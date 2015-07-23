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Страшно интересно

Домовой и Полтергейст это НЕ одно и то же

Домовой и Полтергейст это НЕ одно и то же


Проделки домовых в наше время очень часто путают с полтергейстом и потому боятся, и стремятся найти способ избавиться от этого. На самом деле надо различать два этих явления и понимать в чем именно разница.

Эти явления часто смешивают, считая, что полтергейст — это западный вариант домового, но на самом деле между двумя этими феноменами есть много отличий.

Домовой (или как его часто называют в народе — барабашка) — домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, совершенно беззлобный хранитель домашнего очага.

А полтергейст — это довольно опасное явление, которое может нанести вред человеку, проявляясь в виде самовозгорания, самопроизвольного движения предметов. Также считается, что в отличие от домового и других духов, полтергейст привязан не к месту, а к человеку, чаще всего — к ребёнку.

Многие маги и экстрасенсы утверждают, что среди всех невидимых существ, которые могут поселиться в вашем доме, домовые безопаснее всего. Более того, они даже приносят пользу. Считается, что они охраняют жилище от зла, от беды, пожара и всяких неурядиц.

Если верить исследованиям демонологов, домовой питается преимущественно хорошими эмоциями, потому в счастливых семьях его присутствия почти незаметно. Но если домового обозлить беспорядком или ссорами, он начинает стучать дверями, бить посуду и прячет вещи.

Домовой и Полтергейст это НЕ одно и то же


Шалости домового редко представляют опасность человеку, а полтергейст наносит людям раны (или укусы) и даже может устроить пожар.

Полтергейст – невидимая энергетическая сущность, которая наделена сознанием, способна вступать в контакт с людьми, обнаруживает свое присутствие аномальными звуками, перемещением и повреждением предметов, травмированием людей.

Полтергейст обладает силой поднимать и двигать предметы, зажигать негорючие вещества и тела людей, создавать шумы и даже оставлять знаки на стенах. В местах появления полтергейста обычно резко падает температура, смещается магнитное поле, компас начинает врать, а люди ощущают упадок сил.

Хуже всего то, что исследователи до сих пор не могут сойтись на том, как ликвидировать полтергейст.

Отличить полтергейст от домового несложно. Звуки, которые выдает домовой в отличие от полтергейста, обычно приближены к естественным – шаги, дыхание, скрип дверей и т. п.

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Вчера, 23:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 47Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Полтергейст шумный дух домовой дети различия

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 23:14
+1
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Как по мне, так самовозгорание людей - более загадочно))
Зарегистрирован: 23.07.2015
              
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