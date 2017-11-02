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Страшно интересно

Почему отмечают 9 и 40 дней после смерти?

У некоторых народов принято проводить поминовение умерших в определенные дни. Многие задаются вопросом — почему отмечают 9 и 40 дней после смерти и зачем нужно столько поминальных дней.

Период до 9-ого дня после смерти начинается с момента прощания родственников, а также знакомых с усопшим и его похорон. Этот период еще называется оформлением и кормлением "тела вечности". Священнослужители и родственники начинают поминальные процедуры. По словам церковных служителей, до девятого дня умершему человеку показывают всю красоту рая. С 9-ого по 40-ой день ему показывают ужасы и мучения ада. После этого, на сороковой день, умершему назначают место.

Все 9 дней возможность слышать знакомых и родственников у усопшего теряется. С 9-ого по 40-ой день умерший находится в процессе "ожидания".

После 9-ого дня у умершего теряется способность видеть своих родственников и знакомых. Контактировать умерший может только чувством осязания и обоняния. Так почему отмечают 9 и 40 дней после смерти?

Душа умершего все 40 дней путешествует, проходит через мытарства и преклоняется Богу. Душа посещает все прелести рая и все адские бездны. Она пока не знает, куда попадет. Родственники и знакомые могут помочь душе попасть в рай молитвами и прошениями. Пока души умерших ожидают Страшного Суда, церковь и родственники молятся за умершего и просят у Бога лучшей участи для умершего.
Почему отмечают 9 и 40 дней после смерти?

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:07
Сегодня, 00:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Поминальные обряды традиции страшно интересно

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 00:27
0
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Комментариев: 1 195
Жаль,что написано так скупо и как- будто в спешке.Тема лично для меня интересная.Про то,что показывают « красоты рая» я не верю,потому что рай у каждого свой,даже логически если предположить, рай не может быть определённым местом, где есть что -то конкретное.Каждый по-своему понимает счастье,и именно это и есть рай.
А насчёт того,что с девятого по сороковый день находится в состоянии ожидания - верю, потому что знаю,что это так.
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#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:53
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Комментариев: 2 303
По сути написано все верно, только корявенько как-то. Тема интересная, но источник можно было найти покачественней. Плюс.
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