Легенды старого Таллина

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:31

Космонасть Просмотров: 42 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:31 by

Старинных страшных историй о городе собрано немало. Самые распространенные: свадьба Дьявола, кошачий колодец и торговец человеческой кожей.Говорят, персонажей легенд можно встретить гуляя по ночному городу.Дом, где по легенде Дьявол праздновал свадьбуСвадьба ДьяволаОднажды один горожанин промотал свое состояние. В эту минуту отчаянья к нему в дом явился незнакомец. Гость попросил позволения сыграть свадьбу на верхнем этаже. Незнакомец пообещал награду, но предупредил, что никто не должен подниматься наверх. Каждого, кто увидит тайную свадьбу, ждет скорая смерть. Горожанин, который из-за разорения был готов на самоубийство, сразу согласился.Всю ночь на верхнем этаже дома горели огни, играла музыка, слышался топот от танцев гостей.Один слуга не смог побороть любопытства и поднялся по лестнице, чтобы посмотреть на тайный бал. Вскоре несчастный умер, но успел сказать, что той ночью видел свадьбу Дьявола.Верхнее окно (слева) ненастоящееКошачий колодецРядом с домом, где нечисть отгуляла свадьбу, находится «кошачий колодец». Сейчас это копия средневекового колодца 14 века.По легенде в этом колодце жила русалка, ночью она выбиралась и шла на охоту. Горожане, чтобы задобрить русалку, бросали в колодец кошек. В средние века кошек считали посланниками нечисти, поэтому жалости к ним не испытывали. В 19 веке колодец снесли и засыпали, опасаясь эпидемии.Копию колодца поставили в 1980 году накануне Олимпиады. Кошек туда больше не бросают.Копия "кошачьего колодца"Торговец кожейВ 16 веке в городе жил полководец Понтус Делагарди, прославившийся своей жестокостью. Говорили, что он отдавал приказы сдирать с пленных кожу, из которой мастера изготавливали сапоги, сумки, седла.Пунца (так Понтуса называли славяне) наводил страх даже на Ивана Грозного.Дом Понтуса в РевелеПонтус - французский военный, он поступил на службу датскому королю, воевал против шведов. Попав в шведский плен, сразу переменил сторону. Был принят на службу шведского короля Эрика XIV.Понтус преуспел не только в сражениях, но и в придворных интригах. Он помог принцу Юхану свергнуть родного брата - короля Эрика. В благодарность Юхан назначил Понтуса распорядителем своей коронации в 1569 году.Понтус Делагарди (1520-1585 год)Принцесса София, ставшая женой старого полководцаУмерла через три года после свадьбыВ награду за службу в 1571 году Понтусу был пожалован баронский титул, а в 1580 году 60-летний полководец женился на Софии, внебрачной дочери короля.Полководец погиб в 1585 году в возрасте 65 лет, когда возвращался из очередного похода.Его лодка, следуя по реке Нарова, налетела на мель близ Нарвской крепости.По другой версии, в лодку попало ядро из пушки, которая салютовала в честь прибытия полководца.«Чёрт прибрал!», - говорили в народе о гибели Понтуса.Понтус Делагарди был похоронен в Ревеле, там его неприкаянный дух бродит ночами.По легенде, когда полководец погиб и подошел к вратам загробного мира, Ангел Смерти не пустил его. Понтус сможет обрести покой, когда продаст все вещи, которые по его приказу были сделаны из человеческой кожи. Каждую ночь с полуночи до утра Понтус должен бродить по улицам Ревеля в поисках покупателей.С тех пор ночью на улицах старого города появляется человек в латах верхом на коне и просит загробным голосом: «Купите кожу! Купите кожу!»Автор - Лена Руденко.

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