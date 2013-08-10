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Страшные Арты

Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan Koidl

Штефан Коидл имеет у себя в портфолио очень любопытную серию работ, посвященную Чернобылю. Если верить художнику и переводчику, то на создание этих работ его вдохновила сама поездка в Чернобыль.
Разумеется, он изобразил не то, что увидел, а всего лишь то, что могло быть в той пугающей атмосфере, которая годами там сохраняется.

Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan Koidl
Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan Koidl
Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan Koidl
Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan Koidl
Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan Koidl
Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan Koidl
Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan Koidl
Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan Koidl
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Сегодня, 20:43 by LynxПросмотров: 21Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Чернобыль иллюстрации монстры цветной арт город-призрак

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 22:10
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2012|-1)
Публикаций: 82
Комментариев: 5 450
№3 и 6, произвели впечатление, не столько пугающие, а больше фантастические, мистичные и атмосферные работы. +++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
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