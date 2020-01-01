Самые загадочные исчезновения

Фея леса Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:02 by

День Австралии стал проклятым для Джима и Нэнси Бомонт: национальный праздник обернулся для них страшной трагедией. 26 января 1966 года они отправили детей на пляж курортного побережья Гленэльге, надеясь, что девятилетняя Джейн по семейной традиции позаботится о младших Арне и Гранте. Дети уехали на автобусе в десять утра, чтобы к полудню вернуться домой. В назначенное время они не появились, и Нэнси подумала, что дети возвращаются с пляжа пешком и немного опаздывают. Однако ее не покидало чувство тревоги, и она запаниковала, когда прошло более трех часов.Наступил вечер, а дети все не возвращались. Примчавшийся с работы Джим вместе с Нэнси бросился на поиски. Отчаявшись, бедные родители подали заявление в полицию. Розыск детей велся по всей Южной Австралии, но все попытки обнаружить хотя бы малейшие следы оказались безрезультатными. Версия о том, что дети могли утонуть, не получила доказательств. В этом странном и загадочном деле присутствовал некий блондин, молодой мужчина, которого якобы видели рядом с Джейн, Арной и Грантом.Совершенно непонятным осталось и поведение детей, замеченных в кондитерской Венцеля. Здесь они купили несколько пирогов и торт, расплачиваясь купюрой в один фунт, хотя, как утверждала Нэнси, она дала на карманные расходы восемь шиллингов и шесть пенсов.История его исчезновения на поле боя во время Первой мировой войны – одна из самых загадочных и таинственных. 25 августа 1915 года целый британский полк вместе с офицерами, штурмовавший позиции турецкой армии под Галлиполи, вступил в лес и пропал из виду. Не было слышно ни выстрелов, ни малейшего шороха: 267 человек исчезли без следа. В отчетах британской компании говорилось о том, что полк поглотил туман неясного происхождения. Но этот скоропалительный вывод только запутал ситуацию. Конечно, легче было обвинить в этом темном деле турецких военных: дескать, они неизвестным образом погубили кучу народа. Однако никто из них не знал даже о существовании подобного подразделения. Англичане, будучи победителями, начали поиски Норфолкского полка.Поначалу им сильно повезло: на поле сражений они нашли кокарды, сапоги, погоны военнослужащих, которые подтверждали принадлежность к пропавшему подразделению. А найдя сотни трупов в одной деревне, они поспешили сказать, что полк геройски погиб в бою. Хотя даже невооруженным глазом можно было заметить некоторые несоответствия. К примеру, складывалось впечатление, что убитые были сброшены с огромной высоты. Об этом свидетельствовали многочисленные переломы на трупах, их разбросанность по территории.В начале 70-х годов прошлого столетия, когда архивы по таинственному исчезновению Норфолкского полка стали достоянием гласности, в научном мире начался настоящий бум. Каждый из ученых выдвигал свою гипотезу исторического происшествия. Но всех, образно говоря, переплюнули британские уфологии. Они утверждали, что облаком неясного происхождения было НЛО. Мол, часть полка инопланетяне перебили, а другую забрали с собой.Вся Британия была взбудоражена этим трагическим событием. Тринадцатилетняя девочка из Норфолка пропала среди бела дня. 8 апреля 1969 года Эйприл отправилась на велосипеде в гости к сестре в соседнюю деревню. Водитель грузовика оказался единственным свидетелем, который видел девочку в последний раз. Она словно канула в воду, исчезнув без следа. Недалеко от поля был обнаружен велосипед Эйприл Фабб. Полицейские прочесали весь район, но поиски не принесли результата.Позже следователи попытаются связать этот случай с исчезновением в 1978 году молодой девушки Дженет Тейт, в котором, по предположению полиции, был замешан известный убийца детей Роберт Блэк. Однако от этой версии пришлось отказаться: прямые доказательства его причастности к исчезновению Эйприл отсутствовали. Дело о пропаже девочки по-прежнему остается самым загадочным в истории Британии.Это случилось в канун Рождества 1945 года. Морис, Марта, Луис, Дженни и Бетти Соддер беспечно гуляли по ночным улицам, нисколько не беспокоясь о том, что сильно припозднились. А в это время их другие братья и сестры с родителями мирно спали в своих кроватях. Но среди ночи мать вдруг услышала громкие звуки, которые доносились с крыши. Через мгновение она неожиданно поняла, что дом подожжен. Запах дыма и пламенное зарево заставили женщину поднять на ноги семью. Они выбрались наружу, спасаясь от пожара.Затем родители стали искать лестницу, чтобы добраться до верхнего этажа и вызволить из огненного плена Бетти, Дженни, Мориса, Марту и Луиса. Однако поиски закончились неудачей. Когда пожарные прибыли, на месте дома тлели лишь его остатки. Но обнаружить тела среди пепелища не удалось. Убитые горем родители объясняли полиции, что, видимо, кто-то похитил детей и поджег дом, чтобы замести следы преступления.Следователи так и не смогли дать вразумительного ответа на многие вопросы, которые были им заданы. И, по всей вероятности, положили загадочное дело на полку. В 1968 году родители получили по почте странную фотографию. На ней был изображен молодой человек, и на обратной фотоснимка была подпись: «Луис Соддер». Бедные родители до самой смерти верили, что это был их исчезнувший сын, несмотря на то, что полиции так и не удалось установить личность человека.Уму непостижимо, но восьмилетняя девочка пропала, не выходя из огромного здания, насчитывающего 20 этажей. Правда, один из жильцов утверждал, что видел, как Николь подходила к лифту. 30 июля 1985 года девочка, получив напутствие матери, вышла из квартиры. Она спешила в бассейн, и ее уже ждала подруга. Но через некоторое время в квартиру позвонили – на пороге стояла подруга Николь и спрашивала, почему та опаздывает и не выходит из дома.В поисках девочки были задействованы лучшие полицейские силы Торонто. Они обследовали буквально каждый этаж дома, пытаясь найти следы присутствия Николь Морин. Даже в наши дни власти вынуждены были признать, что дело об исчезновении девочки не продвинулось ни на шаг. Это признание, конечно же, мало утешило родителей, которые также потратили немало сил в поисках дочери.Этот случай вообще не поддается какому-либо объяснению. Пожилая женщина из Корваллиса, штат Монтана, слыла большой любительницей походов в горы. И однажды вместе со своим другом Джимом Рамакером, который приехал из Калифорнии, отправилась в очередное путешествие. Живописные места, раскинувшиеся под ногами, прельстили своей красотой спутника Барбары Болик. Ради этого зрелища он сделал минутную паузу, а когда обернулся, то не увидел Барбары. Джим обыскал каждый уголок пройденного пути, но так и не обнаружил ее. Он забил тревогу и вызвал полицию, которая также не могла найти следов Барбары Болик.Складывалось впечатление, что женщина будто провалилась сквозь землю. Естественно, подозрение вначале пало на Джима Рамакера. Но следствие доказало, что он к исчезновению Барбары никакого отношения не имеет. И до сих пор эта история полна тайн и загадок: ведь трудно представить, что человек, которого ты видел минуту назад, вдруг растворяется в пространстве и навсегда пропадает из поля твоего зрения.С книгой в руке и пакетом, в котором лежало полфунта шоколада, она отправилась на легкую прогулку в Центральный парк Нью-Йорка, чтобы навсегда исчезнуть из этого города. Это случилось 12 декабря 1910 года. Яркая красавица Дороти Арнольд вышла из дома, чтобы выбрать новое платье для очередного бала. Юная светская девушка и богатая наследница была гордостью местного общества. К тому же она считалась начинающей писательницей. Правда, кто-то сомневался в ее таланте, но все списывала красота Дороти, привлекающая к себе почти всех завидных женихов Нью-Йорка. Странно, но родители объявили об исчезновении дочери только через шесть недель. Возможно, таким образом они хотели избежать ненужного шума, но вышло все наоборот. Весь город был потрясен этим известием.Активные поиски девушки лишь порождали версии, но положительных результатов не приносили. Поговаривали, что Дороти могла сбежать в Европу, пытаясь избавиться от излишней родительской опеки. Но это предположение было сразу же отметено: появление здесь молодой красавицы не осталось бы незамеченным.За несколько дней до случившегося родители обратили внимание на странное поведение дочери. Девушка словно кого-то боялась, но поведать о своих страхах так и не решилась. 9 февраля 2004 года студентка университета Массачусетса Маура Мюррей прислала преподавателям и работодателям электронное сообщение, в котором говорилось, что она вынуждена уехать в связи со смертью одного из членов семьи. Хотя на самом деле подобного не произошло. Почему Маура сделала это, остается тайной. А вечером 9 февраля девушка попала в аварию, врезавшись в дерево. Причем двумя днями раньше она разбила еще один автомобиль. Водитель автобуса, который стал свидетелем аварии, предложил помощь Мауре. Однако она отказалась. Беспокоясь за судьбу девушки, водитель все же позвонил в полицию.Прибыв на место происшествия, она не обнаружила Мауру. Вероятно, девушка остановила попутный автомобиль и попросила ее подвезти. Именно такой версии поначалу и придерживались полицейские. Через день парень Мауры, проживающий в Оклахоме, получил голосовое сообщение от нее, прерываемое рыданиями. Родители девушки были уверены в том, что дочь похитили и держат в неизвестном месте. Но прошло более десятка лет, и у полицейских даже не было никакой зацепки, чтобы найти ее.Он был одним из самых известных путешественников своего времени. Бесстрашный исследователь полковник Перси Фосетт побывал почти в каждом уголке Бразилии и Боливии, куда не ступала нога человека. И он был одержим идеей – найти в джунглях Амазонки затерянный город Зет. Перси даже вывел теорию, согласно которой его следы нужно обязательно искать в районе Мато-Гроссо в Бразилии. Своей мечтой о возможности сенсационного открытия Фосетт увлек старшего сына Джека и его друга Рейли Риммеля.В 1925 году они отправились в путешествие, чтобы навсегда исчезнуть в дебрях амазонских джунглей. Было снаряжено несколько экспедиций, чтобы найти следы отважных исследователей. Разумеется, каждый из участников хорошо понимал, что рискует жизнью, оказавшись лицом к лицу с дикой природой, таившей в себе немало опасностей, с племенами аборигенов, не всегда дружелюбно встречающих чужеземцев. И сотни людей погибли, так и разгадав тайну исчезновения полковника Перси Фосетта. Можно только предполагать, что они стали жертвами тропической болезни, нападения хищных зверей или были убиты аборигенами.Эта история с неким мистическим налетом и до настоящего времени считается одной из самых загадочных в Америке. Посудите сами: вначале исчезает Коррина Сейджерс Малиноски – 26-летняя жительница округа Беркли (штат Южная Каролина). Заявление о ее пропаже поступило в полицию 21 ноября 1987 года. Автомобиль женщины был обнаружен рядом с плантацией Маунт-Холли. Но этот факт не дал полиции ни единого шанса найти даже малейшие следы Коррины. А почти через год в начале октября исчезает ее восьмилетняя дочь Аннет Сейджерс.По странному стечению обстоятельств остановка школьного автобуса находилась напротив злополучной плантации Маунт-Холли. Аннет пропала до приезда автобуса, оставив записку со следующими словами: «Папа, мама вернулась. Обними за меня братиков». Специалисты установили, что почерк принадлежит именно ей. Впрочем, это обстоятельство не повлияло на результаты поисков матери и дочери Сейджерс. Они до сих пор числятся пропавшими, и надежда найти их тает с каждым днем. Стоит отметить, что в 2000 году звонок неизвестного в полицию взбудоражил следователей. Ведь незнакомец сообщил о том, что Аннет похоронена в округе Самтер. Но найти ее могилу не удалось, и дело об исчезновении девочки по-прежнему считается нераскрытым.Автор неизвестен.

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