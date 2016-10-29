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Страшно интересно

Ужасно или красиво?

Современное искусство зачастую бывает непонятным, а иногда и просто странно-страшным. Но многие оправдывают это каким-то глубоким смыслом и осовремениванием творческих замыслов. Так сказать, делают образовательный процесс для молодежи современным и модным.

По словам Саши Виноградовой, дизайнера и иллюстратора из России, рисует она чаще, чем думает. А когда полет фантазии не ограничен рамками рациональности, получаются такие шедевры, как ее серия русской народной живописи на черепах.

Заменив традиционные предметы для росписи столь необычными моделями, Саша показала разнообразие русского прикладного искусства с совсем неожиданной точки зрения. Получилось впечатляюще: раз увидев расписные черепа, забыть их уже невозможно.

Посмотрите на шесть работ, в которых представлены виды русской народной росписи. Как вам это показалось?

Ужасно или красиво?
Хохлома

Ужасно или красиво?
Жостовская роспись

Ужасно или красиво?
Роспись Северной Двины

Ужасно или красиво?
Мезенская роспись

Ужасно или красиво?
Гжель

Ужасно или красиво?
Городецкая роспись


Автор - masterok.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:40
Вчера, 21:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 50Комментарии: 1
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Ключевые слова: Черепа живопись современное искусство страшно интересно

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Комментарии

#1 написал: Asheera
Вчера, 21:55
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Репутация: (177|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 556
Не знаю, как к такому относиться. Что за смысл вложил автор- смерть русскому искусству? Или что?
Эпатажность должна идти рука об руку с идеальным вкусом.

Вот была однажды на выставке Дэвида Линча. Тема смерти и демонов. Он эпатажный псих конечно, но как это подаёт! Гений.
У него даже абстрактные наброски-пейзажики дышат, как живые, энергетикой его пропитаны, творческая мысль оживает от трёх загогулин, что он оставил на блокнотном листке.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
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