Чёрт (бес) — правда или вымысел?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:51 by

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с названием «Чёрт», также иногда по другому его называют бесом, что по Большой советской энциклопедии является синонимом. Снято и написано много документальных материалов о влиянии бесов на людей, есть даже специальные знания для священников по изгнанию бесов из человека, значит, действительно данное явление имеет быть, раз на него такой большой отклик среди простых людей и священнослужителей.Чертей знают все славянские народы, только зовут их по-разному.Чешское и словацкое написание Черта выглядит как Crt, словенское – Crt, Czart – по-польски, Чорт – белорусское слово.Черт – языческое слово, обозначающее всякую низшую нечисть, иногда Сатану, славянское, языческое божество, по-видимому, однокоренное со словом «черный», означающем «зло». С языческих времен до нас дожили различные поверья, как то, что черти боятся огня, но очень любят воду, их излюбленные места – пути и границы, перекрестки и дороги. «Черт попутал», — поговорка о сбитом с верного пути человеке.Как и все сверхъестественные существа, черти не обходят стороной праздники людей. Самым любимым у них является пасха. По поверьям, на Пасху, как и люди, на перекрестках черти катают крашеные яйца. Для нечистых духов крашеное яйцо, особенно Пасхальное, дорогое подношение.Христианство наложило отпечаток на трактовку и характеристику многих языческих божеств. Черти, например, да и многие другие нечисти, своей главной задачей считают искусить человека, помешать ему в осуществлении благородного дела, склоняют к лени, обману, жадности, злобе. А происходит это не по воле самих чертей, а по вине человека, так часто упоминающего имена (черт, бес, дьявол) в момент негодования, недовольства. Поэтому напрямую не следовало поминать его, использовать слова-заместители: враг, нежить, нечистый, немытик, лукавый, окаянный, игрец… Обычно на дурные поступки склоняет черт, нашептывая человеку в левое ухо. Возможно поэтому, мы и «плюем» через левое плечо, когда хотим, якобы, отогнать нечистую силу от себя.Собиратели фольклора в 19 веке констатировали факт, что крестьяне о чертях имели расплывчатое и неодинаковое представление. Черти для них – это вся нечистая сила: лешие и домовые, черт, водяной – все одно. Чертом мог оказаться и водяной, если у него были рога и хвост. А по характеру и поведению их вовсе не отличишь. И живут они в разных местах: в лесу – значит леший, в доме – это домовой, или еще банник, овинник.Черти и бесы, согласно поверьям – падшие ангелы, вместе с ними на землю был сброшен и Дьявол, или Сатана. В Орловской губернии существовало поверье, что Архангел Михаил выгнал непослушных ангелов с Небес. По легендам Пензенской губернии Господь приказал ангелам петь, а сам отправился в Рай. Ангелы стали скучать и прекратили песнопения. За это Бог наказал их изгнанием.Из рассказов Саратовской губернии черти родились из плевка Бога. Есть верование, будто вечно живущий Сатана сам создал себе помощников.По традиции, черт представляет из себя черное, темное, синее мохнатое существо, с хвостом и крыльями, рогами или рожками, копытами и когтями. Вместо глаз его – угли, голос хриплый и каркающий. Черт кривой, косой, лысый и даже может быть с гусиными пятками.Правда или нет, из народных поверий, черт может перевоплощаться в ворона и сороку, в животное с черной шерстью, человека с маленькими рожками. Все зависит от того, за какой целью приходят они к человеку. Если испугать — черт превратится в зверя, если совратить – является черт в образе человека, если шутки ради – в образе кота, собаки, змеи, лягушки, рыбы, барана, зайца, белки, и даже клубка ниток, камня, вороха сена!Из христианского вероучения черт, или Дьявол, превращается в монаха, воина в белой одежде, либо змею. Иногда является черт в образе человека, похожего на близкого родственника, или знакомого (сват, кума, попутчик).Самым неопределенным и страшным обликом, который принимает черт – облик вихря.Черт может носить красную шапку, иногда красную рубаху или пояс. Пола одежды у него с правой стороны подоткнута.Черти любят появляться на перекрестках, они пляшут, играют, дерутся, а на Пасху катают крашеные яйца.По поверьям Новгородцев, черти обитают в земле, глубоко, где у них построены дома, там же живет и самый главный черт – Сатана. Калужская губерния полна рассказами, будто самые отъявленные, лихие, черти живут под землей, а постоянные пребывают в лесах, оврагах, домах, воде.Черт попадает в дом через дымоход. Поселиться любит в оставленном на ночь неприкрытом сосуде с водой. Главная цель черта – попасть внутрь человека любыми способами. Считается, что перед тем как пить воду, нужно перекреститься. Согласно русским поверьям, как и ангел-хранитель, дается человеку при рождении черт, который ходит с этим человеком за его левым плечом.Черти появляются меж людей массово во время народных гуляний. На Святки, на Пасху, в Иванов и Петров дни. Они празднуют на свой лад, веселятся и помогают в гаданиях.На севере России есть поверье, что в Вербное воскресенье справляют черти свадьбы, наполняют церкви во время пасхальной службы. На Ивана Купалу играют, танцуют, но бдительно охраняют цветущий папоротник.Черт лицемер. Натура двойственная. Он может как помочь, так и погубить человека.Как и лешие, и домовые, черти уносят с собой человека проклятого вольно или невольно. Тем самым они наказывают других людей за неосторожность и злые мысли. Особенно опасны черти для детей оставленных без присмотра или поруганных, несдержанными на язык, родителями. Черти подбрасывают в дом поленья вместо украденного ребенка. Такого они растят и воспитывают, чтобы сделать колдуном.Небезопасны черти и для взрослых. В человека может вселиться дьявол, способный наделить его злой и разрушительной силой. Он не признает родственников, не понимает речь. Возвратить такого человека, по поверьям, можно молитвами, молебнами, обращениями к колдуну. Если одолела человека душевная болезнь - истерия, то говорят, что в него вселился бес — существо более могучее, таинственное и неуловимое. Такие люди могли болеть до самой смерти.Пьяницы – излюбленная добыча чертей, поскольку пьянство – что–то вроде душевной болезни. И черт пытается заманить их то в лес, то в реку, то наводит на них неодолимую тоску.У чертей есть помощники – некрещеные, погубленные матерями младенцы, умершие младенцы. Они стерегут клады и сокровища, а так же расцветающий в Иванов день папоротник, открывающий глаза людям, наделяя их способностью видеть эти сокровища.Ношение крестиков, молебны и строгая жизнь в общем – защищают людей от чертей. Семя льна и чертополох, очерчивание себя и приговоры – препятствия для всякой нечистой силы.Черти боятся грозы, поскольку считается, что Илья-Прокрок преследует чертей, метая в них молнии, чтобы убить.Если кто пытался сам сразить черта, то стоило помнить, что сделать это можно медной или серебряной пуговицей.Но все же воспринимались черти крестьянами, как вечные спутники жизни, которых не стоит гневить, раздражать, злить. «Богу молись, а черта не гневи», — достаточно известная поговорка.Черти существа опасные, но все же необходимые, особенно при гаданиях. Во время гаданий человек останавливается на границе потустороннего и обыденного мира, он обращается к высшим силам, но находится в очерченном круге, ограждающим его от них, способных принести вред.В конце 19 – начале 20 веков, образ черта стал близок образу человека: непослушного, неугомонного, неспокойного. «Чертенок», или «чертята» — применимы к детям, слишком активным и трудным в воспитании.В принципе, черт и ангел, Дьявол и Бог — эти противоположные грани олицетворяют двойственную натуру человека. Они непременно стоят рука об руку, идут нога в ногу, только самому человеку дано развить в себе какую-либо из сторон, решить, куда ему двигаться: вверх или вниз.Считается, что изучить что-то в полной мере можно только абстрагируясь от предмета, явления. Вероятно поэтому, образы злых людей или впавших в «бешенство» одушевили и наделили всеми возможными негативными чертами.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Чёрт языческие времена фольклор поверья опасность гадания

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