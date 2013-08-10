Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan Koidl

Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan KoidlШтефан Коидл имеет у себя в портфолио очень любопытную серию работ, посвященную Чернобылю. Если верить художнику и переводчику, то на создание этих работ его вдохновила сама поездка в Чернобыль.
Разумеется, он изобразил не то, что увидел, а всего лишь то, что могло быть в той пугающей атмосфере, которая годами там сохраняется.
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Сегодня, 20:43 by LynxПросмотров: 21Комментарии: 1
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