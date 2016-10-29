Ужасно или красиво?

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 50 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:40 by

Современное искусство зачастую бывает непонятным, а иногда и просто странно-страшным. Но многие оправдывают это каким-то глубоким смыслом и осовремениванием творческих замыслов. Так сказать, делают образовательный процесс для молодежи современным и модным.По словам Саши Виноградовой, дизайнера и иллюстратора из России, рисует она чаще, чем думает. А когда полет фантазии не ограничен рамками рациональности, получаются такие шедевры, как ее серия русской народной живописи на черепах.Заменив традиционные предметы для росписи столь необычными моделями, Саша показала разнообразие русского прикладного искусства с совсем неожиданной точки зрения. Получилось впечатляюще: раз увидев расписные черепа, забыть их уже невозможно.Посмотрите на шесть работ, в которых представлены виды русской народной росписи. Как вам это показалось?ХохломаЖостовская росписьРоспись Северной ДвиныМезенская росписьГжельГородецкая росписьАвтор - masterok.

Ключевые слова: Черепа живопись современное искусство страшно интересно

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