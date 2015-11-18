Правда и вымыслы о полярном сиянии

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:09

lily210384 Просмотров: 76 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 19:09 by

Явление северного сияния с научной точки зрения вам лучше объяснят физики, занимающиеся магнитной гидродинамикой. Упрощенное объяснение звучит так: появлению красочного сияния в небе мы обязаны солнцу. Во время масштабных солнечных вспышек масса частиц попадают в космос.Миф о полярном сиянии.Готовьтесь – сейчас будет посложнее. Достигая магнитного пояса Земли, частицы движутся к северному магнитному полюсу, где вступают во взаимодействие с верхними слоями атмосферы. Энергия, которая высвобождается при этом процессе, и называется северным сиянием или «aurora borealis». Все это происходит на высоте 100 километров над нами.Неудивительно, что с северным сиянием связаны различные легенды. На саамском шаманском бубне традиционно рисовали символы северного сияния. В саамском языке есть несколько названий для этого природного явления, одно из них – «гуовссахас» (Guovssahas), что означает «свет, который слышно». Звучит поэтично, не правда ли?В Эпоху викингов считалось, что северное сияние – это отблески, которые отбрасывает оружие валькирий, то есть девственниц-воительниц. Ох, уж эти викинги и их храбрые воительницы!Где и когда?Нередко можно услышать, что Северная Норвегия – лучшее место для наблюдения северного сияния. Справедливости ради нужно сказать, что его можно наблюдать и в других точках планеты.Зато мы можем смело заявить, что Северная Норвегия – безусловно, одно из самых лучших мест на земле, чтобы увидеть северное сияние. Не в последнюю очередь потому, это обширный регион с дружелюбным местным населением и большим выбором отелей и активных развлечений.Так называемый пояс северного сияния охватывает территории от Лофотенских островов (хотя в последние годы сполохи все чаще появляются в центральной части Норвегии) и до самого мыса Нордкап. Вероятность увидеть сияние в любом из участков «пояса» одинаково высока. На Лофотенских островах и в Tромсё – а между ними 500 километров – может быть видно одно и то же северное сияние, под разным углом.Важно помнить, что северное сияние полностью зависит от прихотей природы. Главное – терпение. Стоит выбрать время, когда шансы увидеть сияние наиболее высоки – с поздней осени по раннюю весну. В период с конца сентября по конец марта, с 18:00 до 01:00, когда темно, вероятность заметить сияние в небе возрастает.Aurora borealis прихотлива, словно изнеженная барышня, она больше всего любит сухую холодную погоду, какая бывает в декабре. Порой можно услышать, что самая сухая погода, обеспечивающая чистое небо, бывает во внутренних районах страны, но это не всегда правда.При сильном восточном ветре небо в прибрежных районах может быть менее облачным, чем над удаленными от моря территориями. Чтобы ничто не мешало, лучше не отправляться на охоту за северным сиянием в полнолуние – нет, это не суеверие – просто при ярком лунном свете всполохи видны не так отчетливо.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Северное полушарие северное сияние природа и человек природные ресурсы

Другие, подобные истории: