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Страшно интересно

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Во французской глубинке, в департаменте Дордонь на севере Аквитании, скрывается одна из самых удивительных в мире картинных галерей. Авторы рисунков неизвестны, так как жили они еще в каменном веке. Их талант неоспорим: созданные ими на стенах пещеры Ласко рисунки и гравюры поражают выразительностью и тонким ощущением движения изображаемых объектов — от человека до гигантского оленя.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Стены Ласко покрыты многочисленными рисунками древних людей, живших на юге современной Франции около семнадцати тысяч лет назад. Неведомые живописцы, жившие в эпоху палеолита, покрыли стены пещеры Ласко множеством изображений животных и людей. Поразительно не то, что эти рисунки сохранились, а то, что выполнены они в очень своеобразной творческой манере, которой — после открытия пещеры — стали подражать многие живописцы нашего времени.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Пещера Ласко, история открытия

Уникальная достопримечательность Франции находится на территории Перигора — природного, исторического и культурного региона Франции. Образовалась она в известняковом холме, на левом берегу реки Везер. По сути, пещера представляет собой промоину, созданную подземными водами. Древние люди обжили ее потому, что Ласко — пещера довольно сухая: карстовую вымоину окружает прослойка мрамора, таким образом, внутрь не попадала влага. Этим же объясняется и удивительная сохранность рисунков: мрамор препятствует отложению кальцита на стенах.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Люди эпохи позднего палеолита поселились в пещере около 15 тыс. лет до н. э. (согласно данным радиоуглеродного метода определения возраста предметов). Они веками наносили на ее стены гравированные и живописные рисунки. Сменилось не одно поколение художников каменного века, прежде чем люди покинули пещеру и она оказалась заброшенной на многие тысячи лет.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Поначалу авторство рисунков приписывали людям древней мадленской культуры: они действительно жили преимущественно в пещерах и создали прекрасные произведения пещерного искусства, исполненные в технике резьбы по кости и камню. В наше время все больше исследователей придерживаются мнения, что творчество художников из Ласко все-таки относится к более ранней культуре — солютрейской. К такому выводу привело изучение творческой манеры солютрейцев, в частности, придумавших особые методы обработки кремниевых орудий и достигших в мастерстве их использования небывалого совершенства.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Человечество узнало о пещере Ласко по воле случая. 12 сентября 1940 г. четверо молодых людей обнаружили на берегу реки узкий пещерный проход. Незадолго до их прихода была гроза, молния повалила сосну, и ствол пробил лаз в пещеру.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

О своем открытии молодые люди рассказали учителю Леону Лавалю, а тот — ученому, исследователю истории первобытного общества аббату Анри Брейлю (1877-1961 гг.). Шла Вторая мировая война, и Брейль скрывался в Перигорских лесах от немецких оккупантов. Брейль изучил пещеру, установил подлинность наскальных рисунков, сделал подробное описание. Ему пришлось оставить на время Францию, но в 1949 г. он вернулся и начал детальное исследование Ласко. В результате аббат обнаружил другие наскальные изображения.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Несмотря на все тяготы военного времени, тогда же, в 1940 г., местные власти добились присвоения пещере Ласко статуса исторического памятника Франции. Но посещать пещеру было разрешено только после войны, в 1948 г. Никакого опыта по части оборудования пещер для осмотра туристами у местных жителей не было. Тем не менее эксперимент удался. Сюда провели электрическое освещение, а в 1998 г появилась техническая возможность снабдить пещеры кондиционерами. На входе была установлена массивная бронзовая дверь.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

В 1979 г. пещера Ласко вошла в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду со стоянками доисторических людей и прочими пещерами с наскальной живописью в долине реки Везер.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Пещера Ласко, искусство и достопримечательности

Рисункам на стенах пещеры Ласко угрожают сразу несколько больших напастей: углекислый газ, выдыхаемый множеством посетителей, испарение воды, слишком высокая температура и искусственное освещение.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Пещера Ласко совсем небольшая, состоит из нескольких галерей, рисунки и гравюры находятся преимущественно в верхней части пещеры.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Анри Брейль предложил свою схему пещеры с названиями, которыми пользуются и поныне. Они отражают характер рисунков (Зал быков) или внешний вид помещения (зал Апсида, Неф).

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Иногда Ласко называют Сикстинской капеллой первобытной живописи, Доисторическим Версалем и Французской Альтамирой. На сегодня в пещере обнаружено и тщательно описано около двух тысяч доисторических рисунков и гравюр, разделенных на три группы по тематике: люди, животные и символы. Также были найдены многочисленные артефакты: орудия из камня и кости, украшения, светильники.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Самая яркая «экспозиция» — в Зале быков: здесь изображены зубры, лошади, олени и один медведь. Рисунки в зале имеют очень большой формат, некоторые достигают 5 м в длину. Понятно, что для создания столь монументальных «полотен» древние строили подобие лесов.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

В прочих залах встречаются гигантские изображения оленей, баранов, коров и носорогов. Весьма необычно изображение лошади анфас: как правило, древние рисовали зверей в профиль.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

В пещере немало загадочных изображений. В частности, один из художников древности оставил на стене пещеры рисунок странного существа с рогом на лбу, напоминающего единорога. Среди настенных изображений также есть геометрические фигуры и цветная плоскость, разделенная на равные квадраты. Наконец, есть здесь и зарисовка человека с птичьей головой. Существует несколько теорий относительно того, чем объясняется появления на стенах пещеры столь необычных изображений. Согласно одному из предположений, пещера Ласко — храм каменного века, а рисунки — иллюстрации к легендам и сказаниям, смысл которых мы уже никогда не узнаем.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Благодаря открытию пещеры Ласко человечеству удалось узнать многое о жизни своих предков. Однако для самой пещеры расконсервация не прошла бесследно. Атмосферный баланс был нарушен, и это создает угрозу сохранности древних рисунков.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

В 1955 г. появились первые признаки повреждения рисунков, причиной стал избыток углекислого газа, выдыхаемого посетителями и действовавшего на рисунки почти как кислота. Тогда же в Ласко установили особую систему вентиляции для восстановления баланса.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Едва специалисты управились с этой проблемой, как появилась другая: в 1960 г. в Ласко объявилась «зеленая болезнь»: все тот же переизбыток углекислого газа, слишком высокая температура и искусственное освещение создали условия для распространения колоний микроводорослей на стенах. Одновременно дала себя знать «белая болезнь»: на стенах стал оседать слой кальцита, грозивший уничтожить бесценные рисунки. В 1963 г. вход в пещеру был временно запрещен для всех, кроме специалистов.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Решив все-таки открыть сокровища Ласко для посетителей, власти Франции распорядились сделать точную копию части пещеры, включая Осевой проход и Зал быков. Рядом с настоящей Ласко была построена бетонная Ласко II, в которой воспроизвели наскальные изображения из подлинной Ласко.

Пещера Ласко, «Доисторический Версаль» Аквитании

Была создана уникальная климатическая установка, она помогла несколько восстановить прежний атмосферный баланс в пещере. Но тут же появилась новая напасть: в пещере расплодились грибы фузариум солани, которые приходится удалять вручную специалистам, одетым в подобие скафандров. Министерство культуры Франции учредило Международный исследовательский комитет по пещере Ласко, который бьется над проблемой спасения подземной галереи, которой угрожает полное уничтожение.


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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:36
Вчера, 16:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 80Комментарии: 0
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Ключевые слова: Пещера Ласко каменный век изображения рисунки древние люди животные история

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