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Стихи

Король

В старом замке нет света , в старом замке всё пусто.
Умирает последний, великий король.
Паутина сковала последние чувства,
И глазницы пустые не чувствуют боль.

Ржавый меч развалился и кубки все смяты,
Воск свечей превратился в густую труху.
Слуги так же, как раньше - на стенах распяты,
Хоругвии в окнах не пускают пургу.

Трон кровавыми пятнами редко мерцает,
Полированный ветром и дыханием зим.
Последние краски с герба отцветают,
Затерялся в пергаментах скрюченный гимн.

Тронный зал как могила, сжимает стенами,
Королю лишь осталась неделя всего,
Проклят всеми он был и иссушен ветрами,
Не оставила Мара ему ничего.

Поплатился король за доверчивость к людям,
Поплатилась Корона за глупость вождя.
Земли эти исчезнут вслед гнилостным трупам,
Что удерживал только лишь дух короля.

***

Старый маг улыбнулся и выплеснул тучи,
Тучи тут же окутали замок с концом.
Концом жизни сегодня одарены слуги,
Слуги в бездну уйдут со своим королём.
Королём без обмана, без лести и фальши,
Фальши сотен других, что уже не вернуть.
Не вернуть старой жизни, нет дороги им дальше.
Дальше - только к забвению призрачный путь.



Король


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35 by ДагодаПросмотров: 8Комментарии: 0
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Ключевые слова: король слуги маг предательство

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