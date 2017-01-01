«Особняк с привидениями»: заброшенная вилла с темным прошлым (Италия)

Летяга Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:41 by

Полуразрушенные особняки, которых есть немало по всему миру, производят гнетущее впечатление, но всегда влекут к себе много любителей покопаться в старых историях. Облупившиеся стены, на которых видны следы граффити, остатки поломанной мебели, пустые окна и вещи прежних хозяев обладают своей неповторимой энергетикой, да и смотрятся очень фотогенично, поэтому такие дома – просто раздолье для фотографов и любителей мистики!Одним из таких невероятно атмосферных мест является заброшенная когда-то хозяевами Villa de Vecchi, известная также как «Особняк с привидениями». Находится этот старый дом среди гор Италии, недалеко от озера Комо, и уже много лет обладает славой довольно загадочного места.История старой виллы начинается в 1850-х годах, когда местный граф Феликс де Веччи, вернувшись из дальних путешествий по миру, решил построить для своей семьи уютное гнездышко. Архитектором он нанял итальянского специалиста Алессандро Сидоли, под руководством которого и было построено здание в стиле барокко.В первые годы своего существования «Villa de Vecchi» производила на гостей незабываемое впечатление: ее стены и потолки были украшены изящными фресками, в огромном приемном зале стоял красивый рояль, а богато отделанный камин согревал дом теплом своего огня. Вокруг виллы был разбит чудесный парк, в котором даже был установлен довольно мощный фонтан, работающий под давлением воды со склона горы. Это был роскошный особняк, удивляющий гостей многими неизвестными им доселе инновациями строительства.К сожалению, дальнейшая история этого дома довольно мрачная – несмотря на окружающее семью владельцев богатство, они так не смогли жить там долго и счастливо. Вернувшись однажды домой, граф нашел свою жену зверски убитой, а его дочь и вовсе исчезла из дома, не оставив никаких следов. Отчаявшийся отец несколько недель искал ее в окружающих лесах, но так и не нашел. Обезумев от горя, Феликс де Веччи наложил на себя руки в возрасте сорока шести лет.Эта трагедия произошла в 1862 году, после чего вилла перешла в руки младшего брата графа, который и стал последним жильцом этого дома. Сейчас здание находится в заброшенном состоянии, пугая местных жителей своей мрачной красотой и страшными историями.Автор неизвестен.

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