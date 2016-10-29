Ужасно или красиво?Современное искусство зачастую бывает непонятным, а иногда и просто странно-страшным. Но многие оправдывают это каким-то глубоким смыслом и осовремениванием творческих замыслов. Так сказать, делают образовательный процесс для молодежи современным и модным.
По словам Саши Виноградовой, дизайнера и иллюстратора из России, рисует она чаще, чем думает. А когда полет фантазии не ограничен рамками рациональности, получаются такие шедевры, как ее серия русской народной живописи на черепах.
Заменив традиционные предметы для росписи столь необычными моделями, Саша показала разнообразие русского прикладного искусства с совсем неожиданной точки зрения. Получилось впечатляюще: раз увидев расписные черепа, забыть их уже невозможно.
Посмотрите на шесть работ, в которых представлены виды русской народной росписи. Как вам это показалось?
Хохлома
Жостовская роспись
Роспись Северной Двины
Мезенская роспись
Гжель
Городецкая роспись
Автор - masterok.
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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:40
Вчера, 21:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 50Комментарии: 1
Ключевые слова: Черепа живопись современное искусство страшно интересно