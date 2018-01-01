Заброшенный замок Chateau Miranda
Miranda castle (французское название Сhateau Miranda), так же известен как Noisy castle (французское название Сhateau de Noisy). Замок 19 века, расположенный в Бельгии (провинция Namur, поселок Selles). Замок был построен английским архитектором в 1866 году для семьи графа Liedekerke-Beaufort. Семья жила там до Второй мировой войны, после чего замок выкупила Бельгийская железнодорожная компания. Шато де Нуази заброшен с 1991 года, отчасти потому, что семья отказывается передавать его муниципалитету Сель.
Последнее время замок функционировал в качестве детского лагеря и был окончательно заброшен в 1991 году.
Этот Chateau de Veves, феодальный замок-крепость — местная гордость. Он был взят штурмом только один раз за все время своего существования. Свою историю замок Veves начинает с 685 г., когда здесь было построено первое примитивное оборонительное сооружение. Позднее, в 1230-м г., тогдашний владыка Pepijn Herstal апгрейдил конструкцию. Так, уже не актуальный на то время, “крепкий каменный сарай” обрел высокие отвесные стены, смотровые башни по углам и окружной ров. В 1410-м г. замок был-таки взят штурмом и частично разрушен отрядами войск Динанта, но был очень быстро восстановлен. Его высокие толстые стены и узкие круглые башни с бойницами были расчитаны на длительную оборону. Ну а в 18-м веке французский король Людовик XV подогнал внешний вид замка Veves под, тогда модный, стиль рениссанс, в котором он остается и по сей день. В настоящее время внутри замка находятся комнаты и залы – музеи с интерьером времен Людовиков XV и XVI, старинное имущество последнего хозяина замка, графа Лидекерке-Бофора (Liedekerke-Beaufort), оружейная комната, шикарная гостиная, часовня для молитв, спальня и мн. др.
В 1866 году рядом в качестве летней резиденции был построен другой замок, спроектированный английским архитектором Мильнером, который умер, так и не увидев свое отстроенное детище. В ту пору замок назывался Château de Miranda и им распоряжалась семья графа. Во время Второй Мировой Войны замок на некоторое время был оккупирован нацистами. С 1958 года замок использовался Бельгийской железнодорожной компанией в качестве дома отдыха для детишек железнодорожников. Тогда он и получил название Chateau de Noisy.
Однако хозяева вскоре вернулись в свой прежний замок Veves castle. Вон он виден на горизонте.
С 1903 по 1907 год по проекту французского архитектора Пелшнэ велись работы по воздвижению центральной часовой башни.
На новом месте семейство решило “бросить якорь” и больше никуда не переезжать. Долго и счастливо жили члены Liedekerke-Beaufort в замке вплоть до конца Второй Мировой войны, а как война кончилась, переехали во Францию на ПМЖ. Chateau de Noisy решили сдавать в аренду (комерсанты?!). Так, после войны, здесь открылся детский дом, а после была штаб-квартира местных бойскаутов. С 1991 г. замок Миранда – Нуази стоит пустой…
Когда-то все это выглядело шикарно, а сейчас на это даже смотреть больно. Фасад здания также представлял собой плачевное зрелище. Убогость и разруха некогда былого величия наводили тоску. А ведь у соседнего замка Veves и у этого замка Noisy – один хозяин. Это потомок семейства Liedekerke-Beaufort. В настоящий момент этот странный господин проживает во Франции и упорно продолжает отказываться продать замок властям Динанта для его последующей реставрации и охраны. Между тем, верхний этаж Noisy и несколько лестничных пролетов полностью обрушились. Все 500 окон замка разбиты. Уникальную “лепнину” откалывают и растаскивают по домам, а сам замок стал приютом для всякой “бомжатины”.
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Вчера, 18:41 by ЛетягаПросмотров: 33Комментарии: 0
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