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НЛО

В небе над Голландией сняли НЛО

В небе над Голландией сняли НЛО


Таинственный объект в форме разноцветной медузы был замечен в вечернем небе над городом Гронинген в Нидерландах. Светящийся объект попал в объектив камеры голландского фотографа Гарри Пертона, когда он снимал грозовую тучу.

В небе над Голландией сняли НЛО

Сначала фотограф принял увиденный им объект за молнию, но позже очень удивился тому, что странный объект на фото очень похож на так называемый НЛО (неопознанный летающий объект) – чаще всего это слово применяют к летательным аппаратам с неустановленной принадлежностью.


В небе над Голландией сняли НЛО

Я подумал, что это удар молнии, но по возвращении домой я разглядел нечто странное на одном из снимков – это нечто было похоже на НЛО, — рассказал очевидец в интервью газете The Mirror. Когда позже журналисты британского издания IBTimes попросили автора фотографии подробнее рассказать об увиденном, он настаивал на чисто научной природе объекта. Есть вероятность что кто-то до журналистов с ним уже успел поговорить.

Автор: GameLap.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 13:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:11 by LemurПросмотров: 84Комментарии: 0
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Ключевые слова: Очевидец газета нечто снимки

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