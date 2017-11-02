Почему отмечают 9 и 40 дней после смерти?

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:07

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 00:07 by

У некоторых народов принято проводить поминовение умерших в определенные дни. Многие задаются вопросом — почему отмечают 9 и 40 дней после смерти и зачем нужно столько поминальных дней.Период до 9-ого дня после смерти начинается с момента прощания родственников, а также знакомых с усопшим и его похорон. Этот период еще называется оформлением и кормлением "тела вечности". Священнослужители и родственники начинают поминальные процедуры. По словам церковных служителей, до девятого дня умершему человеку показывают всю красоту рая. С 9-ого по 40-ой день ему показывают ужасы и мучения ада. После этого, на сороковой день, умершему назначают место.Все 9 дней возможность слышать знакомых и родственников у усопшего теряется. С 9-ого по 40-ой день умерший находится в процессе "ожидания".После 9-ого дня у умершего теряется способность видеть своих родственников и знакомых. Контактировать умерший может только чувством осязания и обоняния. Так почему отмечают 9 и 40 дней после смерти?Душа умершего все 40 дней путешествует, проходит через мытарства и преклоняется Богу. Душа посещает все прелести рая и все адские бездны. Она пока не знает, куда попадет. Родственники и знакомые могут помочь душе попасть в рай молитвами и прошениями. Пока души умерших ожидают Страшного Суда, церковь и родственники молятся за умершего и просят у Бога лучшей участи для умершего.

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