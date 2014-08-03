Призрак замка Комбур

Сделано_в_СССР Просмотров: 72 Комментарии: 6 +4 Вчера, 16:39 by

Недалеко от лесного массива Броселианд, связанного с историей рыцарей круглого стола, расположен замок Комбур. Несмотря на то, что корни поместья Комбур теряются во тьме веков, достоверно известно, что замок стоит на этом месте с XI века.Его история начиналась в 1016 году с постройки одной оборонительной башни, именуемой Мавританской. В XIV веке появились еще две башни – Восточная и Кошачья. И, наконец, в XV веке соорудили четвертую – Крестообразную башню. Замок приобрёл окончательный вид — воинственный и величественный. На эти земли постоянно претендовали англичане, и Бретань нуждалась в крупных оборонительных сооружениях со стороны Ла-Манша.В эпоху Ренессанса в замке были совершены некоторые преобразования, направленные на повышение комфортности проживания в нём, а оборонная функция замка стала вторичной. В этот период история замка окрашивается в романтические тона присутствием в нём прекрасных дам. Одна из легенд рассказывает, как влюблённый прежде во владелицу замка король Франции Франциск I повелел ей вернуть подаренные им драгоценности. Гордая красавица вернула украшения переплавленными в золотой слиток, «чтобы никто не носил их после меня».В 1761 году замок приобрел Огюст де Шатобриан, отец будущего писателя. Сам Франсуа-Рене де Шатобриан провел здесь двенадцать лет и увековечил это место в своих воспоминаниях. В частности, он упоминает о призраке с деревянной ногой.Легенда гласит, что древний владелец замка — Мало де Коэткан, живший в нем 300 лет назад, был генерал-лейтенантом. Он отличился при защите Лилля и в боях при Мальплаке потерял ногу. Нога стала деревянной, и это наделало много шума в свете.Известно также, что он был женат «на самом уродливом и неприятном создании в мире», и такое обстоятельство никак не удерживало его на этой земле. Каждый год в ночь перед Рождеством, при бое часов появляется призрак. Он бродит по каменным лестницам Кошачьей башни, откуда раздается стук его деревянной ноги. Говорят даже, что иногда деревянная нога гуляет сама по себе, без хозяина, но в сопровождении черного кота.И вот удивительный факт. Во время реставрации замка в 1876-ом году лестница в Кошачьей башне была перегорожена на уровне второго этажа. Во время проведения работ был обнаружен мумифицированный труп кота. Выяснилось, что он относится ко времени строительства замка, то есть к XIV веку. В средневековье существовало поверье, что для того, чтобы отогнать неудачу, нужно в фундамент здания непременно замуровать живого черного кота.Автор: Елена Крумбо́.

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