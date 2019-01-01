Девочка видит в своей комнате «кричащую в огне леди»

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:21

Причина: Изменен раздел.

димик Просмотров: 82 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:19 by

Рассказывает пользовательница сайта Reddit с ником "bippzydraws"."Это большая история из двух частей. Первая часть случилась в прошлом году, а вторая буквально прошлой ночью. Я до сих пор шокирована тем, что произошло, и не могу выбросить это из головы.Год назад в мой город переехала моя двоюродная сестра, у нее трое детей, а самая младшая 4-летняя девочка. После того, как они немного обжились в их новом доме, я приехала их навестить.Там были и другие наши родственники, и это была хорошая встреча с хорошей едой и разговорами. А после обеда младшая девочка захотела поиграть в свою игру "Cootie game", которая находилась на втором этаже в ее комнате, и она попросила меня сходить вместе с ней наверх, потому что одна она боялась туда идти.Я решила, что она еще не до конца обжилась в новом доме и поэтому ее пугают темные углы и разные "шкафа с монстрами", поэтому пошла вместе с ней вверх по лестнице. Но когда мы дошли до комнаты, она не захотела заходить туда, встав на пороге, и только показала пальцем, где лежит ее игра.Поэтому за игрой пошла я и едва я вошла в комнату, девочка попросила меня "быть острожной там в углу". Я спросила почему, а она ответила: "Там кричит дама. Она в огне и много кричит. Она мне не нравится".Услышав эти слова, у меня сердце упало в пятки. Я быстро схватила "Cootie game" и выскочила из этой комнаты, после чего мы спустились снова на первый этаж и потом играли в эту игру вместе с ней как ни в чем не бывало.Но позже, в тот же вечер, я спросила ее мать о том, что за "кричащую леди" видит ее дочь в своей комнате. И она мне рассказала, что знает о ней, и, что ее дочка боится засыпать, пока дама не уйдет из комнаты. Но если заснет, потом почти всегда ночью прибегает в родительскую спальню и спит в их кровати. И такое началось с того дня, как они сюда переехали.При этом ни у кого из других членов ее семьи и тем более других детей не было ничего необычного в этом доме, и лишь 4-летняя девочка видит эту "даму".Примерно через месяц это закончилось, и девочка больше про "кричащую леди" не говорила, отчего у меня возникла версия, что кроха просто видела повторяющийся страшный сон.А теперь перенесемся во вчерашний вечер. Это был День Рождения другого ребенка моей кузины, и я подарила ему компьютерную игру для приставки Nintendo. Потом мы поиграли в эту игру, поиграли в Марио Карт, и все шло просто отлично до вечера.На ужин мы заказали пиццу, и пока я ждала доставщика, я сидела на кухне, пила газировку и болтала с именинником. И вдруг мы оба отчетливо ощутили очень сильный горелый запах. Запах был таким сильным, что тут же на кухню прибежала моя кузина и ее муж, они решили, что я что-то сожгла на плите. А я и понятия не имела, что горит, при этом, кажется, весь дом был заполнен этой горелой вонью.К тому времени моя маленькая двоюродная племянница, которой было уже 5 лет, спала на диване в гостиной, и пока мы искали источник гари, она вдруг начала очень громко и страшно кричать! Ее мать побежала в гостиную, проверить что случилось, а за ней и мы всей толпой.Девочка сидела на диване и плакала в истерике, все повторяя и повторяя: "Я слышала, как кричала дама из моей комнаты! Я слышала, как она кричала!".Теперь уже у нас всех "сердце упало в пятки", с девочкой осталась ее мама, а ее муж и другие поднялись наверх в детскую комнату. Там было пусто, но запах гари был еще сильнее, и теперь это пахло не подгорелой пищей и не костром, а... наверное, именно так пахнет, когда горит человек. Это был сильный запах жженых волос и еще один запах, который я даже не могу ни с чем сравнить.Мы спустились вниз, в гостиную, и рассказали моей сестре, что почуяли в той комнате. После этого было принято решение всем выйти на улицу и там все-таки дождаться доставщика пиццы. Но девочка так и не могла успокоиться и все говорила про кричащую леди. Мы сидели на веранде и, чтобы отвлечь ее, показывали ей забавные видео из интернета на смартфоне.Прошло, наверное, минут десять как мы вышли, и тут мы все разом услышали ужасающе громкие и страшные крики. Они прошли по всему дому, и все это длилось, наверное, секунд 15. Потом оно замолчало, и мы все тоже сидели оцепенелые, а после девочка зарыдала с новой силой.После этого я решила, что хватит с меня на сегодня, и даже не стала ждать пиццу, а попрощалась с сестрой и детьми и поехала к себе домой. Но дома из-за пережитого я не спала всю ночь, при этом я не выключала свет в комнатах, так было страшно. За это время я несколько раз связывалась с сестрой, и она мне в итоге писала, что запах гари пропал лишь к четырем часа утра.Теперь я чувствую себя ужасно из-за того, что моя племянница живет в этом страшном доме и видит эту даму, горящую в огне. Я никогда не испытывала ничего подобного и никогда не была так сильно напугана. И я надеюсь, что моей сестре вскоре удастся переехать в новый дом".Автор - bippzydraws.

Ключевые слова: Девочка запах гарь огонь

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