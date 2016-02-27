Финдхорн

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:52

A.Norton Просмотров: 66 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 14:51 by

«Финдхорн» — экспериментальная духовная община, основанная в 1962 году в Северной Шотландии, неподалеку от Полярного круга. Место расположения общины, выбранное чисто случайно, якобы обладало уникальными природными свойствами, известными еще древним римлянам, о чем писал в своих трудах известный римский историк Публий Корнелий Тацит. В апогее своей славы, пришедшейся на конец 1960-х — начало 1970-х годов, фермеры общины выращивали кочаны капусты весом по 18 килограмм и другие растения, подчас вдвое превосходившие свой нормальный размер. Случаи выращивания овощей-рекордсменов были известны и раньше, но не в регионах, где бедная на микроэлементы почва состояла лишь из песка и гравия, и не в условиях сурового климата Северного моря, вовсе не благоприятствующего садоводству. Обитатели «Финдхорна» не скрывали, что они получали наставления по посадке растений, по возделыванию земли и уходу за садом от некоего духа природы. Успешный садоводческий эксперимент «Финдхорна» стали рассматривать как убедительную демонстрацию того огромного могущества, которого могут достичь люди и природный мир, сосуществуя в гармонии.Питер и Дороти МакКлинн, разбившие на месте будущего «Финдхорна» первый сад, утверждали, что через медитацию сумели войти в контакт с духом растительного царства — одним из архаичных богов природы, хранителем архетипических структур всех видов земных растений. Этот бог давал им подробнейшие наставления: на каком расстоянии друг от друга высаживать растения, с какой частотой поливать их, как решать всевозможные садоводческие проблемы. Супруги МакКлинн делились полученными знаниями с другими членами общины. И уже через год «Финдхорн» преобразился: сады и огороды буйно разрослись, капуста превышала обычный вес в десятки раз, кочаны брокколи вырастали такими огромными, что в одиночку их было не поднять. Слухи об этих чудесных садах разнеслись далеко за пределы Шотландии. Сторонники движения «Нью-Эйдж» назвали «Финдхорн» образцовой общиной будущего.К началу 1970-х годов в «Финдхорне» жили и трудились уже триста с лишним человек. Они считали себя авангардом нового общества, основанного на принципах гармоничного взаимодействия людей с миром природы. Но к 1980-м годам все растения, фрукты и овощи вернулись к своим обычным размерам, и в наше время уже никто из местных садоводов не заявляет о своем контакте с природными духами. Однако сельскохозяйственная община существует и по сей день, сохраняя дух и идеалы основателей «Финдхорна». В общине введено демократическое правление, работают школа садоводства и компания по развитию мелкого предпринимательства.Скромная рыбацкая хижина, в которой жила семья МакКлинн, превращена в мини-музей. Здесь на всеобщее обозрение выставлены сохранившиеся вещи семейства, их одежда, домашняя утварь и садовый инвентарь. На стенах домика вывешены черно-белые фотографии, запечатлевшие счастливую семейную пару, стоящих на морском берегу в окружении членов общины. В окрестных деревнях перешептываются, что Питер и Дороти МакКлинн обрели покровительство древнего божества природы не задаром. Они заключили тайный союз с сущностью из иных плоскостей реальности, чью силу и могущество человек постичь не в состоянии. Предположение о возмездности божественного вмешательства подтверждает один непреложный факт. Закат славы «Финдхорна» совпал со смертью супругов МакКлинн. Довольно странное стечение обстоятельств.С каким же божеством заключила договор чета МакКлинн? В легендах шотландских племен богом природы называется «Отец всех» — воитель и охотник Дагда. Он грозен, ведь единолично повелевает всеми земными стихиями и явлениями природы. В милости Дагда покровительствует богатым урожаям, посылая теплую погоду и частые ливни, в гневе — насылает грозы, ураганы, ледяные грады и разрушительные наводнения. Нельзя исключать, что восемнадцать лет процветания «Финдхорна» — целиком его заслуга. Но правды нам никогда не узнать. Секреты духовной общины ушли в прошлое вместе с ее основателями.

Ключевые слова: Духи природы деревня растения страшно интересно авторская история

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