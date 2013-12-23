Замок Манкастер - приведения подтверждены официально!

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Замок Манкастер (Muncaster Castle) стоит на реке Эск в Кумбрии, Англия. Долгое время он являлся преградой для шотландцев, нападавших с севера и занимавшихся мародерством и разбоем на приграничных английских землях.Известным гостем замка был король Генрих VI; в 1464 году господин Джон Пеннингтон дал приют королю, когда его нашли бродящим после битвы Гексам. В знак признательности король оставил питьевую чашу и объявил, что пока чаша будет цела, семья Пеннингтон будет жить и процветать в замке. Сегодня чаша по-прежнему цела и известна в замке как «Удача Манкастера».На протяжении 800 лет в доме проживает семья Пеннингтон. Питер Фрост-Пеннингтон живет в замке с 1987 года. Сегодня он проживает в поместье площадью в 1800 акров со своей женой и тремя детьми. Семья присматривает за жильем гостей, поместьем и землей, которую ежегодно посещает более 70 000 людей.Знаменитый персонаж Манкастера – Томас Скелтон по прозвищу «Том Фул (Глупец)» , преданный слуга хозяев, последний придворный шут Пеннингтонов. Утверждают, что благодаря ему возникла фраза – «Глуп как Том», хотя может его называли Томом, именно из-за имиджа дурочка. По слухам он был знаком с Шекспиром и послужил прообразом шута короля Лира. Очевидно, Том бы не так уж глуп, прикрываясь маской «дурачка», он позволял себе совсем небезобидные шутки. Его излюбленной забавой было сидеть у каштана (впоследствии это дерево стали называть «дерево Тома») рядом с замком и ждать, пока к нему подойдут спросить дорогу. Если путник ему не нравился, Том посылал его в гиблое место, болота в низине. Вот это дерево, до сих пор растущее здесь, огромное и живописное)В 1585 году случилась скандальная история с участием Скелтона. Дочь хозяина, Хелвайз Пеннингтон завела интрижку с простым деревенским столяром. Её отец возмутился столь дерзким поступком и приказал своему верному Тому положить конец этой истории. Скелтон пригласил возлюбленного Хелвайз в замок, и за теплым разговором у мирно горящего камина напоил его вином, дождался пока тот заснул и его же столярными инструментами лишил несчастного головы.«Он долго будет искать свою голову когда проснется», - сказал Скелтон, когда принес сэру Вильяму Пеннингтону голову бедного столяра. Обитатели замка нередко слышат странный стук на лестнице, предполагают, такой звук похож на тот, что издавало мертвое тело плотника, когда убийца тащил его по лестнице. После этих событий Хеллвайз ушла в монастырь, где впоследствии сошла с ума.Карающая судьба со временем настигла и жестокого Тома Фула - он утонул в реке Эск. Но смерть не поставила точку в истории зловещего персонажа, его присутствие ощущается в стенах замка по сей день. Фрост-Пеннингтон рассказал о странной встрече, которую персонал замка приписывает Тому Фулу. Он сказал: «Люди часто жаловались на поворачивающиеся дверные ручки, когда никого у двери не было — как будто кто-то пытается попасть в комнату или удерживает дверь. Должен признать, я не верил этому. Я думал, это проделывают люди, до тех пор пока в прошлом году одна из служащих, которая работает у меня уже восемь лет, не испугалась в замке. Никто не знал, что она шла в ту часть замка; комната была заперта. Она убежала, потому что, когда протягивала руку, чтобы открыть дверь, дверная ручка начала вертеться. Она подумала, что ей показалось, и положила руку обратно, ручка действительно вертелась».Доктор Джейсон Брейтвейт, который изучает легенды о привидениях Манкастера с 1990 года, что в том месте, где висит портрет Тома ему иногда оставляют небольшой стакан виски у стола. Во время обеда в замке, Тому оставляют пустое место за столом, не забывая налить вина.Ещё одна история про служанку Мери Браг. На свою беду она полюбила парня, на которого положила глаз тогдашняя хозяйка Манкастера. Наемные убийцы, под предлогом встречи с любимым , выманили Мери поздно ночью из дому и предложили подвезти до места. По дороге они застрелили девушку под деревом у берега реки, а тело бросили в воду. Спустя некоторое время тело Мери Браг нашли, но хорошо подкупленный врач так и не выдал причину смерти. В 1991 году, дерево , которое было единственным свидетелем страшного убийства, спилили. Каково же было удивление рабочих, когда со спилов стала сочиться кровь... С тех пор призрак Мери, прозванный Белая леди, появляется на главных дорогах у Манкастера и иногда в саду. Некоторые люди даже говорили, что думали, будто кого-то сбили, когда ехали по дороге, какую-то молодую девушку. Но остановив машину, они никого уже не увидели.Одним из мест деятельности привидений в Манкастере является Гобеленовая комната. До середины 1990-х годов Гобеленовая спальня была частью главного замка и не использовалась для жилья, которое сдает замок в аренду. Личные гости семьи приглашались оставаться там на время их визита, но эта практика длилась недолго. Гости, которые спали в комнате, жаловались на продолжавшийся всю ночь крик ребенка, который не давал им уснуть. Теперь единственными людьми, кто остается в той комнате, являются охотники за привидениями». В 1993 году ученые установили в этой комнате датчики для наблюдения за призраками. В ходе эксперимента было зафиксировано сильное понижение температуры, резкое движение за дверью, звуки шагов и ударов. Джейсон Брэйтвэйт, профессор из университета Бирмингема, предполагает, что замок находится в сильной геопатогенной зоне, что вызывает у человека измененное восприятие действительности. При желании испробовать действие паранормальных явлений на себе, вы можете остановиться в Гобеленовой комнате. Обычно это предлагают делать группами по 6-8 человек. Стоимость подобного развлечения колеблется от 440 до 540 фунтов)Тех же, кто больше верит в действительность, порадует очень красивый ботанический сад вокруг замка, с тропической аллеей и розарием, а также совиный питомник. В этом питомнике собраны, кажется, все представители совиного племени. Совиный центр существует в Манкастере уже 25 лет, сейчас он преобразован в the World Owl Trust, организацию, выступающую за охрану сов по всему миру.Ещё одно развлечение замка для любителей птиц - кормление аистов. Действие это довольно пафостное. На холм рядом с деревом Тома Фула выходит колоритного вида служитель с собакой, принимая картинную позу он начинает рассказывать о странной любви аистов к замку Манкастер (смотри первое фото поста). Как с птицами не боролись, они настойчиво возвращались под окна замка. В конце концов хозяева решили дружить с аистами как и с приведениями и теперь устраивают показательные кормления пернатых. Но вот служащий издает специальный гортанный крик, и стая птиц начинает подлетать к холму и усаживаться на близлежащих деревьях. Служащий выбрасывает аистам целое ведро угощения, и начинается настоящий птичий базар, с криками, отниманием еды друг у друга и нападением на соперников.Автор неизвестен.

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