«Особняк с привидениями»: заброшенная вилла с темным прошлым (Италия)
Полуразрушенные особняки, которых есть немало по всему миру, производят гнетущее впечатление, но всегда влекут к себе много любителей покопаться в старых историях. Облупившиеся стены, на которых видны следы граффити, остатки поломанной мебели, пустые окна и вещи прежних хозяев обладают своей неповторимой энергетикой, да и смотрятся очень фотогенично, поэтому такие дома – просто раздолье для фотографов и любителей мистики!
Одним из таких невероятно атмосферных мест является заброшенная когда-то хозяевами Villa de Vecchi, известная также как «Особняк с привидениями». Находится этот старый дом среди гор Италии, недалеко от озера Комо, и уже много лет обладает славой довольно загадочного места.
История старой виллы начинается в 1850-х годах, когда местный граф Феликс де Веччи, вернувшись из дальних путешествий по миру, решил построить для своей семьи уютное гнездышко. Архитектором он нанял итальянского специалиста Алессандро Сидоли, под руководством которого и было построено здание в стиле барокко.
В первые годы своего существования «Villa de Vecchi» производила на гостей незабываемое впечатление: ее стены и потолки были украшены изящными фресками, в огромном приемном зале стоял красивый рояль, а богато отделанный камин согревал дом теплом своего огня. Вокруг виллы был разбит чудесный парк, в котором даже был установлен довольно мощный фонтан, работающий под давлением воды со склона горы. Это был роскошный особняк, удивляющий гостей многими неизвестными им доселе инновациями строительства.
К сожалению, дальнейшая история этого дома довольно мрачная – несмотря на окружающее семью владельцев богатство, они так не смогли жить там долго и счастливо. Вернувшись однажды домой, граф нашел свою жену зверски убитой, а его дочь и вовсе исчезла из дома, не оставив никаких следов. Отчаявшийся отец несколько недель искал ее в окружающих лесах, но так и не нашел. Обезумев от горя, Феликс де Веччи наложил на себя руки в возрасте сорока шести лет.
Эта трагедия произошла в 1862 году, после чего вилла перешла в руки младшего брата графа, который и стал последним жильцом этого дома. Сейчас здание находится в заброшенном состоянии, пугая местных жителей своей мрачной красотой и страшными историями.
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Сегодня, 08:41 by ЛетягаПросмотров: 1Комментарии: 0
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