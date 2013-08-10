Будни Чернобыля от иллюстратора Stefan Koidl

Lynx Просмотров: 21 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 20:43 by

Штефан Коидл имеет у себя в портфолио очень любопытную серию работ, посвященную Чернобылю. Если верить художнику и переводчику, то на создание этих работ его вдохновила сама поездка в Чернобыль.Разумеется, он изобразил не то, что увидел, а всего лишь то, что могло быть в той пугающей атмосфере, которая годами там сохраняется.

Ключевые слова: Чернобыль иллюстрации монстры цветной арт город-призрак

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