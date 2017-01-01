Астроном заснял большую черную тень, летящую на фоне Луны

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:39

Вариор Просмотров: 107 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 19:39 by

Вологодский любитель астрономии Александр Леушканов в половине девятого вечера во вторник снял на видео неопознанный летающий объект на фоне восходящей Луны. По своим параметрам это видео может войти в золотой фонд мировой уфологии.На фоне Луны неожиданно появляется темное продолговатое тело, окруженное с одной стороны какой-то туманностью. Кажется, что из этого объекта исходит дым или выхлопы от двигателя. Тело медленно спускается вниз и исчезает. Нечего и говорить о том, что это не самолет и не вертолет. Расположен объект в атмосфере земли или возле луны - непонятно, но, скорее всего, первое.Сам автор ошеломляющего видео пока не готов ничего комментировать:- Я в шоке, - сказал Леушканов, - я занимаюсь астрономией не один десяток лет, но не могу даже предположить, что это такое.Больше всего это напоминает оболочку аэростата, которая сдулась и медленно опускается на землю. Но лишь "напоминает". Объект не меняет форму, как это делала бы оболочка под воздействием ветра (недавно автор этих строк наблюдал такое явление). Остается ждать комментариев специалистов и аналогичных наблюдений.

Ключевые слова: Луна объект астроном тело уфология

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