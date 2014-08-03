Чиллингем: самый страшный замок Великобритании

замок Чиллингем

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:17

Spirit Forester Просмотров: 162 Комментарии: 3 +8 Сегодня, 04:17 by

Склепы, сохранившие на своих стенах царапины тех, кто был замурован в них заживо, темницы, некогда наполненные останками узников, и жуткая атмосфера, царящая на территории великолепного строения — замок Чиллингем по праву считается одним из самых пугающих и таинственных архитектурных построек не только Великобритании, но и всего мира.История замка, построенного в графстве Нортамберлен, берет свое начало в конце XII века — изначально он строился как женский монастырь, однако уже три столетия спустя был выкуплен знатной четой Грей. Родовое имение переходило по наследству представителям династии, пока в 1298 году король Эдуард І не остановился в нем по пути в Шотландию.Британский монарх оценил стратегическое расположение замка — он находился практически на границе Англии и Шотландии, что было весьма удобно для солдат британской армии. С тех самых пор замок Чиллингем превратился в перевалочный пункт, который не раз пытались разрушить враждующие войска, а одна из комнат стала называться в честь Эдуарда І — во время его первого визита чета Грей обустроила для монарха отдельную комнату на последнем этаже, прорубив в стенах окна и обставив помещение роскошной мебелью.Но удачное для воюющих частей Соединенного Королевства расположение замка стало для него проклятьем — с тех пор, как войска впервые остановились там, это место превратилось в настоящий замок ужасов, где, согласно некоторым данным, погибло около 7,5 тысяч жителей Шотландии, включая множество невинных женщин и детей.Жестокости враждующих армий не было предела — в подвале замка была оборудована камера пыток, которая, к слову, сохранилась и по сей день. Пленники, которые становились узниками британских солдат, перед смертью проходили через настоящий ад — среди главных орудий пыток замка значилась дыба, так называемое «кресло допроса», а также еще несколько весьма примитивных, но «действенных» приспособлений. Тюремщики не гнушались применять жесточайшие методы пыток даже в отношении плененных женщин, а детей просто морили голодом, запирая в темнице без окон и других источников света.По слухам, некоторые узники замка не попадали в темницу, оборудованную камерой пыток, но их участь была не лучше — невольников заталкивали в семейный склеп, построенный неподалеку от основного здания. В нем пленных заживо замуровывали в стены, и многие туристы, посещавшие склеп в наши дни, утверждают, что именно там до них доносились пронизывающие стоны тех, кто окончил свои дни в этих стенах.Со склепом связна история одного из самых популярных приведений замка Чиллингем — считается, что главным обитателем этого проклятого места является призрак «сияющего» мальчика. Согласно легенде, он появляется по ночам в одной из комнат с громким криком и направляется к склепу — туда, где во время реконструкций были обнаружены останки взрослого мужчины и маленького мальчика, замурованных в стене заживо.Этот таинственный дух мальчика — не единственный обитатель замка Чиллингем. Во время перерывов между сражениями, поместье занимали представители аристократии, среди которых был мужчина по имени Джон Сэйдж. Он славился на всю Европу своей жестокостью, а жители графства боялись его, зная о его злодеяниях. Однажды, находясь в замке вместе со своей возлюбленной Элизабет Чарлтон, Сэйдж заподозрил ее в неверности и, страшно разозлившись, задушил ее в одной из комнат.Отец несчастной девушки пришел в такое отчаяние, что потребовал у британского монарха возмездия, в ином случае он грозился объединиться с шотландцами и устроить бунт. Приняв ультиматум, король согласился отомстить за смерть Элизабет, и приказал казнить Мучителя Сэйджа, как его прозвали местные жители, прямо в замке. С тех пор беспокойная душа казненного Джона Сэйджа скитается по комнатам замка, пугая его обитателей тяжелыми стонами и металлическим лязгом цепей, которые были на его запястьях во время смерти, а официальным местом его обитания считается та самая темница, где солдаты пытали пленников.Считается, что перед смертью Мучитель Сэйдж проклял замок Чиллингем и всех его будущих владельцев, и в этом есть доля здравого смысла, если заглянуть в последующие страницы истории Чиллингема.Следующими владельцами замка стали супруги Беркли. Молодая чета переехала в красивейшее поместье после свадьбы, но вскоре после переезда отношения между леди Мэри Беркли и ее супругом стали портиться — пара постоянно ругалась, а сэр Беркли стал регулярно отлучаться из дома на несколько дней. Через пару месяцев леди Беркли получила от мужа послание, в котором тот сообщал, что бросает ее, поскольку влюблен в ее родную сестру.Отчаявшаяся женщина так и не смогла принять грустную правду — она умерла через несколько лет в своей спальне в замке в полном одиночестве. Согласно легенде, ее призрак регулярно сходит с портрета леди Мэри Беркли, когда в Чиллингеме появляются мужчины, неверные своим женам.В 1617 году началась новая глава истории замка. Король Яков VI смог примирить враждующие стороны и надобность в замке Чиллингем, как в стратегическом объекте, отпала. Тогда монарх приказал облагородить территорию и обустроить родовое поместье семьи Грей по последней моде. Именно в это время замок стал одним из самых популярных мест в Соединенном Королевстве — туда съезжались представители аристократии, благородные дамы, а сам Яков VI нередко устраивал в замке пиршества и роскошные балы.В 1828 году вокруг замка был обустроен красивейший Итальянский сад, выполненный в регулярном стиле. К слову, это произведение ландшафтного дизайна сохранилось и по сей день, претерпев несколько масштабных изменений.Это время было одной из самых счастливых глав в истории замка Чиллингем, но спустя несколько столетий оно завершилось с приходом Второй мировой войны. Солдаты британской армии обустроили для себя убежище в стенах замка, а все деревья, высаженные в садах, а также дорогая древесина и старинные предметы мебели пошли на обогрев огромного помещения.В этот период замок пришел в упадок — крыша вскоре обвалилась, а на верхних этажах скопилось огромное количество птичьего помета, который никто не вычищал годами. На несколько десятилетий жители Соединенного Королевства забыли о существовании замка, пока в 1982 году его не выкупил сэр Хэмфри Уэйкфилд, чья супруга происходила из того самого рода Грей.Уэйкфилд сделал реставрацию замка смыслом своей жизни и потратил целое состояние и многие годы на то, чтобы восстановить это строение и сделать его таким, каким оно было во времена короля Якова VI. Стоит сказать, что задумка сэра Хэмфри Уэйкфилда удалась — уже через несколько лет замок Чиллингем вновь обрел былое величие и стал одним из самых красивых и роскошных строений Европы.Примерно в то же время замок открыл свои двери для тех, кто желал познакомиться с богатой и печальной историей этого архитектурного шедевра, и надо сказать, таких было немало. Люди толпами съезжались в графство Нортамберлен, чтобы посетить знаменитый замок и познакомиться с его обитателями.К слову, замок Чиллингем привлекал не только туристов — в 1998 году в его стенах был снят исторический кинофильм Шекхара Капура «Елизавета» с Кейт Бланшетт в главной роли. По слухам, режиссер был так очарован архитектурой средневекового строения, что потратил немало усилий и средств, чтобы провести съемки именно в этом месте.Сегодня же замок Чиллингем является одной из самых популярных достопримечательностей Соединенного Королевства, ежегодно привлекая тысячи туристов, а еще одной его особенностью, помимо привидений, является стадо полудиких белых коров — эти благородные животные обитают исключительно в окрестностях Чиллингема, что делает это место еще более уникальным.Автор - Дарья Чернова.

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