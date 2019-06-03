Мини-НЛО из Кера

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:20

abgel1985 Просмотров: 53 Комментарии: 1 +1 Вчера, 16:20 by

Знал ли об этом случае Стивен Спилберг, когда снимал фильм "Батарейки не прилагаются"? Группе японских школьников из городка Кера в 1972 году удалось не только неоднократно встречаться с миниатюрным НЛО и сфотографировать его, но и захватывать на некоторое время "в плен".Все началось 25 августа 1972 г., когда 13-летний школьник Мичио Сео шел из школы. По дороге домой он заметил небольшой металлический объект, летающий над рисовым полем. Мичио наблюдал, как мини-НЛО в форме серебристой шляпы с плоским днищем движется, словно летучая мышь, охотящаяся на насекомых. Мальчик принялся подбираться поближе, но объект направил в его сторону яркий луч. Сео понял, что ближе подходить не стоит, и убежал.В Кера Мичио рассказал о случившемся друзьям: Хироши Мори, Ясуо Фуджимото, Кацуока Коджима и парню, который известен только как Юджи (то ли уфологам его не удалось найти, то ли его родители настояли на анонимности). Они решили сходить к рисовому полю и посмотреть, там ли еще объект.Примерно в 19:00 пятеро ребят пришли на поле. Никакого НЛО не было, но не прошло и часа, как объект вернулся. Теперь все пятеро наблюдали, как он летит в 20 метрах от них. Солнце садилось, начинались сумерки. Объект принялся испускать пульсирующее разноцветное свечение. Один из ребят погнался за "тарелочкой", но когда приблизился к НЛО, раздался очень громкий хлопок, и объект начал мерцать голубоватым светом. Испугавшись, ребята разбежались по домам.Школьники несколько раз возвращались к полю. 4 сентября их ожидание было вознаграждено: около 21:30 они снова увидели НЛО, летающий в метре над землей. В этот раз он помчался в сторону ребят, заставив их отступить. Ребята поняли, что нужен фотоаппарат, иначе никто не поверит.Вечером 6 сентября ребята были готовы снимать. Подойдя к полю, они увидели мини-НЛО, лежащий на земле. Как только полыхнула вспышка, объект начал вращаться и быстро взлетел в воздух. Второй снимок, сделанный Хироши, запечатлел его уже в во время полета. НЛО засветился ярче, чем вспышка фотоаппарата, и снова упал на землю. Он вращался, как будто собирался зарыться в землю, и наконец остановился. Хироши рискнул подойти поближе, и когда ничего не произошло, взял объект голыми руками. Мальчик почувствовал, что внутри корпуса "что-то двигается". Этот момент тоже был сфотографирован.Окончательно осмелев, Хироши Мори завернул "тарелочку" в пластиковый пакет и положил в рюкзак. У него дома ребята как следует рассмотрели пленный НЛО - его диаметр составлял около 20 см, высота - 10 см. Весил он около 1,5 килограмм. На корпусе НЛО снизу были видны 31 дырочка и три символа или рисунка.Затем НЛО потащили в дом Ясуо Фуджимото, потому что его отец Мицуо работал директором Центра научного просвещения города Кечи. Фуджимото-старший покрутил в руках "тарелочку", но не воспринял рассказ ребят всерьез. НЛО вернулся обратно в рюкзак Мори, но на следующий день его там уже не было.В течение следующих двух недель ребята видели этот или такой же объект раз шесть и снова сумели его захватить в плен! Они заметили, что мини-НЛО никогда не появляется в дождь, а значит, "боится" воды. 19 сентября ребята пришли на поле с ведром сточной воды и тряпками. Застав мини-НЛО на земле, они набросили на него тряпки и вылили туда большую часть содержимого ведра. Затем они перевернули НЛО и принялись наливать воду в дырки на нижней части корпуса. Как только жидкость в него проникла, объект стал громко жужжать, словно цикада, и его внутренняя часть засветилась. Чтобы закрепить успех, ребята закидали аппарат камнями. Когда звуки и свечение прекратились, НЛО притащили в дом Коцуоки.Ребята попытались взломать корпус, засовывая проволоку в дырочки и орудуя ей внутри. В конце концов между днищем и куполом появилась щель. Заглянув в нее, школьники увидели "сложную электронику" и "какое-то липкое вещество". Может, это были останки пилота НЛО?! Попытки окончательно разбить корпус молотком, однако, оказались безуспешными - металл не поддавался грубым усилиям. Тогда они решили засунуть НЛО в духовку и включить ее, но мать Коцуоки решительно воспротивилась. Не позволила она и воспользоваться холодильником для хранения мини-НЛО - ребята считали, что его металлические стенки не дадут НЛО исчезнуть или подать сигнал о своем местонахождении.Объект пришлось хранить в комнате Сео, завернув его в тряпки. Когда ребята снова решили достать его, то обнаружили, что под тряпками ничего нет! НЛО исчез, не развязывая узлы, как будто испарился.Несколько часов спустя Коджима и Мори играли в мяч рядом с домом Хироши. Сбегав за мячом к изгороди, Коджима увидел неподвижно лежащий на земле НЛО. Его снова принесли в дом. Ребята решили поместить НЛО в пластиковый мешок с водой и запаять края, чтобы он больше не исчезал.22 сентября ребята решили отвезти находку в Кечи. Поскольку они ехали туда на велосипедах, школьники обмотали мешок веревкой, а свободный конец намотали на руку того, кто его вез, чтобы находка никуда не делась. По дороге тот, кто ехал с объектом, почувствовал рывок за руку. Мешок по-прежнему лежал на багажнике, но когда ребята его распаковали, внутри ничего не было. Вода не помогла. Больше они не встречались с загадочным аппаратом.В 2007 году японские уфологи Шиничиро Намики и Кацуо Хаяши снова опросили всех участников событий, убедившись, что их показания за это время не претерпели изменений.Автор неизвестен.

Ключевые слова: НЛО странное плен

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