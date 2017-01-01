КорольВ старом замке нет света , в старом замке всё пусто.
Умирает последний, великий король.
Паутина сковала последние чувства,
И глазницы пустые не чувствуют боль.
Ржавый меч развалился и кубки все смяты,
Воск свечей превратился в густую труху.
Слуги так же, как раньше - на стенах распяты,
Хоругвии в окнах не пускают пургу.
Трон кровавыми пятнами редко мерцает,
Полированный ветром и дыханием зим.
Последние краски с герба отцветают,
Затерялся в пергаментах скрюченный гимн.
Тронный зал как могила, сжимает стенами,
Королю лишь осталась неделя всего,
Проклят всеми он был и иссушен ветрами,
Не оставила Мара ему ничего.
Поплатился король за доверчивость к людям,
Поплатилась Корона за глупость вождя.
Земли эти исчезнут вслед гнилостным трупам,
Что удерживал только лишь дух короля.
***
Старый маг улыбнулся и выплеснул тучи,
Тучи тут же окутали замок с концом.
Концом жизни сегодня одарены слуги,
Слуги в бездну уйдут со своим королём.
Королём без обмана, без лести и фальши,
Фальши сотен других, что уже не вернуть.
Не вернуть старой жизни, нет дороги им дальше.
Дальше - только к забвению призрачный путь.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35 by ДагодаПросмотров: 8Комментарии: 0
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