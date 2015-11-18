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Страшно интересно / Природные аномальные явления

Правда и вымыслы о полярном сиянии

Явление северного сияния с научной точки зрения вам лучше объяснят физики, занимающиеся магнитной гидродинамикой. Упрощенное объяснение звучит так: появлению красочного сияния в небе мы обязаны солнцу. Во время масштабных солнечных вспышек масса частиц попадают в космос.

Миф о полярном сиянии.

Готовьтесь – сейчас будет посложнее. Достигая магнитного пояса Земли, частицы движутся к северному магнитному полюсу, где вступают во взаимодействие с верхними слоями атмосферы. Энергия, которая высвобождается при этом процессе, и называется северным сиянием или «aurora borealis». Все это происходит на высоте 100 километров над нами.

Неудивительно, что с северным сиянием связаны различные легенды. На саамском шаманском бубне традиционно рисовали символы северного сияния. В саамском языке есть несколько названий для этого природного явления, одно из них – «гуовссахас» (Guovssahas), что означает «свет, который слышно». Звучит поэтично, не правда ли?

В Эпоху викингов считалось, что северное сияние – это отблески, которые отбрасывает оружие валькирий, то есть девственниц-воительниц. Ох, уж эти викинги и их храбрые воительницы!
Где и когда?

Нередко можно услышать, что Северная Норвегия – лучшее место для наблюдения северного сияния. Справедливости ради нужно сказать, что его можно наблюдать и в других точках планеты.

Зато мы можем смело заявить, что Северная Норвегия – безусловно, одно из самых лучших мест на земле, чтобы увидеть северное сияние. Не в последнюю очередь потому, это обширный регион с дружелюбным местным населением и большим выбором отелей и активных развлечений.

Так называемый пояс северного сияния охватывает территории от Лофотенских островов (хотя в последние годы сполохи все чаще появляются в центральной части Норвегии) и до самого мыса Нордкап. Вероятность увидеть сияние в любом из участков «пояса» одинаково высока. На Лофотенских островах и в Tромсё – а между ними 500 километров – может быть видно одно и то же северное сияние, под разным углом.

Важно помнить, что северное сияние полностью зависит от прихотей природы. Главное – терпение. Стоит выбрать время, когда шансы увидеть сияние наиболее высоки – с поздней осени по раннюю весну. В период с конца сентября по конец марта, с 18:00 до 01:00, когда темно, вероятность заметить сияние в небе возрастает.

Aurora borealis прихотлива, словно изнеженная барышня, она больше всего любит сухую холодную погоду, какая бывает в декабре. Порой можно услышать, что самая сухая погода, обеспечивающая чистое небо, бывает во внутренних районах страны, но это не всегда правда.
Северное сияние, автор всех фото я , кроме первого в виде ангела
При сильном восточном ветре небо в прибрежных районах может быть менее облачным, чем над удаленными от моря территориями. Чтобы ничто не мешало, лучше не отправляться на охоту за северным сиянием в полнолуние – нет, это не суеверие – просто при ярком лунном свете всполохи видны не так отчетливо.Автор данного фото - @tromsoloveПравда и вымыслы о полярном сиянии

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09 by lily210384Просмотров: 76Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Северное полушарие северное сияние природа и человек природные ресурсы

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Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Сегодня, 20:02
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Красота какая!
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#2 написал: Тавин
Сегодня, 20:32
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Классная статья про северное сияние пусть и совсем мало мистики и мифологии). Но не одним сверхъестественным сыты.
Зарегистрирован: 6.07.2018
#3 написал: Фредерика
Сегодня, 20:41
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На предпоследнем фото вижу ангела с цветными крыльями, в полный рост, повернутого к нам спиной.
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