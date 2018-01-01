Заброшенный замок Chateau Miranda

Летяга Просмотров: 33 Комментарии: 0 +3 Вчера, 18:41 by

Miranda castle (французское название Сhateau Miranda), так же известен как Noisy castle (французское название Сhateau de Noisy). Замок 19 века, расположенный в Бельгии (провинция Namur, поселок Selles). Замок был построен английским архитектором в 1866 году для семьи графа Liedekerke-Beaufort. Семья жила там до Второй мировой войны, после чего замок выкупила Бельгийская железнодорожная компания. Шато де Нуази заброшен с 1991 года, отчасти потому, что семья отказывается передавать его муниципалитету Сель.Последнее время замок функционировал в качестве детского лагеря и был окончательно заброшен в 1991 году.Этот Chateau de Veves, феодальный замок-крепость — местная гордость. Он был взят штурмом только один раз за все время своего существования. Свою историю замок Veves начинает с 685 г., когда здесь было построено первое примитивное оборонительное сооружение. Позднее, в 1230-м г., тогдашний владыка Pepijn Herstal апгрейдил конструкцию. Так, уже не актуальный на то время, “крепкий каменный сарай” обрел высокие отвесные стены, смотровые башни по углам и окружной ров. В 1410-м г. замок был-таки взят штурмом и частично разрушен отрядами войск Динанта, но был очень быстро восстановлен. Его высокие толстые стены и узкие круглые башни с бойницами были расчитаны на длительную оборону. Ну а в 18-м веке французский король Людовик XV подогнал внешний вид замка Veves под, тогда модный, стиль рениссанс, в котором он остается и по сей день. В настоящее время внутри замка находятся комнаты и залы – музеи с интерьером времен Людовиков XV и XVI, старинное имущество последнего хозяина замка, графа Лидекерке-Бофора (Liedekerke-Beaufort), оружейная комната, шикарная гостиная, часовня для молитв, спальня и мн. др.В 1866 году рядом в качестве летней резиденции был построен другой замок, спроектированный английским архитектором Мильнером, который умер, так и не увидев свое отстроенное детище. В ту пору замок назывался Château de Miranda и им распоряжалась семья графа. Во время Второй Мировой Войны замок на некоторое время был оккупирован нацистами. С 1958 года замок использовался Бельгийской железнодорожной компанией в качестве дома отдыха для детишек железнодорожников. Тогда он и получил название Chateau de Noisy.Однако хозяева вскоре вернулись в свой прежний замок Veves castle. Вон он виден на горизонте.С 1903 по 1907 год по проекту французского архитектора Пелшнэ велись работы по воздвижению центральной часовой башни.На новом месте семейство решило “бросить якорь” и больше никуда не переезжать. Долго и счастливо жили члены Liedekerke-Beaufort в замке вплоть до конца Второй Мировой войны, а как война кончилась, переехали во Францию на ПМЖ. Chateau de Noisy решили сдавать в аренду (комерсанты?!). Так, после войны, здесь открылся детский дом, а после была штаб-квартира местных бойскаутов. С 1991 г. замок Миранда – Нуази стоит пустой…Когда-то все это выглядело шикарно, а сейчас на это даже смотреть больно. Фасад здания также представлял собой плачевное зрелище. Убогость и разруха некогда былого величия наводили тоску. А ведь у соседнего замка Veves и у этого замка Noisy – один хозяин. Это потомок семейства Liedekerke-Beaufort. В настоящий момент этот странный господин проживает во Франции и упорно продолжает отказываться продать замок властям Динанта для его последующей реставрации и охраны. Между тем, верхний этаж Noisy и несколько лестничных пролетов полностью обрушились. Все 500 окон замка разбиты. Уникальную “лепнину” откалывают и растаскивают по домам, а сам замок стал приютом для всякой “бомжатины”.

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