билетами и думаю, какой билет мне вытянуть. Стараюсь думать логически, если мальчик вытянул мой билет, значит ловить мне уже нечего, а если в другом месте взял, то мой билет должен остаться на том же месте. Думаю — рискну, возьму первый от окна. И вот, когда я потянулась взять билет, у меня справа от плеча раздается женский голос: «Четвертый слева»! Но я тянусь к первому от окна, и опять раздается голос, уже настойчивее: «Четвертый слева»! Как вы думаете, какой это был билет? Это был первый билет. Он самый лёгкий и простой. Вы бы видели лицо директрисы, она просто позеленела от злости. Я на всех парах оттарабанила химию и помчалась на историю.Сдала экзамены, вечером сижу на радостях, отмечаю, заходит моя подружка и говорит мне: «Аня, как тебе повезло сегодня с билетом по химии». Я ей: «В смысле?!». И она мне рассказывает такую историю: директриса, видно, предполагала, что будет сговор между мной и учителями, она билеты забрала у них и поместила их в сейф. В день экзамена она собственноручно раскладывала билеты и никуда из комнаты не выходила. Учителя сами не знали, где находится мой билет.Я говорю своей подруг: «Спасибо, что ты мне подсказала», а она мне отвечает, что она мне ничего не говорила. И тут до меня доходит, что произошла мистика какая-то. Что это было или кто это был - не знаю до сих пор. Больше голоса я этого не слышала.

Ключевые слова: Экзамен билет страх директор голос знак подсказка

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