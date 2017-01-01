Король

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:35

Дагода Просмотров: 8 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:35 by

В старом замке нет света , в старом замке всё пусто.Умирает последний, великий король.Паутина сковала последние чувства,И глазницы пустые не чувствуют боль.Ржавый меч развалился и кубки все смяты,Воск свечей превратился в густую труху.Слуги так же, как раньше - на стенах распяты,Хоругвии в окнах не пускают пургу.Трон кровавыми пятнами редко мерцает,Полированный ветром и дыханием зим.Последние краски с герба отцветают,Затерялся в пергаментах скрюченный гимн.Тронный зал как могила, сжимает стенами,Королю лишь осталась неделя всего,Проклят всеми он был и иссушен ветрами,Не оставила Мара ему ничего.Поплатился король за доверчивость к людям,Поплатилась Корона за глупость вождя.Земли эти исчезнут вслед гнилостным трупам,Что удерживал только лишь дух короля.Старый маг улыбнулся и выплеснул тучи,Тучи тут же окутали замок с концом.Концом жизни сегодня одарены слуги,Слуги в бездну уйдут со своим королём.Королём без обмана, без лести и фальши,Фальши сотен других, что уже не вернуть.Не вернуть старой жизни, нет дороги им дальше.Дальше - только к забвению призрачный путь.

Ключевые слова: король слуги маг предательство

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